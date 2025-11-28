二度分手！蝦皮明年起停止合作「OK超商物流」：為何連店取配送都沒了？
蝦皮購物在11月28日下午公告，將於2026年1月1日起停止OK超商物流服務，屆時用戶將無法選擇OK超商配送，或透過OK超商進行包裹寄取件，而蝦皮購物也將自12月1日起陸續將較長備貨期商品，關閉OK超商物流選項。
雙方去年還聯手推出大重量包裹配送及免運等多項獨家活動，如今卻連最基本的店取配送合作都戛然而止，且根據超商同業在近期法說會所披露的資料。OK超商截至今年9月，全台實體門市僅剩419間，相較去年底的622間，減少超過三成。而這次與蝦皮終止物流合作，又會對OK超商造成什麼樣的衝擊，還有待持續觀察。
以下為《數位時代》在2024年6月22日，提及兩者推出獨家免運活動的原文報導：
OK超商與蝦皮復合，99元就免運！蝦皮想什麼？OK會走向「被超商耽誤的物流中心」？
蝦皮與OK超商分手168天，雙方不得不承認，舊愛還是最美。
OK超商近日釋出一紙新聞稿，正式宣布再度與蝦皮攜手最新獨家合作，搶在618前夕推出獨家超取免運活動。
蝦皮、OK超商重啟獨家合作！單筆99元就免運
打開活動頁面，可以發現OK超商將免運門檻降得比所有超商對手都還低，且無需免運券，等於 買家選擇OK超取，能不限訂單數免運吃到飽 ，而且活動不僅限於618當天，而是 日後所有指定日期，包含每周三、六，單筆訂單滿新台幣99元，即享OK超取免運 。
以上種種條件都揭示著一個意涵：日後對蝦皮買家來說，OK超商將是無異於蝦皮店到店的存在。
分手蝦皮後的OK超商，後來怎麼了？
雙方原本歷時一年多的獨家雙向寄件合作，在2023年底卻宣布停止（蝦皮店到店與OK超商的雙向寄件於2024年1月2日終止）。OK的業績曾因為與蝦皮合作，疫情下逆勢成長超過2成。長年的超商老四，因為成堆蝦皮包裹，被消費者重新注意到，儘管被貼上「蝦皮倉庫」的標籤，也甘願順著客人取貨需要，乖乖改變門市的貨架陳列與動線。
對蝦皮舊情未了的OK超商，雖然在2月推出替蝦皮量身打造的10公斤重量包裹配送服務，但今年3月，網路傳出OK超商驚現關店潮。當時臉書粉專「台南式 Tainan Style」指出台南市的OK在半年內連關10家，目前台南市中心僅剩北區1間分店。無獨有偶，北部也有民眾指出家裡附近的OK接連閉店。
OK超商撐不住的傳言，一時甚囂塵上，逼得總公司出面回應：「因應服務商圈調整店點是零售業常態，OK超商將持續做好社區經營與商圈擴展。」
當初雙向寄件終止，外界認為應是蝦皮想提升包裹分類揀貨的效率，而將包裹全部拉回自家物流，被視為提分手的一方。無論本次合作是誰先提議，蝦皮會答應，難道是店到店擴張遇到瓶頸？
OK免運會衝擊蝦皮店到店業績嗎？蝦皮有什麼好處？
對於OK超商免運是否會衝擊蝦皮店到店，商研院國際數位商業研究所長戴凡真認為：「不見得。」
蝦皮店到店早就超過1,400間，且每周仍以10～20間的展店速度擴張，雖然其中不乏既有門市轉型成智取店或遷址成新門市，但這仍代表對蝦皮而言，「做店到店是一個不會錯的方向，只是需要更多靈活測試。」
戴凡真解釋，台灣蝦皮是母公司冬海集團少數獲利的子公司。在去年冬海集團首度實現全年度獲利的狀況下，台灣蝦皮如何維持、提升獲利，也更顯重要。
因此現階段，對蝦皮而言，店不再只是開得多就好，還要開得精準。
好處一：多點並行，延伸蝦皮觸角
蝦皮現在要做的，是盡可能多點並行，透過與不同夥伴合作獲得更多數據交叉分析各店點效益。與OK合作蝦皮可以分析每間店到店會因此被吸走多少人流。「蝦皮就可以決定這間店到店自己開還有沒有效益，還是給OK做或轉型其他營業方式。」戴凡真指出，現階段來看，蝦皮店到店與OK超商是互補。
