媽祖好神！徒手接炸彈、跟保生大帝相愛又鬧翻？

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

2026白沙屯媽祖進香於4月12日深夜11時55分起駕、大甲媽祖遶境活動則是4月17日晚上10時05分起駕，預估吸引數十萬名信眾追隨。媽祖莊嚴、堅貞的形象深植人心，而關於媽祖的小故事你知道多少呢？Yahoo新聞編輯室整理五個媽祖的小傳說，一起來一探究竟吧！

延伸閱讀：2026白沙屯媽祖進香3/11開放報名、4/12深夜起駕！怎麼報名、進香行程表、直播、GPS App一次看

大甲媽祖遶境活動4月21日起駕，預估吸引上萬名信眾追隨。資料照來源：Photo by Carl Court/Getty Images

媽祖婆怕信徒餓 親自指示點心數量

「大甲五十三庄」是幫大甲媽祖張羅參拜事務的信眾，主要成員來自台中大甲、大安、外埔、后里四鄉鎮，遶境期間他們會自發性替信眾準備水果、飲用水、米粉等飲食。

廣告 廣告

每當農曆三月大甲媽祖遶境前夕，大甲五十三庄會拿著食物清單向媽祖擲筊，請示要準備多少食物給信眾果腹。據說經過媽祖指示，數量都很準確，絕對夠讓信眾吃飽喝足，繼續跟著媽祖走九天八夜。

延伸閱讀： 2026大甲媽祖遶境4/17起駕、GPS定位直播、行程路線、交通方式、禁忌一次看

媽祖也有愛恨情仇？傳曾與保生大帝訂婚

你知道保生大帝曾經愛過媽祖娘娘嗎？據李獻璋《台灣民間文學集》紀載的「媽祖廢親」故事，相傳保生大帝與媽祖婆原為戀人，兩人結為連理前，媽祖偶然看到家中母羊生產的痛苦模樣，毅然決定退婚。對於突然被退婚，保生大帝因為覺得莫名，大感不滿。

於是，每年媽祖生日遶境時，保生大帝便會施法讓天空下起大雨，淋花媽祖臉上的脂粉；媽祖也不甘示弱，在保生大帝出巡時，颳風吹下祂的帽子。這就是「大道公風媽祖婆雨」的由來，若保生大帝與媽祖娘娘真的是對戀人，想必會是段轟轟烈烈的愛情吧！

旗津「烏魚拜媽祖」媽祖娘娘當和事佬

清康熙年間訂定「禁海令」，福建漁民徐阿華鋌而走險來台捕魚，發現打狗（今高雄）漁獲豐富，也因此吸引越來越多福建人移居到旗後（今旗津）。然而濫捕魚隻導致漁獲供不應求，母烏魚被捕後，魚卵甚至被製成烏魚子。

傳說烏魚決心報復，於是將人類小孩的魂魄吸走，看見這個怪象的徐阿華，決定回福建恭迎媽祖聖像至旗後。旅途中，媽祖顯靈告訴徐阿華，要愛惜一切，不得濫捕烏魚，不要破壞樂土。後來，旗後的漁民決定，過了冬至第十五天便不再抓烏魚，且漁季結束後要誦經感念烏魚。旗後人也為此建廟奉祀媽祖，即今日的旗津天后宮。每年漁季結束後，會有一大群烏魚游回打狗港，朝媽祖廟方向在海上跳躍，好像在感謝媽祖，這就是「烏魚拜媽祖」的傳說。

二戰時期大顯神功 萬丹媽祖手接炸彈

台灣許多地區都有「媽祖接炸彈」的傳說，尤其萬丹萬惠宮媽祖手接炸彈拯救當地的神蹟廣為流傳，廟方特地打造「媽祖拿炸彈紀念碑」，為這項傳奇留下歷史見證。

據說二戰時期，美軍投下炸彈，媽祖顯靈用雙手拿炸彈，炸彈才沒有爆炸。事後鄉民到廟裡拜拜，發現媽祖神像雙手拇指都斷了一小截，後來信眾請示媽祖，媽祖降示「因為空襲，顯靈拿炸彈才會受傷」。各地信眾聽聞後都前來膜拜，想一睹萬丹媽祖的風采。

叫媽祖、天后大不同？有求應喊媽祖

台灣民間俗稱媽祖、聖母，較少稱天妃、天后。傳說在危急時，呼叫媽祖，媽祖聽到聲音就會立即前來相助；但若稱呼天妃、天后，祂則會盛裝打扮、衣冠整齊後才來援救。所以為了避免耽誤救援時機，信徒若有求於媽祖，通常會說媽祖或聖母。

核稿編輯：廖梓鈞