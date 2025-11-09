德國歷史上的11月9日

（德國之聲中文網）1989年11月9日，柏林牆倒塌。這是一個改變世界的日子。柏林牆倒塌一年之後，也就是1990年10月3日，經歷了41年分裂的德國重新實現統一。隨著在德國土地上鏟除民主德國這一獨裁統治，歐洲現實社會主義陣營整個從政治版圖上消失。東西方沖突也隨之結束。1989年的11月9日，堪稱決定德國乃至歐洲命運的日子。

結束君主制

在德國歷史上，11月9日這一天，還發生過數起重要事件。1918年社會民主黨人施艾德曼（Philipp Scheidemann）在柏林帝國大廈宣布建立共和國，威廉二世統治的君主制結束了：

"工人和士兵，你們清楚這一天的歷史意義。前所未有的事情發生了。我們面前的工作很多，也很復雜。一切都是從人民而來，一切都是為了人民。不允許發生給工人運動帶來恥辱的事情。團結起來，忠誠並負有責任感！舊的和腐朽的皇權君主制崩潰了。新生萬歲。德意志共和國萬歲！"

希特勒的"啤酒館暴動"

德國年輕的民主制從一開始就遇到很大困難，它受到來自左右陣營的雙重攻擊。1923年11月9日，國社黨人（納粹）在慕尼黑發動政變後舉行游行示威，他們的首領正是希特勒。這一行動史稱希特勒"啤酒館暴動"。10年後，希特勒合法取得統治德國的權力，此後將整個世界推進災難性的第二次世界大戰。

猶太大屠殺的總彩排"水晶之夜"

在這個過程中，生活在德國的猶太人被一步步剝奪了權利和財富。從1942年開始，猶太人遭到系統性殺害。而此前的1938年11月9日，第二次世界大戰開始之前，在整個德意志帝國發生了焚燒猶太教堂、砸毀和搶劫猶太商店的事件。當天有大約100名猶太人被殺害，26000人送入集中營。

歷史上，這天被稱作"水晶之夜"，它如同一場猶太大屠殺的"總彩排"。納粹黨德意志工作陣線的頭目萊伊（Robert Ley）對此並不掩飾。他在一次集會叫嚷："猶太人就會、也必須死掉。猶太人就會、也必須毀滅。這是我們神聖的信念。"

柏林牆倒塌

1989年11月9日柏林牆倒塌。那天夜裡，人們最常聽到的詞匯是"難以置信",通往西方的邊界突然間開放了。多月來，東德人民反政府的示威游行從未間斷，數千人經過匈牙利和設在東歐國家的西德使館逃入西方，東德人民要求自由旅行給政府帶來的壓力日益增高。然而，人們沒有料到邊界開放。當天，東柏林政府舉行的一個國際記者會宣布，開放邊界的規定"立即生效"。數萬人湧向東柏林的邊境處。他們激動地表示：

"過去，他們總是逐一放行的，現在，他們打開了大門。現在，我們什麼證件都不用顯示，無需檢查，就可以走人了。我都沒有帶證件。"

歷史的車輪沒有倒轉。11月9日第四次書寫了德國的歷史，而這次是幸運的一筆。即便後來經歷了許許多多的困難，但這一事實已無法改變：柏林牆倒塌後，德意志民族完成了統一。不能忘卻的是，比國家形式上統一更難的，是實現真正的內在的統一。

