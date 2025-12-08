抹茶甜點也太好吃了吧？日本甜食帶給觀光客的震撼心得
每次到日本旅遊，不管是走進超商看到架上甜點，或是逛街時看到的甜品店，都讓人好想全部吃下肚！不過也有許多甜點實際的味道，和外觀給人的印象差很多，這中間的反差也令不少人印象深刻。下面就一起來看看，外國人吃日本甜食的心得感想，像是明明很苦卻好吃到不行的抹茶、看起來樸實卻甜到不行的紅豆餡等等，一起來回憶你踏上日本時品嘗到的甜食好滋味吧！
（以下內容僅為受訪者的個人意見）
抹茶口味的甜食真的好好吃！
擁有一大群死忠支持者的，就是使用極具日本風情的「抹茶」所製作的甜點。
「我喜歡抹茶口味的巧克力！吃起來很有日本的感覺又帶點微苦非常棒！」（二十多歲／女／美國）
「我本來就很喜歡抹茶，但甜甜的紅豆加上抹茶這組合更是我的最愛，像抹茶紅豆年糕湯我就很喜歡。」（三十多歲／女／臺灣）
近年日本的超市美食常成為話題討論，使用抹茶的料理也是其中之一。再加上抹茶還有各式各樣的營養，特別受到女性的歡迎。
就連美國的連鎖超市裡似乎也都會賣抹茶口味的東西，說不定對日本以外的國家來說，抹茶的存在也會變得越來越熟悉也說不定？
好吃歸好吃，但份量實在太少啦！
Fadhli Adnan / Shutterstock.com
有不少男性對常成為當紅話題的超商甜食有些不一樣的見解。
「日本的超商甜食和英國的滿像的，大概只有種類的差別而已，但硬要說的話日本超商甜點的量真的太少了！英國超商賣的甜品份量基本上和超市差不多，價格還會便宜一點，就這一點我覺得滿可惜的。」（英國／男／二十多歲）
「考慮到份量的話會覺得價錢有點貴，不過味道和想像中一樣好吃！」（印度／男／二十多歲）
雖然說也有賣針對男性客群推出的大份量甜食，但200～300日圓的定價的確是比超市貴一點，也許是針對外觀和味道的講究才會把價格設定在此區間也說不定？
簡直神組合！路邊攤的「巧克力香蕉」
日本祭典的路邊攤上常可以看到好幾種不同的甜食，其中最受觀光客青睞的就是「巧克力香蕉」啦！究竟巧克力香蕉是哪一點成功打動大家的心呢？
「巧克力配香蕉不就是最強組合嗎？而且繽紛七彩的外觀也很有魅力！」（哈薩克／女／十多歲）
「巧克力香蕉不管怎樣都很好吃！這搭配真的超級棒！」（韓國／女／二十多歲）
「整根裹上巧克力的香蕉我超愛的，吃起來超級滿足，而且在哪吃都不怕踩雷這點也很讚～」（美國／男／二十多歲）
把整根香蕉用融化的巧克力包覆，再撒上繽紛的巧克力米或脆果的巧克力香蕉不但外觀出眾，口味上也很受歡迎，受訪的外國人有八成都吃過，且吃過的人都說喜歡。看來香蕉搭配巧克力是無敵組合這點全世界都很有共識呢。
紅豆也弄得太甜了吧！
最後一項意見是關於日本和菓子中常出現的「紅豆」。
「紅豆好甜，甜到讓我傻眼！我在美國吃了各種蛋糕和冰淇淋，以為我早就習慣吃甜，沒想到紅豆的甜完全不一樣，感覺是會殘留在嘴裡的那種甜膩感啊！」（美國人）
即使是來自糖好像不用錢的美國，紅豆的甜對美國人來說似乎又是另一個世界，好像並不太能接受。過去有不喜歡吃紅豆的人說「紅豆的甜是像在燒灼喉嚨的那種甜」，看來就算是愛吃甜食的人，也有各自的喜好啦！
