風評：從川普「胡扯」看台灣晶片的籌碼
川普再次對台灣的晶片「指指點點」、沒一句好話，遺憾的是政府似乎缺乏澄清、論證的膽量與能力，因為，從近日的事件來看，台灣在晶片領域是有籌碼可談、可「上桌」的。
日前川普再度提到台灣的半導體產業：因為美國曾「愚蠢地」把晶片生意拱手讓給台灣，才失去晶片製造；「台灣現在幾乎生產100%的晶片，這實在很丟臉」。現在透過關稅保護產業，以防止像晶片產業那樣遭到「襲擊」。不過如今晶片將回到美國生產，美國預計在接下來的幾年內取得很大部分的晶片市場，而且「可能在很短時間內生產世界上大多數的晶片」。
這與過去川普提到台灣半導體時的基調相同，用川普難聽的說法就是：台灣從美國手上「偷走」晶片製造。這個說法當然是百分之百的胡扯，既對產業的分工、全球供應鏈毫無了解，更對半世紀以來的晶片產業演變無知到極點。
美國確實是晶片誕生的國家與先驅，但其實早在上世紀60年代之後，美國主要的晶片企業如德儀、快捷半導體等就已開始把部份製造移往亞洲地區，日、港、台等都曾因此受惠。而第一個讓美國的晶片產業「空洞化」的國家，也不是台灣、而是日本。80年代之後日本半導體產業日益精實壯大，到最後與歐美鼎足而立、全球前10大半導體企業有6家日本企業。之後美國強力施壓、以美日半導體協定等方式逼日本自我設限，希望晶片製造重回美國。
結果是台、韓得利，成為新的晶片製造大國，歐美的晶片製造都跌到1成多，特別是先進尖端製程中，台灣的占比9成上下，這也是為何在川普眼中，「敲打」台灣的次數遠遠多於韓國，逼迫投資的對象也鎖定台灣（台積電）。
這段晶片歷史可清楚看出川普說法的可信度幾近是零。一來，美國的晶片製造占比下降、製造移出到亞洲，是美國企業商業與成本考量下的合理抉擇，而且是一個長達數十年的過程；再者台灣與韓國是在日本之後才承接晶片製造，談不上「從美國偷走」，真要說「從美國偷走」，川普應先去找日本吧。
事實上，美國說成好像他們已經丟掉全球的晶片掌控權，是有點過份謙虛了一點，因為，即使晶片製造占比跌到1成多，美國還是無庸懷疑的全球晶片霸主。
半導體產業的上中下游分工與供應鏈很長，從IC設計、半導體材料與設備到晶片製造、封裝測試、軟體（EDA）等，美國確實在製造上的占比下降，但對全球半導體整體的掌控力卻還是霸主地位：美國半導體企業營收占全球的一半，幾乎所有尖端、關鍵的技術、設備等（除了光刻機等極少數）都掌握在美國手上，只要看美國政府對中國華為下封鎖令、美國技術占25%以上者都不能出貨，就能直接讓華火斷貨，就知道這位晶片霸主的威力。
一個最佳案例是AI霸輝達。這是一家百分之百的美國企業，掌握尖端的AI晶片，這是美國最強力的晶片實力。但如果只是看「製造」這個環節，美國在輝達AI晶片上的「得分」差不多就是零分，因為輝達沒有晶圓廠，製造全部委託專業晶圓代工廠（就是台積電）。對萬一對岸拿下台灣會奪走台積電的尖端晶片製造能力的說法，台積電高層也曾說，晶片製造是全球分工，如果美國切斷供應，台積電也無法運作。
因此，台灣確實可確不理會川普的胡說，川普的策略大有以此「恐嚇」台灣，讓台灣在晶片方面屈服於其要求的意思，賴政府是該嚴正澄清說明，不必畏首畏尾，因為在晶片方面，台灣確實擁有相當的籌碼，新近傳出川普原先要對晶片課高關稅可能延後徵收就是一例。
讓晶片製造回流美國已是美國的「國策」，川普一直批評前任拜登以晶片法補貼企業投資是無謂的浪費，只要靠高關稅就可讓晶片製造回到美國投資生產，根據之前川普放話的晶片稅率是100%，而且美國政府已啟動調查，但公布對晶片（還有藥品等其它商品）加徵關稅卻一延再延，主要原因就是擔心「晶片通膨」助長民怨，及重啟與中國的貿易戰，顯然對晶片課高關稅，美國企業與消費者才是主要受害者。
事實上，對川普要對晶片課高關稅，台灣不必過於畏懼，一來，如果對所有進口晶片課高關稅，而美國晶片製造原本就較少、成本也高，對台灣影響與取代性相對較小；二來尖端晶片台灣占比是近壟斷性的9成，影響更有限；最後以整體影響看，台灣出口到美國的晶片為74億美元，相較1年近5000億美元的出口總值，占比1-2%，比重也不算高。
