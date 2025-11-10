居家防颱該準備什麼？颱風天在外注意事項又有哪些？

颱風鳳凰雖然令人擔憂，但只要確實做好防颱措施，掌握正確且即時的颱風資訊，便可有效避免災害。究竟居家防颱該做什麼？室外、室內各有哪些該注意的事項呢？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解！

👉颱風最新動態｜停班課｜即時新聞一次看

颱風來襲時，應關閉非必要門窗，並可貼上膠帶加強牢固。（示意圖／Getty Images）

防颱室外注意事項有哪些？

防颱室內注意事項有哪些？

關閉非必要門窗，加釘木板或膠帶。

檢查家中各式電路、瓦斯管線與爐火，以防火災發生。

備好蠟燭、手電筒，防範停電。

準備數日充足的儲備乾糧、飲水，以免停水或無法開伙的情形發生。

延伸閱讀》防颱準備要到位！8大防災用品千萬不能少

居家防颱安全檢核表內容有什麼？

內政部消防署也提供居家防颱安全檢核表，檢查內容共八項，包括陽台植栽應事先取下、檢查家中門窗穩固、準備緊急避難包及放置門口處、準備沙包及防水閘門、準備防颱用品及三日份的飲水食物、固定並修剪樹木、查詢災害潛勢區及製作家庭防災計畫，以及清理雨水溝及排水管。建議大家在颱風到來之前，先確認家中防颱措施是否到位，防患未然。

防颱其他注意事項有哪些？

為了生命安全著想，嚴禁從事各種水上活動，包含海邊釣魚、觀潮、戲水等，以免被巨浪吞噬。

颱風期間若不得已需出門，在外駕車應減速慢行；如行駛中遇到強風侵襲，建議停在路邊或找安全處所掩避，不要強行。

車輛應避免停放在低窪地、堤防外，避免被水淹沒。

看到斷落的電線，不可用手觸摸，應通知電力公司。

撰稿記者：陳昭容、吳怡萱

核稿編輯：游婉琪

