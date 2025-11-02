大家超愛房間有這個！讓外國人驚訝的日本居住二三事

熱愛日本除了到當地觀光之外，還能做什麼？當然是住下來！根據日本法務省2022年的統計，目前有140萬人以上的外國人在日本這塊土地上。不過大家實際住在日本之後，是否有在語言、文化上遇到什麼困難？又是怎麼想的呢？以下就找到住在日本超過1年的外國人們，詢問他們在日本租屋時遇到的困難及感想，就一起來看看大家的實住體驗吧！

1. 安靜又安全的地方很多，讓人感到很安心！

「我住在一條河川附近，河中還能看到烏龜讓人感覺到很大自然，而且十分安靜且和平。」（英國人/30世代/女性）



「我住在市中心不過周末十分安靜，原本以為東京是很吵鬧的地方，但現在住得很安心。」（馬來西亞人/30世代/女性）



「雖然住的離車站有點距離，但是居住環境十分安靜，在日本有很多這樣的地方，很容易找到想住的地方。」（英國人/20世代/女性）



很多人覺得住在日本的優點之一就是很安全，而且很多地區也很安靜，許多人在自己的國家需要謹慎小心的挑選租屋地區，但在日本因為安全地區很多，所以找起來很方便快速！

2. 電車移動超方便，便利超商也多讓生活沒困擾

「市中心到處都有電車路線，從家到任何地方移動都很方便，連車都不需要啦！想去超市或超商也很方便，生活上沒什麼問題。」（馬來西亞人/30世代/女性）



「我住在可以走路就到車站或超商的地區，附近還有公園跟醫院，在斯洛伐克的話一錠是需要開車的。」（斯洛伐克人/30世代/女性）



住在東京或大阪等都會地區的外國人們的意見中，有許多人表示電車班次很多住起來很方便，想去哪都不需要開車，特別是對單身住在日本的外國人來說更是方便。



再來就是對於日本便利超商的意見，許多人覺得缺什麼的時候只要去超商就能解決，以沒有車、一個人住的條件來說，日本的都會地區真的超好住。

3.短租沒煩惱！附家具、家電房間超方便

「可以短租到附家具、家電的房間，我不用再多買什麼真的超棒！」（美國人/30世代/男性）



「原本以為在日本需要自己買許多家電，但租到了有附冷氣的房間，真的覺得很幸運！」（英國人/30世代/女性）



一般來說家具、家電視需要自己準備的，但根據出租公寓種類的不同，也有會將必需用品全都備齊的地方，雖然會比一般的租屋稍貴一點，但相對來說可以省去準備家具家電的麻煩。在有些國家不太容易找到附家具、家電的房間，所以就這點來說日本有這項租屋服務，實在是幫了大忙！

4. 房仲好親切！比想像中還快就能找到房間

「原本想說我是外國人，要找房子大概需要花很多時間。但房仲只花了2週左右就幫我找到了！」（英國人/20世代/女性）



「從房仲公司那邊找到房間，我只委託過2次，但不管哪一次態度都很親切。」（斯洛伐克人/30世代/女性）



「委託了可以理解外國人難處的房屋公司，只花了2週就完成簽約了，速度超快！」（馬來西亞人/30世代/女性）



原本覺得外國人不太容易在日本租到房間，不過最近也有許多外國人經營的房地產公司，或是可以應對多國語言服務的公司，有越來越多可以應對外國人的服務，讓外國人找房子不再需要那麼大費周章了。而且還有2週就完成簽約的案例，真的是超快速！

5. 有很多衛浴分離的房間，真的超棒！

「我喜歡衛浴分離的空間，而且意外簡單就能找到！」（英國人/30世代/女性）



「只想住衛浴分離的房間，房屋公司能幫我找到真的幫了大忙。」（伊洛伐克人/30世代/女性）



「大廚房跟衛浴分離，這兩點是我的找屋堅持！」（英國人/20世代/女性）



似乎較多女生會在意衛浴分離，日本因為房基本上房間偏小，供一人住的房屋通常是提供衛浴合一的空間，不過其實想找到衛浴分離的房間也意外簡單喔！

6. 不怕傷荷包！跟歐美相比房租便宜很多

「在日本找房子讓我最驚訝得就是房租好便宜！雖然是出在市中心，但比英國便宜好多超棒的。」（英國人/20世代/女性）



「我在倫敦住的是分租型空間，但房租卻是日本的3倍以上。」（英國人/30世代/女性）



「我租的是附家具、家電的房間，必要物品都備齊卻很便宜，實在讓我嚇一跳。」（美國人/30世代/男性）



讓許多外國人異口同聲回答的就是出乎意料便宜的房租，像拿東京跟倫敦比，東京的房租實在便宜太多，也難怪許多歐美人都對日本的便宜房租感到驚喜。不過東南亞國家的受訪者則表示，覺得日本的房租有點貴，看來日本房租到底貴還是便宜，是因國而異呢。

7. 也有因為是外國人所以租屋被拒絕的時候......

「我現在住的地方曾經因為我是外國人所以不想租我，但在房仲努力交涉之後，終於願意讓我住了，是我夢想終的房子住起來也很滿意。」（斯洛伐克人/30世代/女性）



雖然有越來越多外國人前往日本工作、居住，但還是有些人不太適應外國人，擔心無法和外國人講日語會有溝通困難，所以偶爾會有因為是外國人而遭受拒絕的時候，期許未來能變成適合更多外國人居住的環境！

8.各國人都說：日本的房子真的太小啦！

「房租跟環境都棒的沒話說，但唯有房屋大小是美國的一半，真的太窄啦！」（美國人/30世代/男性）



「日本的房子真的好小，不管是公寓還是獨棟，都小到讓我超驚訝。」（英國人/20世代/女性）



「雖然我很喜歡現在住的地方，但真的超小。」（斯洛伐克人/30世代/女性）



「離都市近又方便，但房間真的太小啦～」（馬來西亞人/30世代/女性）



雖然許多人對日本的居住環境感到滿意，但幾乎所有人都認為房間真的是太小了！日本國土面積較小，加上許多人都集中住在都會區，所以房子也只能蓋的小小間。不過除了房間大小，其他地方到是都很讓受訪者滿意囉！



綜合上面受訪者的意見來看，日本雖然房間較小，但周遭的居住環境則是安靜、方便、令人安心，有機會的話，你也會想住看看日本的房子嗎？



Written by：Fujico

於東京出生，2015年開始成為自由寫手，擁有美國留學、就業的經驗，也能翻譯英日文。十分喜愛伊豆群島，幾乎每個月都要去一次！