在台美貿易與關稅談判中，晶片的投資與關稅顯然是在談判桌上的「菜單」上，但實際上台灣在晶片上是有籌碼，不必更不值得為此付出形同敲詐的數千億美元的「投資美國」！
更多風傳媒報導
其他人也在看
從偏鄉到球場 頂新和德支持徐生明盃延續棒球精神
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】頂新和德文教基金會長期深耕基層棒球發展，此次再度以行動支持於高雄美濃熱烈開互傳媒 ・ 4 小時前
被以色列拘押的巴勒斯坦人死亡數量激增
人權組織發布報告稱，自加沙戰爭爆發以來，在以色列羈押中死亡的巴勒斯坦人數量急劇上升，已接近100人。其結論與美聯社的調查一致。德國之聲 ・ 7 小時前
蔡英文參觀淡江大橋「同框蘇貞昌」！被讚任內沒颱風笑了：因為蘇院長比較兇
前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌近日受邀參觀明（2026）年即將完工的淡江大橋，現場氣氛輕鬆。工信工程總裁潘俊榮致詞時，特別感謝蔡英文任內「沒什麼颱風來」，讓工程順利推進。蔡英文聽聞後則幽默回應，指著一旁的蘇貞昌說「因為蘇院長比較兇」。蔡英文表示，淡江大橋相關照片已在網路上受到熱烈討論，這次能親臨現場，一舉將淡水河景、台北港及漁人碼頭盡收眼底，感到相當開心。蔡......風傳媒 ・ 7 小時前
淡大「淡江二型」火箭 航電系統驗證成功
國科會所屬旭海科研火箭發射場連兩日進行科研火箭飛試，23日由淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭發射升空，該火箭推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。飛行過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。中時財經即時 ・ 6 小時前
19歲女大生騎車衝武嶺 自撞護欄摔落溪床送醫不治
【記者鮮明／台中報導】台北市1名19歲鄭姓女大生今（23日）清晨與友人分騎機車，衝南投武嶺看日出，返程行經台中市霧峰區民生路靈隱寺附近時，鄭女疑因疲勞駕駛自撞護欄摔落邊坡，救護人員到場時鄭女仍有意識，但送醫搶救仍因傷重不治。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前
鏡論／小心綁票通緝令
中共連出狠招，先是重慶公安「立案偵查」立委沈伯洋；繼而，泉州公安局對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，徵集二人「違法犯罪線索」，稱二人行為涉嫌「煽動分裂國家罪」。這戲還沒完，不定什麼時候，老共還會祭出第三批名單。鏡報 ・ 17 小時前
工商社論》國際金融市場動盪下的央行匯率對策
歲末年終前的國際金融市場，頗不平靜。當市場對美國聯準會（Fed）12月降息預期降溫之際，新發表的鴿派談話，又讓降息機率迅速攀升，也讓原本的美元指數強勢反彈，北亞貨幣面臨整體性貶值壓力的現況，出現了新的變數。台灣一方面要承受這種集體性的匯率波動氛圍，另一方面，經濟學人點名「台灣病」引發的議論同樣聚焦在匯率上，強調新台幣長期被嚴重低估，存有不小的升值空間。市場的動盪、結構的爭辯，加上匯率操縱國名單與台美談判的風吹草動，不只影響新台幣走勢的因素多元複雜，更讓央行的貨幣政策空間廣受關注。工商時報 ・ 19 小時前
洗腎還要吃藥嗎？高榮研究揭：自行停藥死亡風險激增
