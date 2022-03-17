不幸遇火警怎麼辦？ 打火哥：「小火快逃，濃煙關門」

台灣老房子數量不少，尤其老屋除了建材不比新屋安全，很多早期的公寓都是貼著比鄰建造，左右棟、前後棟距離較近，只要一戶失火，很容易瞬間延燒到附近房屋。

尤其老房子潛在電線老舊、公共空間堆放雜物，加上缺乏管委會管理等問題，民眾該如何避免老屋火災風險呢？任職於高雄市政府消防局的「打火哥」蔡宗翰在《不芷懂保險》節目中建議民眾：家中可加裝「住宅火警警報器」，一旦發生火警，高分貝警報聲可為自己爭取應對逃生時間；另外，也要注意消防設備期限，每3年就該更換一次。

廣告 廣告

要是真的不幸遇上火警，記住逃生口訣：「小火快逃，濃煙關門」。蔡宗翰表示：「逃與不逃的關鍵，在於有無濃煙」，若能看到明火無濃煙，則採取往下逃離現場的模式，但若發現火場已有濃煙竄出，千萬不可自行穿越濃煙，盡可能待在屋內等待救援。

另外，不幸遭遇火警意外，若有投保「住宅火險」也能補償一點財產損失。新安東京海上產險表示：住宅火險涵蓋範圍包含因火災事故導致房子內動產毀損的補償、裝潢的修復、清運和過渡期間民眾臨時住宿費…等。此外，若火勢波及到鄰居，導致鄰居受傷或財物損失，也能部份轉嫁保險公司負擔。

主持人葉芷娟也於節目當中分享，若民眾在火警意外中屬無辜遭鄰居波及的一方，事後究責賠償協商過程皆屬不易，若民眾有投保「住宅火險」，就可直接向投保的保險公司申請理賠，保險公司會先賠付我們的損失，後續求償程序保險公司都能接續處理！

根據「保發中心」統計，目前全台灣有近65%的住家都沒有投保「住宅火險」，相較於「汽車第三人責任險」投保率動輒80%以上的情況，大家對最貴的房屋財產，保險上卻顯得相對漠視！保險專家提醒民眾，即使老房子已沒有房貸，最好還是要投保「住宅火險」，保障自己的避風港。



👉立即試算投保GO



看更多【住宅火險推薦】



延伸閱讀：大火無情，你保住宅火險了嗎？該保哪些內容一次告訴你！

延伸閱讀：住宅火險琳瑯滿目 教你挑選合適保單！

延伸閱讀：地震難預測 快速檢視住家是否安全！