日本旅遊要小心！7件讓日本人傻眼的外國人行為有這些

隨著近幾年全球化越來越顯著，日本本土的國際色彩也越來越豐富，2023年訪日外國旅客人數更是突破2,500萬人，旅日外國人呈現年年增長的趨勢，其背後所帶來的龐大經濟效益促使政府單位積極加強針對旅日外國人的觀光政策，著手開發、增加外國觀光客取向商品、服務的日本國內企業也越來越多。



另一方面，在日本部份外國觀光客所引發的禮儀問題也屢次引發關注，像是電車乘車禮儀、霸佔公設座位、隨地亂丟垃圾…等等，隨著觀光客越來越多，其所造成的各種狀況與麻煩更被視為社會問題引起討論。由於文化與價值觀的不同，在自己國家被視為理所當然的事情在別的國家很有可能會遭人白眼，因此通常來到異地時都要入境隨俗，遵守當地的規矩禮儀，以免冒犯當地人。這個觀念在日本當然也不例外。



因此這LIVE JAPAN將介紹外國人在日本所做出讓日本人感到難以置信的七件事，或許會有一些你不知道的日本特有生活規定準則，下次去日本的時候就別再犯讓日本人翻白眼啦！

驚嚇１．在店裡直接打開剛剛才結完帳的東西

在日本基本上是嚴禁將剛買的商品在店裡直接開封的，不過在日本便利商店裡經常可以看見外國人結完帳直接在旁邊就把東西拆開，雖然法律沒有規定不能這麼做，也不是每個店家都會出聲制止客人，但還是盡量避免在收銀檯旁邊就大膽地直接把商品拆封，或者是最近設有內用座位的店也越來越多，真的這麼急用的話還是到座位上再開會比較好。



在日本直接把剛買的商品在店裡開封是一項相當讓人困擾的事情，因為店面也算是不特定多數人會利用的公共空間，若是就這麼直接打開的話可能會讓周遭的客人感到困惑、驚訝，甚至是直接被誤會是小偷都有可能。所以基本上除了食物飲料之外的東西都最好還是不要結完帳直接在店裡打開比較好。

驚嚇２．在電車內大聲說話

無論是地下鐵、新幹線或者是一般電車，在日本搭電車時一定要注意自己說話的音量，因為在日本電車內最基本的規矩就是要保持安靜，再來還有不要在電車內講電話、讓位給年長者及孕婦等要乘客互相體諒的規定。在日本經常可以在電車內大聲嚷嚷的外國人，因此還請各位多加注意。



至於手機或是平板等裝置基本上都必須調為震動模式並且禁止在電車內講電話，有什麼事需要交談的話也盡量用簡訊、通訊軟體，或是先下車講完再搭車。如果是和親朋好友一起搭電車的話也盡量放低音量，不要讓自己的行為打擾到其他人。

驚嚇３．久坐公共場所座位不走

近幾年外國觀光客久坐公共設施座位的行為已經成為問題，比較明顯的例子即是電車車廂內或者車站內的座位若是長時間坐著不走的話肯定會遭人非議，因此還是要多加注意及避免。因為大部分的日本人認知上都覺得長時間坐在公共設施座位上是一件很離譜的事情，有人更會直接向設施單位投訴、抱怨，使得管理單位不得不做出對策避免使用者長時間霸佔座位。所以在日本若是覺得累想要休息一下的話，不妨到附近的咖啡廳、餐廳或者是公園之類的場所，盡量不要在公共空間久坐甚至霸佔座位不放。

驚嚇４．隨地亂丟垃圾

「垃圾必須丟在垃圾桶裡」這個觀念想必在全世界都通用，在日本也禁止在路上隨地亂丟垃圾、菸蒂，但問題在於日本路上沒有或是很少設置垃圾桶。這是因為1995年東京發生過恐怖份子將垃圾桶作為恐怖攻擊的道具，之後為了不讓有心人士利用垃圾桶胡作非為才將路上的大部份垃圾桶移除。