【健康醫療網／編輯部整理】對許多血液透析病友來說，常常會對於「都已經開始洗腎了，還要吃糖尿病藥嗎？」這個問題感到困惑。但根據高雄榮民總醫院利用全國健保資料庫，分析5249名新產生透析病友的大數據研究發現，洗腎並不代表糖尿病會消失，若病友開始透析後自行停藥，反而會顯著增加死亡風險。高榮團隊提醒，無論是口服藥或胰島素，持續治療者的存活較佳，提醒病友切勿因洗腎，自行中斷糖尿病治療。 大數據揭真相：停用降血糖藥恐增死亡風險 高雄榮總大數據研究中心團隊在陳金順院長及屏東榮總腎臟科主任歐世祥帶領下，利用健保資料庫分析2011年至2015年間、共5249名新進入透析治療的病友。該研究把洗腎前已有糖尿病的病友（PDD）細分為持續用藥組（PDD-M）與停用藥物組（PDD-NM），結果發現，原本就罹患糖尿病者若於洗腎後持續服用降血糖藥物（無論口服或胰島素），存活率明顯較高；反之，若自行停藥，死亡風險則顯著上升，凸顯了洗腎期間，患者「持續控糖」的重要性。 高齡男性腎友口服藥效果佳 腎友控糖仍須醫師調整 此外，針對洗腎後才被確診糖尿病的病友，研究也發現，初期選擇口服藥或胰島素的糖尿病友，整體存活差異不大；但在健康醫療網 ・ 5 小時前
晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要
（中央社記者張欣瑜聖荷西21日專電）「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家能獨善其身；台灣在晶片領域已扮演關鍵角色，想要確保優勢，當前挑戰在於如何在AI產業價值鏈，尤其在軟體與應用方面，展現更強競爭力。中央社 ・ 1 天前
柯佳嬿曝《如果我不曾見過太陽》角色內幕 蝴蝶藏有玄機
曾敬驊主演的《如果我不曾見過太陽》日前與劇組一同現身南港舉辦的「聖誕約定同樂會」現場吸引650名粉絲到場；活動結束後，他與柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田前往信義區與《如果我不曾見過太陽》主題裝置、以及台北101點亮的專屬告白合影，現場被粉絲團團包圍。22日官方再公開二部曲主預告，柯佳嬿飾演的神秘視障女子「夏天晴」成為關鍵焦點，她手上的蝴蝶刺青與江曉彤（李沐 飾）相同，重重謎團將隨著劇情推進一一揭開。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
【換日線教育】大學轉系划算嗎？台大助理教授算給你看！
在台大任教這些年來，我早見過無數次這樣的場景：大一新生便盤算著換跑道；來申請助理工作的學生，曾經是 A 系，後來轉到 B 系，再雙主修 C 系，甚至輔修 D 系。這聽起來很合理──畢竟在很多台灣人的觀念裡，大學志願有高低之分，差別只在於如何排列順序。那麼，雙轉到「更好的系」不就是理所當然的選擇嗎？ 然而，多年觀察下來，我發現，許多學生的思考邏輯忽略了一個關鍵的經濟學概念──比較利益（Comparative Advantage）。忽略它，往往會讓人進了大學，甚至完成雙轉後，才開始懊悔。換日線Crossing ・ 1 天前
籲台人別膝反射...「台灣不是烏克蘭」！許美華「講句傷人的話」：烏克蘭有台灣幾成的晶片產能、美國就不會放手了
許美華嘆道，「即使如此，但台灣不是烏克蘭，我還是相信台灣有很多烏克蘭沒有的主客觀條件和籌碼，可以守住這個島國。我不悲觀，因為沒有悲觀的選項。」放言 Fount Media ・ 10 小時前
川普版「烏俄和平計畫」翻車! 美議員罵爆：荒謬到該看精神科
[Newtalk新聞] 川普政府日前傳出在與俄羅斯密談「28點和平計畫」，尚未正式公開但已掀起國際輿論。據《POLITICO》報導引述多個歐洲外交官形容，川普特使威特科夫（Witkoff）所提出的草案「荒謬得需要看精神科」。多個 X 帳號評論與消息也指出，對此次「28點和平計畫」，美國政壇中的反對者不僅是民主黨感到不滿，就連共和黨重量級人士也罕見全面開火。 根據 X 帳號「Republicans against Trump」、「Visioner」文章提到，美國參議院軍委會主席、共和黨參議員維克（Roger Wicker）直言，川普版和平計畫最大的根本問題，就是要求烏克蘭「以土地換和平」，形同逼烏克蘭向普丁低頭。