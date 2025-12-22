PTSD量表怎麼做？PTSD量表測驗時要注意什麼？
創傷後壓力症候群（PTSD）是指遭逢重大災害或創傷事件後，感受到強烈的痛苦、無助與恐懼，表現出超乎尋常的創傷心理反應。假使不幸經歷創傷事件，你可能想知道，怎麼初步了解自己是否罹患PTSD？Yahoo奇摩顧健康帶你往下認識，PTSD量表是什麼，以及PTSD量表怎麼自我測驗。
PTSD有量表可以參考嗎？PTSD量表測驗怎麼做？
假使不幸經歷創傷事件，你可能想知道，怎麼初步了解自己是否罹患PTSD？新北市立土城醫院精神科醫師楊緯聖醫師提及，可以參考創傷後壓力症候群量表第5版（PCL-5）進行測驗。不過，切記這份量表要在經歷創傷事件後再填寫，在未經歷創傷事件前填寫時不具任何意義。
PTSD量表測試時要注意哪些事？
需要留意的是，儘管民眾能夠利用PCL-5，初步進行創傷壓力症候群自我檢測，但得分結果仍應交由臨床醫師來解釋。而PCL-5可以透過不同的方式來評分：
PCL-5總分範圍在0分至80分，加總後可得到「整體症狀嚴重程度」的分數。
根據《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5）所示，創傷後壓力症候群可分為四大症狀，對應到上表：題項1～5屬於B組（侵入）、題項6～7屬於C組（迴避）、題項8～14屬於D組（認知與情緒之負面改變）、題項15～20屬於E組（覺醒與反應改變）。透過組別內各題項的分數和，可初步評斷四大症狀個別的嚴重性評分。
臨時的PTSD診斷，依據DSM-5診斷規則，至少須有1個B組、1個C組、2個D組、2個E組的題項評分為2分（含）以上，才能視為認可的症狀。
初步研究表明，PCL-5切點分數在31～33分之間，代表個案可能患有PTSD；但仍須進行額外研究。由於篩檢對象及目的有所差異，也可能會有不同的切點分數，鼓勵使用者在選擇切點分數時，應將這兩個因素納入考慮、謹慎使用。
看專業醫師談PTSD》被「創傷」綁架的人生有機會好轉嗎？PTSD是什麼？醫師來解答
其他人也在看
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
一家5口4人罹癌！河南家庭接連確診「甲狀腺癌」 醫界震驚
大陸河南省鄭州市近日出現一起罕見醫療案例，一個5口之家中，竟有4人先後被診斷罹患甲狀腺癌，包含3名兄妹與其父親，消息曝光後引發醫界與社會高度關注。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 5
驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差
很多人不吃早餐，醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。即使規律吃早餐也要掌握優質碳水、蛋白與蔬果3原則，例如「牛奶＋蛋」組合看似健康，卻因缺乏碳水，易使血糖偏低、專注力下降、腦霧，大幅降低工作效率。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 3 天前 ・ 7
疾管署證實「北捷傷者是愛滋感染者」 遭血液噴濺72小時內投藥
衛生福利部石崇良部長於今(20)日說明，昨(19)日臺北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與臺北市衛生局共同協助受影響民眾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
遭控誤診險害命恆春旅遊醫院駁斥 張秀卿前夫提三疑點求真相
台語歌后張秀卿的前夫林宏銘指控衛福部恆春旅遊醫院誤診，險害88歲老母喪命。林表示林母先前到衛福部恆春旅遊醫院求診，後因嗆傷導致病情加重，一度被發病危通知，他發現不對勁緊急幫林母轉院，經住院治療一個多月後返家休養，目前已無大礙。林認為若未及時轉院，後果恐難預料，因此質疑恆春旅遊醫院加護病房之診斷與處置是否存在重大疏失，希望院方啟動調查公開真相。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
她「乳房腫塊摸起來會動」10 年後確診乳癌！ 醫警告「這個迷思」害慘很多人
「腫塊摸起來光滑、可移動，應該是良性的吧？」這個迷思，可能讓你錯失黃金治療期。一名70歲廖姓婦人，早在十年前就摸到乳房內有一顆腫塊，因為觸感光滑又能移動，自認是纖維瘤，所以沒有特別在意，也未定期追蹤。直到近期腫塊變大變硬，才前往醫院就醫。經乳房超音波檢查發現腫瘤約3公分，切片結果確診為乳癌，讓她後悔不已。 7旬婦人自我觸診判定良性腫瘤未追蹤 10年後確診為乳癌 乳房外科李育嘉醫師指出，廖姓婦人的經歷並非個案，門診中常遇到患者因自我觸診判定為良性腫瘤而未追蹤，後續卻確診癌症。李育嘉醫師強調：「觸診可以用來幫助發現異常，但絕對不能用來診斷。」只要摸到持續存在或逐漸變化的腫塊，就應到乳房外科接受影像檢查與必要的切片。廖女士最終確診為浸潤性乳管癌，目前已安排化療合併免疫治療。此外，李育嘉醫師也觀察到乳癌有年輕化的趨勢，他分享門診中曾收治一位20多歲、無家族病史的年輕女性確診乳癌。李育嘉醫師說，有些人以為「沒有家族病史就不會得乳癌」，其實這是很常見的誤解，現代人生活壓力大、作息不規律、飲食高油高糖、空氣污染等，這些都可能成為乳房健康的潛在風險。 定期檢查莫輕忽 早發現異常早治療 在診斷流程部分，常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 1
女主管雙高 退休後大養生！每天吃菜「營養師卻搖頭」
