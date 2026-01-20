《功夫》20年／火雲邪神、包租婆傳世至今！一度被爆要拍續集卻沒下文

周星馳的經典電影不計其數，每每電影台轉到總讓觀眾忍不住停留，除了喜劇演出無庸置疑，其導演能力在《少林足球》風靡影壇後，更是在《功夫》發揮到極致，片中許多經典元素、場景畫面即使20年過去，仍讓影迷津津樂道及模仿。

像是陳國坤領軍的斧頭幫、火雲邪神的瘋癲猖狂和難以招架的蛤蟆功、包租婆的獅吼功、琴魔兄弟和包租公包租婆的決鬥等。當中的「豬籠城寨」，發想自香港過去的三不管地帶「九龍城寨」，台灣觀眾今年也透過電影《九龍城寨之圍城》有所認識。

元秋飾演包租婆。（圖／博偉）

片中許多橋段也致敬中外武俠小說、影視作品，包括《如來神掌》、《天蠶變》、《猛龍過江》等以及知名武打明星李小龍。演員部分，片中現在不少人已經鮮少推出作品，像是飾演火雲邪神的梁小龍、飾演包租公的元華、飾演包租婆的元秋。

當時《功夫》叫好叫座，在全球72個國家上映，全球票房約1.04億美元，以華語電影來說實屬不易，更是成功打進歐美市場，除了入圍多項美國影評人協會獎最佳外語片，還入圍金球獎、英國電影學院獎最佳外語片。周星馳更在第42屆金馬獎於侯孝賢、杜琪峯包夾下獲得最佳導演，電影更抱回最佳劇情片、最佳女配角（元秋）、最佳造型設計、最佳視覺效果共5項大獎，為當年最大贏家。

周星馳當年來台宣傳。（圖／路透社）

其實一直以來都有傳出《功夫》會拍攝續集，2019年周星馳出席活動時被問及此事曾表示，有類似的故事，但並非《功夫》續集，結果多年過去依舊沒有下文。2021年陸網甚至流傳續集劇情，周星馳旗下電影公司星輝海外便出面闢謠：「假的，都是謠言。」在在足以見得網友對本片的喜愛。

元秋和元華來台出席金馬獎。（圖／路透社）

火雲邪神走了之後，《功夫》留下的其實是一個時代！

梁小龍心臟衰竭辭世，《功夫》火雲邪神落幕

梁小龍心臟衰竭搶救六小時無效，一個角色走進歷史！面對梁小龍的死訊至18日才曝光，引起各界猜測死因，讓經紀人決定跳出來說明，透露生死觀：「他說生死有命，他喜歡浪漫，如果有一天他不在了，希望大家覺得他到很遠的地方拍電影去了…

梁小龍談《功夫》片酬：不認為自己被周星馳捧紅

《功夫》很紅，但戲外從來不單純經典角色背後，合作關係並非童話。梁小龍先前曾在受訪時表示，當初周星馳邀請他參演《功夫》三次，他拒絕兩次後，到了第三次，周星馳直接對外說他答應演出，讓他頗為傻眼…

「香港四小龍剩兩人」！成龍一句話，宣告一個武打世代退場

「香港四小龍剩兩人」不只是數字，一句話，道盡時代流逝，不是誰離開，是那個年代在退場。得知梁小龍離世，成龍一時之間不敢也不願相信：「在我的記憶裡，他一直是那位精通多種傳統武術、每一種都能打出自己風格的功夫高手。他將畢生所學…

《功夫》20 週年，經典仍在，續集缺席

角色留下來，計畫沒留下，電影宇宙停在原地？一直以來都有傳出《功夫》會拍攝續集，2019年周星馳出席活動時被問及此事曾表示，有類似的故事，但並非《功夫》續集，結果多年過去依舊沒有下文。2021年陸網甚至流傳…

