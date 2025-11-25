在日本住久了回台灣反而不習慣？旅日台灣人的8個「逆文化衝擊」

之前曾經寫過一篇文章提到，外國人在日本住久了，漸漸習慣日本的文化與生活方式之後，就會產生「疊化」的現象。而已經「疊化」的外國人回到自己土生土長的國家，有些人可能反而會經歷文化衝擊。這種文化衝擊，便稱為「逆文化衝擊」。



這次筆者訪談了身周住在日本的台灣人，收集了一些回到台灣時所感受到的「逆文化衝擊」的例子。聽了大家舉的例子，便會深深覺得台灣和日本在某種程度上習慣還是頗不同的，相當有趣，請大家務必一讀！（以下文章僅為受訪者及筆者的個人意見。）

1. 捷運不能飲食，卻可以講電話！

Huahomm / Shutterstock.com

廣告 廣告

Huahomm / Shutterstock.com

「台北捷運只要進了站，就完全不能飲食，這不只是一種『禮儀』而已，還是硬性規定，飲食要罰錢的。日本電車裡也很少看到有人飲食，但那只是一種『禮儀』，並沒有罰則，且喝水還是沒問題的。台北捷運連喝水都不行，有時候會覺得有點難受。但講電話卻沒有問題，車廂內不論何時總覺得都有些吵嚷，不太習慣。」（30多歲女性，上班族，日本居住12年）



日本電車除了某些尖峰時段外，一般而言都非常安靜，相較之下台北捷運感覺相當有活力。不能飲食的規定據說是為了保持清潔，但連喝水都不行，有時搭較遠的距離可能還是會有點難受。

2. 火車理所當然地晚20分鐘進站！

「幾年前回台灣，發現台鐵區間列車常常晚個20分鐘到30分鐘，似乎誤點是理所當然，令我印象深刻。日本的電車除了尖峰時刻或是人身事故、天災等情況以外，大概都會準時來，就算有時候誤點也都會告知乘客誤點原因。台鐵區間列車誤點是家常便飯，印象中好像也不會告知旅客誤點原因。不知道現在有沒有改善。」（20多歲女性，自由業，日本居住7年）



台灣的新幹線和台北捷運應該也不常誤點，但台鐵區間列車的確給人一種常常誤點的印象，不知道現在情況如何。

3. 公車司機不等人！

2p2play / Shutterstock.com

2p2play / Shutterstock.com

「日本的公車為了安全，都會要求乘客在車子完全停止之後再從座位上站起來，司機也會耐心等待乘客下車，但台灣的公車司機可沒那麼有耐心，快到站了乘客就要自行準備下車，公車一停就要跳下車，要是拖拖拉拉的公車就直接過站了。」（30多歲女性，上班族，日本居住10年）



台灣的公車總是開得很猛，且給人一種忙碌的印象，公車到站時也不見得會停定點，往往要搭車的乘客還得追著公車跑。下車時也得提早做準備，不然可能就直接過站下不了車。不過當然台灣公車票比日本要便宜不少，所以好像也不能要求太多。

4. 租屋不一定有廚房！

「日本的租賃房屋，不管是分租或是單人套房，大部分房間都會附設廚房，但在台灣，租賃房屋附設廚房就不是那麼理所當然的事了，若想要有廚房自行開伙，就得特別找才行。」（30幾歲女性，上班族，日本居住10年）



日本，特別是東京，會有很多專為單人居住設計建造的房間，基本上都會有廚房，但台灣的租賃文化比起單人獨居，似乎和朋友分租的情況比較普遍。另外就是外食文化相當發達，價格也比日本便宜，所以相較之下廚房就不是那麼必要的設備了。然而若是考慮到外食的衛生條件，應該也是有不少人寧可自己下廚吧……

