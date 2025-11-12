研究：說話變慢、忘詞，哪個才是失智警報？多做一件事防腦退化

年紀愈大，說話愈容易忘詞，許多人認為這是認知能力下降的前兆，加拿大最新研究卻推翻這個想法：「說話忘詞」是正常老化現象，「語速變慢」才更是失智警報。

與朋友聊天聊到一半，突然停頓，想不起來「正確的用詞」是什麼？這樣的「忘詞」現象，被許多人認為是失智前兆。然而，一則最新研究卻推翻這項認知──比起說話忘詞，「講話語速變慢」是更精準的失智指標。

專長高齡研究的加拿大多倫多灣巒醫院（Baycrest）與多倫多大學共同研究，針對125名年齡介於18～90歲受試者，進行3種不同項目的評估，包括：圖片識別、圖片描述、以及認知能力評估。

廣告 廣告

在「圖片識別」環節中，受試者會一面看著圖片、回答關於圖片的問題，一面聽見耳機中播放著干擾性詞語。研究人員想透過打斷受試者思考，評估他們是否能維持資訊處理能力、精準辨識圖片內容。而「圖片描述」環節則請受試者描述自己看到的2張複雜圖片，再運用人工智慧軟體，針對受試者語速、停頓思考的程度，進行語言表現分析。

最後，研究再針對每個受試者進行大腦的「執行功能」評估。執行功能是了解大腦退化程度、失智風險的重要指標，一個人的專注程度、避免分心的能力、以及處理衝突性訊息的能力，都會影響到執行功能。

「忘詞停頓」不代表失智，屬於正常退化

不意外的是，許多面向的語言能力都會隨年齡增長衰退。比如說話時停頓忘詞、思考該用哪個詞彙最合適，這種情況，在年紀愈大的人身上，愈需要更長時間找到合適的詞。

但研究卻發現一個令人震驚的現象：尋找正確詞彙的停頓次數、停頓時間，跟大腦的執行功能沒有顯著關係。換句話說，停頓多少次、停頓多久，無法代表失智的風險跟程度。

「說話忘詞代表可能失智」，這樣的理解可能有誤，因為時常停頓、忘詞只是老化的一種表現，卻不見得代表失智，認知能力也未必有下滑。對於那些常常說話忘詞、擔心自己失智，但是說話速度依然正常的人，或許可以寬心一些。

還有一個類似的舌尖現象（Tip-of-the-tongue syndrome），也就是明知要說什麼、卻說不出口，這在過去的研究中也發現，跟失智症並沒有直接的關係。

專家：及早發現失智，「說話語速」應納臨床評估

相對而言，研究發現，一個人整體說話的語速愈慢，大腦的執行功能就愈差，失智風險也愈高。「語速變慢」比起忘詞，反而是認知能力下滑、失智更重要的指標。

「研究結果顯示，平時講話語速的改變，可能反映出大腦出現變化。」研究主筆、灣巒醫院加拿大干預性認知神經科學研究主任梅爾澤（Jed Meltzer）說：「說話語速應該作為標準認知評估的一環，幫助醫師在臨床上及早發現認知能力下降、協助熟齡族維持腦部健康。」

除了在臨床上納為評估指標，科學家也認為，這項針對「說話語速」的發現，或可用於開發特定的偵測儀器，及早掌握患者的腦健康，預防更嚴重的失智問題。

語言訓練防失智？專家：多強迫自己說外語

儘管該研究發現語速跟失智有關，但科學家也提醒，還無法證明「訓練自己講話更快」可以預防失智。目前大部分專家都同意的防失智方法之一，是經常使用外語。

巴黎布羅卡醫院（Broca Hospital）雙語及腦部健康研究專家維爾（Caitlin Ware）指出，學習外語的年齡，似乎不如「使用外語的頻繁程度」重要。重點不是幾歲學了外語、或學習幾種外語，而是生活中是否常常使用、轉換多語言。

「（多語言）對認知能力的益處，來自必須抑制你的母語。當你試圖要去想起外語中的正確詞彙，你的大腦就會被迫做這種訓練。」維爾說：「所以如果你很常使用外語，就會更常得到這樣的認知訓練。」

這個過程稱為認知抑制，專家推測，時常進行認知抑制，就能讓大腦對失智症引發的腦損傷更具韌性。當大腦韌性愈強，即使腦健康開始下降，也能維持正常運作更久一點。

澳洲西雪梨大學（Western Sydney University）雙語專家、副教授安東尼奧（Mark Antoniou）告訴《紐約時報》：「我們在日常生活的各個面向都會用到語言，所以具有雙語能力的大腦，是不間斷地在運作。」

安東尼奧特別強調，時常使用雙語、甚至多語言轉換，跟從事其他活動的效益不同，「比如彈奏樂器，就不是無時無刻都能運作認知促進機制，但使用語言卻可以。」

資料來源：Medical News、Neuro Science、Independent、New York Times、Berlitz

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

更年期症狀失眠、盜汗？更年期吃什麼？3招改善不適

豪門之女、哈佛畢業的她卻不快樂！楊元寧花10多年學習不完美，靠藝術創作走出低谷

從無國籍難民，到國際外科學會首位女會長！她如何讓世界看見台灣的頂尖實力？

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章