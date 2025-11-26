TWICE子瑜回台開唱！12套造型先看她可愛又不失明星氣場的私服風格

TWICE成員子瑜，近年私下的服裝造型比起過去的可愛甜美，多了些優雅風格，這樣的穿搭造型也很適合大家融入在一般日常中著用，本篇編輯將為大家整理5個子瑜的私服穿搭風格給大家參考。

延伸閱讀：

周子瑜美顏精靈的6件事！出名的愛狗天使，還是TWICE中的尤達瑜寶





周子瑜穿搭技巧 1：貼身上衣 & 休閒感下身

甜美的子瑜在偏向貼身或是顯露身材的上身單品中，會以比較休閒的運動褲、工裝裙來做搭配，這樣不僅可以中和貼身上衣在穿搭中偏性感氛圍，也能展現活潑的年輕街頭感。

貼身短上衣 + 休閒運動褲

雖然是一身休閒的穿搭，不過子瑜的淺髮色就非常有idol感，再搭配上最能展現氣勢感的太陽眼鏡，讓輕便的風格也能很時髦。

廣告 廣告

貼身露腰上衣 + 工裝長裙

近年很熱門的工裝單品也在子瑜的穿搭中出現，米色的工裝裙搭配上白色短版背心，讓中型的outdoor風格多了甜美的氛圍。

周子瑜穿搭技巧 2：份量感外套

無論在休閒、優雅或是偏成熟的造型上，子瑜的對外套的選擇上都會挑選有點份量感的為主，像是毛絨針織、刷色Oversized牛仔、撞色大衣等，這樣既簡單又兼具造型感。

毛毛外套 + 露腰上衣

在子瑜這一套黑色系的穿搭中，蓬鬆可愛的毛毛外套為這套造型加入了可愛的元素。

Oversize外套 + 毛衣

子瑜的風格非常多變，可以優雅也可以俏皮，在這套造型中則是街頭流行的風格，以寬鬆的外套搭配上大Logo的針織毛衣以及撞色毛帽，甜酷感滿滿。

大衣外套 + 手拿包

成熟優雅的風格也好好看！子瑜以微捲的髮型搭配上寬鬆的大衣外套，搭配上手拿包，呈現出不同於平常的典雅氣質。

周子瑜穿搭技巧 3：簡約 T 恤 & 牛仔褲、裙

已經是當紅韓國女團成員的子瑜，在私下其實也非常喜歡休閒的穿搭，最常搭配的就是牛仔類的單品，無論是牛仔褲或裙都是子瑜喜愛的造型，搭配上寬鬆的T恤、露肩上衣或運動衫都毫無門檻的好上手。

露肩上衣 + 牛仔裙

稍微露出肩膀的上衣，因為搭配休閒感的牛仔裙，中和了性感的成分，反而能有一種時髦的都會感。

連帽T恤 +合身牛仔褲

短版的運動感連帽上衣，子瑜選擇搭配上合身的牛仔褲，這樣就不會在造型上顯得太過運動風。

白色T恤 + 牛仔褲

寬鬆的上衣搭配上牛仔褲，是不太有年紀與性別限制的造型，如果不想因為寬鬆的上衣顯得沒精神，可以跟子瑜一樣稍微捲一下袖口。

周子瑜穿搭技巧 4：不費力的一件式洋裝

最不需要費心的思考的穿搭單品當屬One Piece的洋裝莫屬，無論是合身的短洋裝或是優雅的一件式事連身裙都可以在子瑜的穿搭中看到，也能立刻就呈現不一樣的穿搭風格，非常推薦所有女生衣櫃都必須有的單品。

黑色小洋裝

子瑜少見的小露性感，穿上一件式的短洋裝，這時後把頭髮輕鬆的梳起來，看起來會更有少女感！

方領白洋裝

簡單優雅的白色洋裝，方領的設計可以修飾脖頸之間的線條，也能顯得臉更小巧。

周子瑜穿搭技巧 5：大膽露出小蠻腰

可以露出緊實腹部的短版上衣也是子瑜喜愛的單品，在穿搭上既可以露出自信的腹部，也能在穿搭上以已露出肌膚的方式讓穿搭比例顯得更修長輕盈，也兼具女團成員的可愛感。

超短版上衣

超短版上衣最適合的就是在內裡搭配上撞色內搭，可以完美展現多層次的造型。

露腰上衣

簡單的露腰短版上衣，搭配西裝寬褲，在褲頭細節上的鏤空設計，不怕穿著太單調。

其實子瑜的穿搭風格非常貼近台灣女生偏愛的類型，既有流行時髦的元素，又不會太過搶眼，不管是日常通勤或假日出遊都很適合學習穿搭。





延伸閱讀：

「人間AI」aespa Karina讓人一見鍾情的甜酷私服穿搭！鄰家休閒、小性感穩穩拿捏

《Sweet Home2》最美女打仔高旻示私服愛穿3風格！輕鬆駕馭帥氣、甜妹千金風

《Moving異能》高允貞除了有神顏連衣品都超好！4大風格私服甜美碎花、帥氣男友感全部完美駕馭





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 為新世代女性打造被看見的舞台！Max Mara歡慶WIF Max Mara未來之星獎®20周年，致敬影視界的傑出女性

● 7千3百萬定槌！一枚永遠停在2:20分的神秘古董懷錶身價憑什麼？