而日本人從小就被教育在找到垃圾桶之前要將垃圾收在自己的包包內或者是將垃圾帶回家再丟，所以對於日本人來說垃圾要自己妥善處理這觀念基本上已經是常識，但對外國人來說可就不一樣了。隨著旅日外國觀光客的增加，京常可以看見外國人隨地亂丟垃圾的情形出現，因為找不到垃圾桶、不知道垃圾要丟在哪裡等原因而隨地亂丟垃圾的外國人在路上可是特別顯眼，雖然也有沒公德心的日本人存在，但維護街道環境整潔這件事情無論是當地人還是外國人都有責任。因此如果需要丟垃圾卻沒垃圾桶的話可以帶回飯店、民宿丟，或是走到車站、便利商店之類的地方並確實按照可燃、不可燃、寶特瓶、空罐等分類丟棄垃圾。

驚嚇５．公共廁所衛生及使用問題

不少日本人都很驚訝外國觀光客在廁所使用的惡劣，像是擅自將公廁衛生紙帶走、用過的衛生紙不是丟進馬桶而是丟到垃圾桶中等等。雖然這並不是很嚴重的問題也不會有人出面指責你，但在日本人眼中有很多外國人會做出這些離譜行為。



在日本像歐美國家一樣的坐式馬桶相當普及，但坐式馬桶不常見、衛生紙並非丟進馬桶沖掉、不會使用衛生紙等廁所文化和日本不同的國家是確實存在的，若不討論帶走衛生紙這件事情，不知道怎麼使用坐式馬桶、母國廁所環境髒亂因此自身沒有良好用廁習慣的人存在也都是事實。還請注意公共廁所畢竟還是公共空間，如廁時務必遵守規範，留給大家一個乾淨的廁所空間。

驚嚇６．尚未20歲就喝酒

關於酒飲的規定每個國家都不一樣，但在日本根據「未成年飲酒規制法」規定，未滿20歲之人士是禁止飲酒的，購買、提供酒類給未滿20歲之人士也算違法。但要注意「未成年飲酒規制法」並沒有說外國人士例外，因此即使在自己國家已經達法定成年年齡，在日本依然有可能違法，是會被罰錢的。如果尚未滿20歲但在本國已達法定年齡也請注意是不能喝酒的，在尚未出境日本之前請保持滴酒不沾。

驚嚇７．未獲得同意就拍照

有很多個性比較害羞的日本人是很討厭拍照的，因此若未經過其同意就被拍攝入鏡的話很有可能會讓對方感到困擾。因此外國人在日本旅行的時候即使想多拍一些照片也要注意不要拍到他人的面容，也不要擅自將照片公開、傳至社群網路。



深受此行為困擾的明顯例子即是深受外國觀光客歡迎的京都・祇園中的舞伎，舞伎小姐的身姿的確非常美麗，但這不代表就能夠在未經對方許可之下擅自合影、拍照，因為她們也是有肖像權的，擅自在路上向她們搭話、交談甚至跟蹤都是極其失禮的行為。若是真的很想要拍攝舞伎的照片最好還是去參加攝影會之類的相關活動。



此外還有拍攝禁止攝影的重要文化財照片、爬上櫻花樹拍照、在禁止使用閃光燈的地方使用閃光燈等等，違反攝影禮儀規矩的旅者依然屢見不顯，由於日本是相當注重個人隱私及公共規範的國家，在日本還是要在遵守規矩的前提之下拍照以免冒犯他人。

■入境隨俗！在日本請好好遵守日本當地文化規矩

正所謂入境隨俗，也許有人看完以上觀點會覺得「為什麼這樣不行」、「日本人都不覺得規矩很多很煩嗎」。但是一到了別的國家就必須遵守該國禮儀規定，在日本還是盡量尊重當地文化、禮儀規定，相反地日本人若到了他國也一樣會被要求、約束。以上例子有許多都是外國人因為不知道才會發生，因此下次到日本之前記得好好地確認、掌握並且遵守日本的禮儀規矩，不要讓自己的日本行成為當地人的惡夢。



