撰文／Hannah 圖片／Hannah提供

哈囉各位Yahoo奇摩的朋友們，我是Hannah！時間很快的來到年底了～大家有沒有覺得今年過得特別快呢？我的感覺好像才剛去完美國回台灣跨年而已，居然又來到年底了！今年的我，同樣是在忙碌的工作和出國旅遊中度過！不過相較去年，我覺得我今年好像沒飛幾個國家，心裡有點小失落呢？不過我上週剛從韓國釜山回來，而且我居然遇到了我人生第一次飛機因天候因素進而取消航班，整個延後了一天才回到台灣，真的是慶幸我隔天沒有安排工作呀...不然真的是要開天窗了我的天！不過扣掉這段突如其來的意外，我還是覺得釜山滿值得去旅遊的呢！其實我疫情前就去過不少次～過了五六年再回去總覺得整個城市都不一樣了！有很多新的觀光景點很值得去走走呢！如果大家想要用小資花費在亞洲附近旅遊，釜山不失為是一個好選擇哦！那當然旅遊過程當中會有許多車程時間，打發時間的時候我當然又點開了我的愛「Yahoo奇摩Y5遊戲平台」囉！

從懷舊到創新！Hannah聊聊《碗豆大戰僵屍》的魅力。Hannah提供

這次在Yahoo奇摩Y5遊戲平台上看到《碗豆大戰僵屍》時，我心中實在是充滿了驚喜和期待呀。這是一款我一直想嘗試的遊戲！

遊戲一開始時，熟悉的界面讓我感到很懷舊，五彩斑斕的植物和可愛又可怕的僵屍立刻讓我感覺很有趣。隨著我進入第一個關卡，我發現遊戲保留了前作的幽默感，同時又增加了新的元素，讓我感到新鮮。加上類似配對遊戲的宮格增添了一點遊戲樂趣！我首先嘗試了豌豆射手，它的射擊能力非常穩定，是我的主要攻擊植物。努力的交換位置累積更多的碗豆射手，在每一輪仔細思考如何配置植物。我逐漸嘗試搭配其他植物，這種組合讓我在遊戲中感受到策略的樂趣。

隨著關卡的推進，僵屍的種類開始變得更加多樣。有些僵屍可以跳躍，有些則可以穿越障礙，這讓我意識到必須靈活調整我的策略。我不得不試驗不同的植物組合，逐漸發現哪些搭配能有效應對不同類型的僵屍。每當我成功防住一波僵屍，心中都會有一種成就感。

遊戲中的升級系統也是我非常喜歡的一部分。我可以通過完成關卡獲得的獎勵，來提升植物的能力。看到我的豌豆射手從初級變成超級豌豆，輸出能力大幅提升，真的讓我感到無比興奮。這種成長讓我更有動力去挑戰後面的關卡。

《碗豆大戰僵屍》帶給我無數的樂趣與挑戰。不僅讓我享受到了輕松幽默的懷舊遊戲氛圍，更讓我體驗到深度的策略思考。每當我完成一個難度較高的關卡時，那種成就感和滿足感真是無與倫比。我迫不及待想要繼續探索更多的植物和僵屍，期待在這個可愛的世界里創造更多的奇跡了。

Hannah's Instagram: https://www.instagram.com/hannah.hsu0214/

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！

YAHOO！奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：碗豆大戰僵屍

有一天，原本平靜的村莊遭受神秘病毒的襲擊，許多人因此感染成為殭屍。倖存的守衛者，你將帶領你的植物夥伴們共同保衛家園，擊退一波又一波的殭屍……快來解鎖更多植物夥伴，合成升級，巧妙佈防，將殭屍困於門外。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000364