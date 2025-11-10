居家防颱該準備什麼？颱風天在外注意事項又有哪些？
颱風鳳凰雖然令人擔憂，但只要確實做好防颱措施，掌握正確且即時的颱風資訊，便可有效避免災害。究竟居家防颱該做什麼？室外、室內各有哪些該注意的事項呢？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解！
防颱室外注意事項有哪些？
住所位處地勢低窪區，或靠近河邊、海邊，需特別注意淹水、河水氾濫或海水倒灌，應及早遷至地勢較高的地區。可查詢3D災害潛勢地圖，事先了解哪裡容易淹水。
將居家環境周圍的水溝清理乾淨，以免大量降雨造成堵塞淹水。
為防止山崩、道路坍方或土石流災害，山區居民應盡早疏散。
飼養家禽、家畜者，應加強欄舍構造；或將動物移往安全處，避免嚴重損失。
建議取下房屋外、庭院內的各種懸掛物件；花木則應以支架保護，並修剪樹枝。
懸掛在屋外的看板、招牌應取下或釘牢，以免被強風吹落。
防颱室內注意事項有哪些？
關閉非必要門窗，加釘木板或膠帶。
檢查家中各式電路、瓦斯管線與爐火，以防火災發生。
備好蠟燭、手電筒，防範停電。
準備數日充足的儲備乾糧、飲水，以免停水或無法開伙的情形發生。
延伸閱讀》防颱準備要到位！8大防災用品千萬不能少
居家防颱安全檢核表內容有什麼？
內政部消防署也提供居家防颱安全檢核表，檢查內容共八項，包括陽台植栽應事先取下、檢查家中門窗穩固、準備緊急避難包及放置門口處、準備沙包及防水閘門、準備防颱用品及三日份的飲水食物、固定並修剪樹木、查詢災害潛勢區及製作家庭防災計畫，以及清理雨水溝及排水管。建議大家在颱風到來之前，先確認家中防颱措施是否到位，防患未然。
防颱其他注意事項有哪些？
為了生命安全著想，嚴禁從事各種水上活動，包含海邊釣魚、觀潮、戲水等，以免被巨浪吞噬。
颱風期間若不得已需出門，在外駕車應減速慢行；如行駛中遇到強風侵襲，建議停在路邊或找安全處所掩避，不要強行。
車輛應避免停放在低窪地、堤防外，避免被水淹沒。
看到斷落的電線，不可用手觸摸，應通知電力公司。
撰稿記者：陳昭容、吳怡萱
核稿編輯：游婉琪