維克強調，烏克蘭是否保留武裝力量、保有多少國土，是烏克蘭人民的主權，「不能把一個最惡名昭彰的戰犯當成談判對象，逼一個正在被侵略的國家犧牲自己」。他也強調，任何承諾都不應獎賞普丁的侵略行為，更不能弱化美國及其盟友的安全。 維克警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒有的連環說謊者與殺人者」討論軍控，簡直是天方夜譚。 圖：翻攝自 X 維克更警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒新頭殼 ・ 1 天前
給台灣買一張電力保險：核二、核三應儘速決定轉為戰備電廠
張景森／前行政院政務委員，本文經授權，摘自作者臉書鏡報 ・ 16 小時前
投書：中國翻牆需求助長手機銷贓 NCC應從技術面堵住漏洞
楊智強／社會科教師鏡報 ・ 17 小時前
高爾夫》海島菁英賽，瓦利瑪基追趕日躍居排頭
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導】美巡秋季賽最後一役The RSM Classic（海島菁英賽），星期六回到Sea Island Resort（海島渡假村）主戰場S羅開Golf 頻道 ・ 1 小時前
幫俄羅斯洗錢？ 英國破獲跨28城洗錢集團 贓款疑用在烏俄戰
英國警方最近大規模掃蕩洗錢集團，他們還發現其中一個洗錢網絡，橫跨全英國28座城市，而且洗錢規模上看10億英鎊。這個洗錢網絡，除了雇用車手協助洗錢，甚至收購海外銀行來規避制裁。而且這個洗錢集團會將得手的資產，透過加密貨幣提供給俄羅斯，用在烏俄戰場上。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
FED降息牽動金價走勢震盪 法人明年黃金需求三箭齊發
受到美國12月聯準會（FED）是否降息因素影響，近期國際金價每盎司約在4000美元附近震盪，法人認為，明年黃金需求三箭齊發，將繼續成為資金匯聚的溫床。瑞銀（UBS）日前將 2026年的年中黃金目標價，上調至每盎司4500美元，元大投顧也認為三大因素支撐金價，第一，美元結構性走弱趨勢確立，黃金成資金長自由時報 ・ 11 小時前
緬甸突襲詐騙區5天逮近1600人 觀察家質疑只是回應北京壓力
[Newtalk新聞] 緬甸軍政府在泰緬邊境展開罕見的大規模掃蕩，目標直指惡名昭彰的網路詐騙集中地「水溝谷」（Shwe Kokko）。根據法新社報導，軍方23日表示，當局自11月18日至22日突襲該區賭博與詐騙中心，共逮捕了1590名非法入境的外國人，同時查扣2893台電腦、2萬1750支手機、101台星鏈（Starlink）衛星接收器與大量用於詐騙的設備。但外界則質疑，軍方此舉主要是為了回應中國施壓。 從當地媒體發布的畫面顯示，大批電腦與手機被整齊排放，由壓路機直接碾碎；光22日一天，就有223名涉嫌詐騙與賭博的人員被捕，其中包含100名中國公民。 自2021年緬甸政變後，邊境地帶管控鬆散，大量詐騙園區迅速擴張，集結自願或被拐騙的外國人，以愛情、商業等手法，每年騙取全球用戶數百億美元。聯合國指出，2023年東南亞與東亞詐騙受害者損失高達370億美元，全球總額「可能遠超此數」。 法新社報導指出，緬甸軍政府長期被外界質疑對這些非法產業視若無睹，直到主要軍事支持者中國多次施壓後，緬方才自今年2月起大張旗鼓宣傳「打擊行動」。分析人士與監測組織認為，這波自上月開始的加碼突襲，很可能只是「表面功新頭殼 ・ 2 小時前
韓國防部將搬回龍山原址 搬遷費估達5.2億
（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）隨著李在明政府規劃將韓國總統辦公室遷回青瓦台，韓國國防部預計也將在明年搬回總統辦公室目前使用的龍山大樓，國防部也為此申請追加238.6億韓元（約新台幣5.2億元）預算。中央社 ・ 2 小時前