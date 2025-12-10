婚禮珠寶+1！許瑋甯、Melinda、孫藝珍同款，鑽石耳環推薦品牌Top.7

鑽石耳環推薦品牌Top.7

1 Tiffany & Co.

2 Chaumet

3 Graff

4 Harry Winston

5 De Beers

6 Hearts On Fire

7 VCA





正在籌備人生大事的新人看過來！打點好求婚鑽戒、結婚對戒、婚紗婚鞋...婚禮當天的穿搭小細節——婚禮珠寶也不能馬虎。本篇盤點點綴臉龐光采必收的鑽石耳環，挑選美好寓意的設計心意、簡約質感的款式，讓你從婚禮到日常再轉入職場也ok，一輩子怎麼戴搭都時髦。

廣告 廣告





許瑋甯婚禮造型：婚戒由邱澤設計、鑽石耳環更添優雅

最美範本就是在11月28日臺北文華東方酒店舉辦婚禮的邱澤、許瑋甯。新娘子夢幻婚紗出自臺灣品牌Nicole+Felicia、婚鞋選擇Christian Louboutin，在婚禮當天接受訪談時，兩人甜蜜分享婚戒是由邱澤親自設計，戒圈較窄但融入英文名，許瑋甯也說：戒指簡單、優雅又很有心意，心意的份量則是最重要的。這份簡約心意延續至新娘當天的珠寶搭配，除了左手無名指戴有單鑽戒指，許瑋甯只選一對呼應鑽戒樣式的鑽石吊墜耳環，在每次搖曳之間帶來低調卻難以忽視的優雅光芒。









婚禮鑽石耳環推薦品牌1：Tiffany & Co.（楊祐寧老婆Melinda同款

楊祐寧與老婆Melinda在2020年登記結婚如今補辦婚宴，從婚禮儀式的香港設計師陳賢同名品牌MarcoMChan蕾絲雕花訂製婚紗、婚宴派對及After Party總共換上三套禮服，婚禮珠寶也跟著以Tiffany & Co.的三款不同設計作品來搭配，首先是以單鑽耳環與婚紗來穿搭，用最雋永簡約的樣式來與細節豐富的蕾絲面料來穿搭；婚宴派對換上裸背絲質禮服及更有造型感的 T1 圈形18K金鑲鑽耳環點綴；最後是After Party的短洋裝，選擇圈形鉑金鑲鑽耳環與項鍊為俏皮的風格帶出質感。





蕭敬騰與Summer的婚禮在2024年10月13日登場，新娘子當天的婚禮珠寶除了13.33克拉鑽戒，還有多款來自 Tiffany & Co. 的耳環作品，迎賓時選戴了藤蔓造型鉑金鑽石耳環，流蘇樣式隨著動作而微妙搖曳，更顯優雅姿態，新郎則是搭配簡約的耳釘耳環，點綴低調亮點；在進場時，Summer再次換上另一對流蘇長型鑽石耳環，風采與婚紗相襯，多款耳環轉入日常或職場也都百搭。









婚禮鑽石耳環推薦品牌2：CHAUMET（孫藝珍同款

孫藝珍孫仙婚禮婚紗穿搭同款耳環！偏好以流蘇垂墜吊式耳環點亮造型和妝容的孫藝珍，在大婚日也挑選墜式耳環，這款Chaumet Bee My Love系列鑽石耳環的設計故事來自拿破崙的徽號「蜜蜂」，金工、鑽石車工皆以六邊形蜂巢的幾何造型呈現，作工細膩不失辨識個性。









婚禮鑽石耳環推薦品牌3：GRAFF 格拉夫

要戴一輩子就選最經典的格拉夫Graff Classic Icon系列圓形鑽石耳環：墜式造型的耳環下方吊墜，以密鑲鑽石環繞中央圓形鑽石的設計呈現，不只有放大主石的視覺效果，更隨著走動而靈巧擺動，是凸顯優雅的小細節。

延伸閱讀：

Graff限定店開張！店址、空間特色、珠寶手錶五大經典系列作品推薦













婚禮鑽石耳環推薦品牌4：HARRY WINSTON 海瑞溫斯頓

鑽石之王海瑞溫斯頓Harry Winston最具代表性的婚嫁系列設計款之一，Winston Cluster系列設計靈感來自冬青葉花環上的霜花，延伸以「不同花式車工鑽石的交錯排列，營造出充滿立體感和雕塑感」的海瑞溫斯頓獨家鑲嵌法「錦蔟鑲嵌」，將貴金屬的使用降到最低，從不同角度精心鑲嵌水滴型和馬眼型鑽石，寶石成為作品的重心，捕捉各個角度的光線，讓妳成為最閃亮的新娘子。









婚禮鑽石耳環推薦品牌5：DE BEERS

鑽石專家De Beers經典/婚嫁作品，Arpeggia系列的設計發想源自貝多芬的《月光奏鳴曲》，美好又有氣質的寓意，轉為一串四顆圓形明亮式鑽石的單行造型，彷彿樂譜上的音符隨著穿戴者的動作而閃爍。

延伸閱讀：

【試戴報告】鑽石輕珠寶這樣買！耐看又時髦的De Beers四大系列推薦













婚禮鑽石耳環推薦品牌6：HEARTS ON FIRE

Hearts On Fire以不同輪廓形狀的金屬底座、鑽石鑲嵌，創造出弧線優雅且耐看的小巧圈環耳環，Aerial Regal系列圖騰弧線鑽石耳環簡約樣式不只適合大喜之日戴上，與平常T-shirt或職場襯衫、西裝外套穿搭也超時髦！









婚禮鑽石耳環推薦品牌7：梵克雅寶VCA

梵克雅寶 VCA (Van Cleef & Arpels) 四葉辛運草系列珠寶的標誌性不用贅述，再加上計故事背後的幸運意涵，以及實品的精緻作工，稱它是珠寶迷必收夢幻經典款，其實一點也不為過！如果之前沒有機會收藏，趁著結婚人生大事入手更是完美！值得一提的是，VCA Alhambra四葉幸運草系列有多個支線，最經典的Vintage Alhambra古典系列鑽石耳，如果你的體型稍小或偏好小型款，可參考VCA Sweet Alhambra系列作品。

延伸閱讀：

試戴報告│第一次買Van Cleef & Arpels就上手！6款台幣4.7萬起的項鍊手鍊推薦









延伸閱讀：

生日石意義是什麼？12個月份誕生石腕錶推薦！戴上生日石招好運

梵克雅寶Alhambra四葉草系列珠寶何以經典不敗？新品細節4大觀察

派對必備！Dior、Chaumet、Tiffany & Co....垂墜式吊燈耳環盤點10款









【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 周杰倫私服腕錶5款特搜！「杰倫粉」計時錶、Ranger系列2025新色曝光

● 婚戒怎麼選？卡地亞對戒、Tiffany結婚戒指...14個品牌Top.1推薦！