好處二：利用免運手段，全面擴大影響力
元智大學管理學院行銷學群助理教授朱訓麒認為，蝦皮與OK合作，還有一個重要意義是往全面免運的目標發展。「目前在電商成熟的中美國家，免運對買家來說是最基本的。」朱訓麒舉例，像最近這檔618中國電商有的9元人民幣就免運，滿99元人民幣還直接幫你送到台灣來。
朱訓麒認為，台灣一直沒有一家物流基礎設施能做到足夠量體大小，無法把全面免運當作理所當然。「蝦皮只靠自己不可能做到這種程度，」它得爭取更多像OK這樣願意提供優渥合作條件的夥伴，換言之，一手開店到店，另一手與願意降低物流費用的夥伴攜手，應是蝦皮眼下的雙軌策略。
OK超商存亡關鍵：能否藉此做出差異化？
即便蝦皮有點頭的動機，但重新倚賴電商帶進的人流，對OK超商是明智的操作，還是實質上的養套殺？
「由於OK超商已有上次雙向寄件的合作經驗，代表主事者認為與蝦皮合作仍是利大於弊的選擇。」戴凡真分析。
以這次超取免運的活動看來，雖不清楚雙方合作實際條件，但一個基本事實是，當消費者選擇OK超取免運，意味著賣家也會從OK寄件，而背後物流費用就得由OK吸收承擔，更別提門市人力與貨架空間等隱形支出。
「要說OK為此補貼物流，不如說這是一種廣告轉換。」朱訓麒認為，在蝦皮的海量包裹消退後，與其空有裝不滿的物流車，OK不如選擇活化，將物流支出視為吸引人流的行銷費。而且比起砸了也不一定看得到成效的廣告費，每一個包裹背後至少各代表一位會實際進店寄件、取件的買賣家。
此次合作，也許對OK而言真正的問題，不是划不划算，「而是OK到底能不能藉此存活下來。」戴凡真認為，過去一年因為雙向寄件有這麼多新客人為此走進OK，但OK到底能不能把人留住？如果答案是否定的，「OK得自問自己存在的必要是什麼？」
戴凡真指出，台灣零售業一個殘酷真相是：因為市場規模有限，各種零售業態常常是，老大老二坐穩了，也就沒剩多少殘羹能餵養其他玩家。在統一超與全家連年營收創新高，大者恆大的情況下，不利的自然是萊爾富、OK超商。
如何與龍頭做出實質意義的差異化、跟異業合作找出不同服務樣態，才是老三老四的長久生存之道。「目前我認為OK只跟蝦皮合作可能還不夠。」戴凡真嚴肅作結。
包裹寄取店點數持續擴大，OK會走向「被超商耽誤的物流中心」？
也許此次與蝦皮的合作，只是OK超商拚服務轉型的前哨戰。據據OK超商指出，截至今年6月，實體門市據點為803間，另外，據OK超商官網的門市地圖計算，OK Express服務據點還有超過230多間。OK Express 是OK在合作通路中設立的微型門市，以包裹寄收件服務為主力，部分也有販賣商品。常見的OK Express合作對象有愛買、農會、公家機構等。
OK超商指出旗下目前總寄取合作店點已達1,226店，是歷史新高，但這背後代表的是， 未來除了你我熟知的實體超商門市，以寄取件為主的服務店點的佔比恐怕會持續擴大 。這也許意味著，OK過去被戲稱的名號「被超商耽誤的物流中心」，未來只會更名符其實。
據OK超商表示，目前與蝦皮的免運合作，會以常態性活動為目標，至少今年底前的每周三、周六，以及月月盛典（例如7月7日、8月8日等Double day）都會有免運活動。雙方再續前緣，這次能走多遠，短時間內恐怕是大眾都想繼續追的劇。
AI PC概念股有哪些？用途、定義一次看懂
蝦皮分手OK，1年半感情給了哪三大禮物？明知這天「遲早會來」，為何OK仍點頭？
責任編輯：林美欣
本文不授權媒體夥伴轉載
面試被問「用過AI嗎？」該怎麼答？哪種應答最容易被刷掉？整理CEO三大QA避雷術
【圖解】OK與蝦皮分手，美廉社卻想開400間合作店！一個數字看為何牽手蝦皮
第三方支付市場大洗牌，這2家竄起！「樂購蝦皮」免納監管，全因蝦皮廣設店到店
OK蝦皮分手後推「重量級」服務！店到店寄取10公斤也能送，規格一次看
