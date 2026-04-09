她們都演過媽祖！陳亞蘭扮天上聖母捐片酬還願 張曼玉版本脫俗又神祕
媽祖為福建湄洲嶼人，一生傳奇不斷，逝世後也傳說許多聖蹟，就從地區神祇逐漸發展為航海守護神，一直是華人地區的重要神衹，也因此成為許多戲劇作品的題材。究竟有哪些女星飾演過媽祖呢？一起來看看吧！
陳亞蘭
《天上聖母媽祖》為2008年台視的八點檔連續劇，歌仔戲出身的陳亞蘭轉戰電視劇後也十分受到歡迎。為了拍攝《天上聖母媽祖》，陳亞蘭向媽祖許願，願意將拍攝部分酬勞捐給公益團體，並在結束後立刻還願，愛心不落人後。
劉濤
因演出《瑯琊榜》聲名大噪的劉濤，也有演過媽祖喔！中國大陸2012年的電視劇《媽祖》，女主角林默娘（媽祖）一角由劉濤擔綱，被許多人認為是最有魅力的媽祖，劇中造型十分有氣勢，再加上劉濤本身帶點英氣的氣質，讓角色的形象更加立體。
張如君
張如君演出《媽祖》、《觀世音》後篤信佛教，認為念經比念書有趣；也因為演出《媽祖》而長期茹素，將媽祖認作是自己的「頭家」，認為能有今日的成就，都是靠媽祖的保佑！
張曼玉
國際級影后張曼玉，其實也曾演過媽祖喔！張曼玉在實驗影片《萬重浪》中飾演媽祖，造型脫俗，令人驚豔。特別的是，她的角色在片中完全沒有台詞，僅靠肢體與表情表現。
核稿編輯：廖梓鈞
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