銀髮族飲食要吃對！日前營養師劉怡里分享，有一位三高中了「高血壓、高血糖」的女主管，退休後決定養生，每天吃很多蔬菜，這樣看似健康，其實是讓身體的營養素失衡，攝取過多膳食纖維會影響其他養分的吸收，除了吃得夠，也要吃得對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
這常見食物害身體癌化連醫生都怕！權威研究證實：恐罹大腸癌、糖尿病
每天吃一根熱狗或香腸，大腸癌增7％，甚至連罹患第二型糖尿病的機率也多14％？權威研究發現，就算只是少量吃加工肉品，也會增加嚴重慢性疾病風險，醫師提醒，除了常見的熱狗、香腸外，臘肉、火腿、培根和午餐肉等健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1
他們只是想活命「卻被輸進愛滋病毒」！10童確診HIV僅補助8萬元 家屬怒轟政府失職
根據NDTV與BBC報導，中央邦薩特納（Satna）地區日前被揭發5名年齡介於3至15歲的地中海貧血症兒童，在政府及私人醫療機構接受輸血治療後感染HIV。地方政府調查顯示，這些兒童曾接受來自多名捐血者的血液輸注，血液來源遍及不同血庫與醫療單位，總計涉及超過150筆輸血紀錄。事...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 4
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
小基數瘦5公斤不復胖！ 靠3個習慣穩住45公斤、吃得飽也不痛苦
一名身高150公分的女性，體重從50公斤降到45公斤後，已維持約兩年未復胖。她分享，小基數減重不只數字下降得慢，也特別容易卡在停滯期，但整個過程並未刻意節食，而是透過幾個生活習慣的調整，慢慢瘦下來，體態也比以前更勻稱，甚至出現淡淡的肌肉線條。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
首創！類實支定額癌險問市 首期年繳7800元保額最高500萬元
首創！新型態癌險-類實支癌症險問市，可補足高額標靶費用！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽推出業界首張「類實支定額」新型態癌症險─「台灣人壽藥安心一年定期癌症精準醫療健康保險附約」（簡稱「藥安心附約」），提供罹癌後三年黃金治療期基因檢測費用，最高一次15萬元，以及標靶藥物累計最高500萬元保額，成為癌友暖心的抗癌後援站。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
恐傷心血管！4款美乃滋、沙拉醬違規 標示「0反式脂肪」卻超標
反式脂肪酸是心血管健康的隱形殺手，為確保市售油脂類產品的食用安全，台北市衛生局今年（2025）10月中旬於早餐店、咖啡店、烘焙店、攤商、超市、賣場及一般商店等處抽驗25件油脂類產品，檢驗反式脂肪酸含量，並針對油脂類產品反式脂肪標示的準確性及透明性進行檢查，查核結果4件美乃滋及沙拉醬不符規定，不合格率16%。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
運動8週讓內臟穿上防彈衣！醫：身體內建最強修復系統
2025年刊登於《Nature》期刊的最新研究發現，持續8周的耐力訓練，能有效改善脂肪肝、降低腸道發炎、延緩心臟老化，並促進全身細胞修復。王思恒醫師形容，這等於替肝臟、腸道、心臟等器官穿上「防彈衣」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
老花眼何時報到？預防與矯正3大方法，延緩視力退化
老花眼，正式名稱為「老視」，是人體自然老化的一部分，通常在40歲左右開始出現。不過也有少數人眼睛調節能力較好，60、70歲仍不需配戴老花眼鏡。研究顯示，老花眼出現的年齡與緯度相關：熱帶地區民眾通常在35歲就可能出現老花現象，而寒帶地區則可能要到50歲才會出現，這與日照量和陽光中的紅外線暴露量有關；相同緯度下，海邊居民比山區居民更早出現老花症狀。 適時讓眼睛休息，維持視力健康許多人好奇：「能否預防老花眼？」醫師指出，老花眼屬於生理老化現象，無法完全預防，只能延緩發生時間。日常可透過以下方式保養眼睛： *定時轉動眼球，避免長時間盯著螢幕或書本。 *工作一段時間就抬頭看遠方，讓睫狀肌放鬆。 *避免熬夜，保持規律作息。 這些方法雖無法阻止老花，但有助於維持眼睛健康，減少不適。 心理面影響與正確認識調查顯示，民眾對老化症狀最難接受的前三名依序為老花眼、皺紋、老人斑，其中「老花眼」高居榜首。與皺紋或斑點不同，眼睛退化會直接影響日常生活。 然而隨著醫學和光學技術進步，老花眼有多種矯正方式可選。醫師建議，一旦出現輕微老花症狀，應正確認識這是正常老化，及早尋求合適矯正方式，避免生活受影響。 老花眼早期矯常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
失眠、焦慮全解除！醫推1運動比吃安眠藥有效 還能防失智
生活中的高壓與慢性疲勞常讓許多人陷入焦慮與失眠的循環。柏宏聯合診所院長鄭語皓在門診中觀察到，除了藥物治療外，一個簡單卻強大的解方正被許多人忽略：慢跑。根據他的臨床經驗，規律的跑步不僅能幫助減重，更能顯健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「蘿蔔葉」營養完勝白蘿蔔！維生素A含量高2300倍
白蘿蔔葉的營養價值遠超過白色根部，食安專家韋恩指出，蘿蔔葉維生素A含量比白蘿蔔高出超過2300倍，多數人料理時卻習慣將葉子切除丟棄，相當可惜。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1