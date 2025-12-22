PTSD量表怎麼做？PTSD量表測驗時要注意什麼？

創傷後壓力症候群（PTSD）是指遭逢重大災害或創傷事件後，感受到強烈的痛苦、無助與恐懼，表現出超乎尋常的創傷心理反應。假使不幸經歷創傷事件，你可能想知道，怎麼初步了解自己是否罹患PTSD？Yahoo奇摩顧健康帶你往下認識，PTSD量表是什麼，以及PTSD量表怎麼自我測驗。

PTSD發生於重大創傷後，可能對患者的日常產生嚴重影響，應積極接受治療，以改善不適。（示意圖／Getty Images）

PTSD有量表可以參考嗎？PTSD量表測驗怎麼做？

假使不幸經歷創傷事件，你可能想知道，怎麼初步了解自己是否罹患PTSD？新北市立土城醫院精神科醫師楊緯聖醫師提及，可以參考創傷後壓力症候群量表第5版（PCL-5）進行測驗。不過，切記這份量表要在經歷創傷事件後再填寫，在未經歷創傷事件前填寫時不具任何意義。

PTSD量表測試時要注意哪些事？

需要留意的是，儘管民眾能夠利用PCL-5，初步進行創傷壓力症候群自我檢測，但得分結果仍應交由臨床醫師來解釋。而PCL-5可以透過不同的方式來評分：

PCL-5總分範圍在0分至80分，加總後可得到「整體症狀嚴重程度」的分數。

根據《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5）所示，創傷後壓力症候群可分為四大症狀，對應到上表：題項1～5屬於B組（侵入）、題項6～7屬於C組（迴避）、題項8～14屬於D組（認知與情緒之負面改變）、題項15～20屬於E組（覺醒與反應改變）。透過組別內各題項的分數和，可初步評斷四大症狀個別的嚴重性評分。

臨時的PTSD診斷，依據DSM-5診斷規則，至少須有1個B組、1個C組、2個D組、2個E組的題項評分為2分（含）以上，才能視為認可的症狀。

初步研究表明，PCL-5切點分數在31～33分之間，代表個案可能患有PTSD；但仍須進行額外研究。由於篩檢對象及目的有所差異，也可能會有不同的切點分數，鼓勵使用者在選擇切點分數時，應將這兩個因素納入考慮、謹慎使用。

