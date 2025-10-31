根本就是逛街族群的天堂？觀光客在東京銀座的好玩新發現
日本的治安與服務品質在全世界堪稱數一數二，也讓日本成為觀光客的心頭好之一。一般可能會覺得到日本觀光就是該去擁有眾多社寺古蹟的京都之類的地方，但讓人意外的是東京的代表性街區之一－銀座也很受到旅客的歡迎。
這次要介紹觀光客來到銀座時特別印象深刻與感動的事情，一起來看看在外國人眼中的銀座有何傑出與獨到之處吧！（本文內容為受訪者的個人意見）
main image:2p2play / Shutterstock.com
銀座的道路非常乾淨整潔
DRN Studio / Shutterstock.com
「我很驚訝銀座的街道如此地乾淨，明明沒有設置垃圾桶，但地上卻看不到任何垃圾，非常厲害。另外歌舞伎座的建築設計與用色也很漂亮，讓我看了很感動呀」（加拿大／男性）
「路上有許多具有高級感的百貨公司、精品店櫛比鱗次，街景相當地漂亮」（英國／女性）
日本的街道一般是看不到垃圾的，幾乎都很乾淨整潔，讓觀光客感到相當意外。這個特色也成為外國人對於日本街道的普遍印象，身為日本人的小編也忍不住要自豪大家都能遵守垃圾不落地的好習慣了呢。
除了街道乾淨整潔之外，林立著高級商家的街道與能感受到歷史古風的建築也很讓外國人感動。日文中甚至還有「銀ぶら」一詞，專門用來意旨在銀座街上一邊欣賞街道建築一邊散步，就可知道僅僅是在銀座的街上閒晃都會是種樂趣。
銀座不只有高級精品，UNIQLO、GU平價品牌也找得到
「剛到銀座時會被古典豪華的街道氛圍給驚呆，但我個人是馬上就習慣了，倒是我老婆很喜歡逛街，她逛得非常開心」（加拿大／男性）
「我之前有聽說銀座有很多高級精品時裝店，不過沒想到也有UNIQLO跟GU之類的平價品牌店，讓我還滿驚訝的」（美國／男性）
銀座有許多百貨公司及品牌旗艦店，若是問觀光客在銀座的行程內容，大概十之八九都會回答逛街，光是在銀座逛街就能夠耗上一整天呢。相對地，對逛街沒興趣的人來說，銀座的確是一個很容易就覺得乏味的地方，且這點無論是日本人還是外國人都是一樣的。
雖然銀座一般給人高級精品店林立、雍容華貴的印象，但有趣的地方就在於即使是小資族也能逛得很開心，無論是財富自由的富人階級還是預算有限的一般民眾都能好好享受逛街樂趣。
在銀座的步行者天國逛街超無負擔！
LCRP / Shutterstock.com
「我有走在銀座規劃為『步行者天國』的街道上，覺得是一個滿難得的體驗呢」（英國／男性）
「銀座的道路很寬敞，被劃為行人專用道時走起來既舒適又自在」（加拿大／男性）
「就連巷道都很寬敞好走，很適合當作散步地點」（美國／男性）
日本的大都市有著「步行者天國」這一獨特文化，若是出生、居住在東京以外地區的日本人，第一次看見時也常常覺得新奇與興奮吧？
至於街道寬敞這點我個人倒是感到頗為意外，畢竟日本常常給人狹小、擁擠的印象，相較起來步行者天國的街道的確是比一般人行道寬敞許多，但是要說「巷道」也很寬敞嗎……答案可能會因人而異，大家又是麼認為的呢？
不管如何銀座都是一個相當適合逛街與隨興觀光的好所在，就算是前來觀光的外國人也是相當有感的哦！
銀座的地下鐵、計程車等運輸工具還有待改進？
「之前我在銀座路上要招計程車，結果計程車完全不停，我整個傻眼。之後聽朋友講我才知道，原來有些時段的計程車是只在計程車搭乘處才停，必須要走到那邊才招得到計程車」
「我還滿傻眼我居然在銀座的地下鐵車站裡迷路了，雖然車站路口都有清楚明白的標示，但是要搭車時都找不到自己要去的月台在哪，重複確認了好幾次告示才成功抵達」（英國／女性）
雖然在日本以外的國家計程車幾乎都是最方便的交通工具，但是日本的計程車除了費用高昂之外，方便性也是有待改善，因為就連日本人也是相當有感，很多日本人都碰過要招計程車但找不到方便司機停的地方、路上一堆計程車但找不到空車的窘境。
此外日本人也常常在地下鐵車站裡迷路，就算沒迷路也常常是不知不覺就亂走到自己要去的地方，完全可以理解外國人為何會覺得日本的車站很複雜。
若是將來能將這些交通工具的缺點改善，想必觀光客來玩的時候就能用得更加得心應手、暢通無阻了！
銀座的芒果一顆就要驚人天價？
出國旅遊的樂趣之一就是見識當地的食物，雖然大家對於銀座的印象一般都是高級精品商家，但這次也有人提出了與食物相關的回答。
「我在銀座的小巷散步時看見了許多充滿歷史痕跡的古風建築，還有很多小小的餐廳商家，這街景讓我滿驚奇的。不過我在那邊看見一顆芒果居然要55美元（約1620台幣），在美國一顆大概1美元（30）就能買到，堪稱文化衝擊等級的驚嚇啊」（美國／男性）
熱門觀光地點總會有不少美食餐廳，而在銀座想吃飯除了可以到百貨公司或是大街上尋找，小巷中意外也有不少不必顧慮太多就能前往的餐廳，推薦大家可以多繞繞轉轉。
前陣子日本很流行為芒果創品牌，受訪的美國男性所看見的應該是有牌子的芒果，所以價格才會貴得誇張。這種價值觀的文化衝擊也是親自到國外旅遊才會有的獨特體驗，肯定格外印象深刻。
既復古又嶄新的銀座！
DRN Studio / Shutterstock.com
上述有許多從不同角度來看銀座的獨特感想，那麼從整體來看銀座又是什麼樣的感覺呢？
「因為銀座有很多世界知名的高級精品店及高級飯店，所以我覺得很像紐約的第五大道或是倫敦的龐德街，就連很有活力朝氣這點也很相似，但銀座給人的感覺會更新穎流行些」（美國／男性）
沒想到有外國人對銀座下了「很新潮」的評價，雖然小編我沒有去過紐約或是倫敦，所以不知道這兩個地方實際上的狀況，但我也覺得銀座的確是一個可以十足感受最新文化的地方。
在銀座也能看見日本人在商業營運上跳脫了固定框架，既有像歌舞伎座一樣的歷史建築，也有充滿時尚高級感的商家，還有不少平價商家與餐廳，讓人覺得格外親切。這是因為銀座能夠自由、嶄新地發展成長，才會如這次訪問的回答一樣，給人一種新穎、多元的印象。
未來也將持續發光發熱的銀座！
銀座作為東京數一數二的熱門觀光地，雖然計程車、地下鐵等交通工具還能夠更加改進，但依然不會讓銀座本身的觀光價值有所流失。大家來東京觀光時也記得來銀座見識一下銀座的繁榮與進步吧！
Written by:DALI CORPORATION, Inc.