5. 書店裡大家都坐在地板上看書！

「就算是像誠品書店這種大書店，店內也會看到許多人坐在地板上看書，看的當然是還沒結帳的書。這種情況在大學附近的書店尤其常見。由於我很長時間沒回國了，所以回國時看到這個情況還嚇了一跳，不過仔細想想，我在學生時代好像也常做一樣的事……」（20幾歲女性，自由業，日本居住7年）



日本也是會有人站在書店裡翻閱書本，但光明正大地在地板上坐下來看書，這種情況在日本還真是看不到。不過在台灣的書店裡這情況似乎頗為普遍，店員也司空見慣的樣子。書籍畢竟還是商品，在書店內看書就有點像是去餐廳吃霸王餐一樣，筆者覺得還是不太好的，但想到有些學生可能真的沒錢買書，才在書店裡看書藉以吸收知識與教養，便覺得似乎也情有可原。但已經出社會工作有收入的人，書還是要買啊！

6. 台北車站大廳是野餐場地嗎？

elwynn / Shutterstock.com

elwynn / Shutterstock.com

「除了書店之外，另一個讓我感到驚嚇的是台北車站大廳，那是台灣最大的車站，但1樓大廳卻一堆人坐在地板上，吃麥當勞或便當，讓人不禁想要吐槽『這裡是野餐場地嗎？』。想像一下，應該沒有人會在東京車站坐在地板上吃東西吧？而且台北車站大廳地板設計成黑白格子狀，不知道為什麼大家都會選擇坐在黑色格子內，真是神奇……」（20幾歲女性，自由業，日本居住7年）



這景象也的確是日本見不到的。近年台灣來自東南亞的移民有增加的趨勢，雖然筆者不知道是不是如此，或許坐在地上吃東西也是這些新移民的文化之一，不管如何，筆者覺得只要不給人添麻煩就行了，席地野餐感覺也滿好玩的，改天回台灣也可以來試試看～

7. 公廁裡不見得有衛生紙！

「日本的廁所基本上都會放衛生紙，少數公廁沒有衛生紙還會特別貼出告示警告使用者，但台灣公廁感覺是有衛生紙就該謝主隆恩了。上回我時隔好久才回台灣一次，覺得有些驚嚇。」（20幾歲男性，上班族，日本居住2.5年）



的確，在台灣上公廁還是得自行帶個面紙的。若剛好沒有攜帶，公廁入口處也常會設置自動販賣機販賣面紙（有時也販賣生理用品），需要的人就投錢購買。筆者也曾想過為什麼台灣公廁不放衛生紙，曾經聽說過是為了防止偷竊，不知是真是假就是了。

8. 路上有不少打扮中性的女生！

「走在台灣路上，會發現台灣很多中性打扮的女生，因為我在日本住久了，便覺得有些新鮮，不過回溯來日本前的記憶，感覺好像台灣真的就是這樣。日本路上看到的女生大多都有化妝，也頗女性化，打扮中性的女生比較少見。另外台灣路上也常常可以看到手牽手走在一起的同性伴侶，真不愧是亞洲第一個同婚合法的國家！台灣之光啊！」（20幾歲女性，自由業，日本居住7年）



的確台灣女生感覺不像日本女生那樣，承受著「必須打扮女性化」的社會壓力。台灣的性別平權畢竟比日本進步，同婚也在今年合法，社會環境的改變讓大家漸漸地不用害怕自己與他人不同，而可以更自在地活出自己。



以上8個例子怎麼樣呢？在日本住久了回到台灣後，真的會受到許多逆向文化衝擊呢。不過所謂逆向文化衝擊，也是一個用客觀、外在的觀點來重現檢視自己土生土長的國家的文化與習慣的機會，而這也正是在國外生活的樂趣之一。各位讀者不妨也試著用客觀觀點，重新看待自己身旁熟悉的事物與習慣吧！



▼你還會有興趣

▶切符？放題？什麼意思？日本旅遊前先來認識台灣人容易誤會的日文漢字吧！