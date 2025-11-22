風評：從川普「胡扯」看台灣晶片的籌碼

川普再次對台灣的晶片「指指點點」、沒一句好話，遺憾的是政府似乎缺乏澄清、論證的膽量與能力，因為，從近日的事件來看，台灣在晶片領域是有籌碼可談、可「上桌」的。

日前川普再度提到台灣的半導體產業：因為美國曾「愚蠢地」把晶片生意拱手讓給台灣，才失去晶片製造；「台灣現在幾乎生產100%的晶片，這實在很丟臉」。現在透過關稅保護產業，以防止像晶片產業那樣遭到「襲擊」。不過如今晶片將回到美國生產，美國預計在接下來的幾年內取得很大部分的晶片市場，而且「可能在很短時間內生產世界上大多數的晶片」。

這與過去川普提到台灣半導體時的基調相同，用川普難聽的說法就是：台灣從美國手上「偷走」晶片製造。這個說法當然是百分之百的胡扯，既對產業的分工、全球供應鏈毫無了解，更對半世紀以來的晶片產業演變無知到極點。

美國確實是晶片誕生的國家與先驅，但其實早在上世紀60年代之後，美國主要的晶片企業如德儀、快捷半導體等就已開始把部份製造移往亞洲地區，日、港、台等都曾因此受惠。而第一個讓美國的晶片產業「空洞化」的國家，也不是台灣、而是日本。80年代之後日本半導體產業日益精實壯大，到最後與歐美鼎足而立、全球前10大半導體企業有6家日本企業。之後美國強力施壓、以美日半導體協定等方式逼日本自我設限，希望晶片製造重回美國。

結果是台、韓得利，成為新的晶片製造大國，歐美的晶片製造都跌到1成多，特別是先進尖端製程中，台灣的占比9成上下，這也是為何在川普眼中，「敲打」台灣的次數遠遠多於韓國，逼迫投資的對象也鎖定台灣（台積電）。

這段晶片歷史可清楚看出川普說法的可信度幾近是零。一來，美國的晶片製造占比下降、製造移出到亞洲，是美國企業商業與成本考量下的合理抉擇，而且是一個長達數十年的過程；再者台灣與韓國是在日本之後才承接晶片製造，談不上「從美國偷走」，真要說「從美國偷走」，川普應先去找日本吧。

事實上，美國說成好像他們已經丟掉全球的晶片掌控權，是有點過份謙虛了一點，因為，即使晶片製造占比跌到1成多，美國還是無庸懷疑的全球晶片霸主。

半導體產業的上中下游分工與供應鏈很長，從IC設計、半導體材料與設備到晶片製造、封裝測試、軟體（EDA）等，美國確實在製造上的占比下降，但對全球半導體整體的掌控力卻還是霸主地位：美國半導體企業營收占全球的一半，幾乎所有尖端、關鍵的技術、設備等（除了光刻機等極少數）都掌握在美國手上，只要看美國政府對中國華為下封鎖令、美國技術占25%以上者都不能出貨，就能直接讓華火斷貨，就知道這位晶片霸主的威力。

一個最佳案例是AI霸輝達。這是一家百分之百的美國企業，掌握尖端的AI晶片，這是美國最強力的晶片實力。但如果只是看「製造」這個環節，美國在輝達AI晶片上的「得分」差不多就是零分，因為輝達沒有晶圓廠，製造全部委託專業晶圓代工廠（就是台積電）。對萬一對岸拿下台灣會奪走台積電的尖端晶片製造能力的說法，台積電高層也曾說，晶片製造是全球分工，如果美國切斷供應，台積電也無法運作。

因此，台灣確實可確不理會川普的胡說，川普的策略大有以此「恐嚇」台灣，讓台灣在晶片方面屈服於其要求的意思，賴政府是該嚴正澄清說明，不必畏首畏尾，因為在晶片方面，台灣確實擁有相當的籌碼，新近傳出川普原先要對晶片課高關稅可能延後徵收就是一例。

讓晶片製造回流美國已是美國的「國策」，川普一直批評前任拜登以晶片法補貼企業投資是無謂的浪費，只要靠高關稅就可讓晶片製造回到美國投資生產，根據之前川普放話的晶片稅率是100%，而且美國政府已啟動調查，但公布對晶片（還有藥品等其它商品）加徵關稅卻一延再延，主要原因就是擔心「晶片通膨」助長民怨，及重啟與中國的貿易戰，顯然對晶片課高關稅，美國企業與消費者才是主要受害者。

事實上，對川普要對晶片課高關稅，台灣不必過於畏懼，一來，如果對所有進口晶片課高關稅，而美國晶片製造原本就較少、成本也高，對台灣影響與取代性相對較小；二來尖端晶片台灣占比是近壟斷性的9成，影響更有限；最後以整體影響看，台灣出口到美國的晶片為74億美元，相較1年近5000億美元的出口總值，占比1-2%，比重也不算高。

在台美貿易與關稅談判中，晶片的投資與關稅顯然是在談判桌上的「菜單」上，但實際上台灣在晶片上是有籌碼，不必更不值得為此付出形同敲詐的數千億美元的「投資美國」！

