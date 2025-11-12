男性不舉可能是心血管疾病前兆，治療藥物與心血管藥併用卻恐致死？

不少有勃起功能障礙的男性同時也有心血管問題，最近有大型研究證實，將威而鋼這類藥物與常見用於狹心症的硝酸鹽類藥物併用，很可能造成嚴重低血壓，甚至死亡。

勃起功能障礙是許多男性的難言之隱。2019年勃起功能障礙在21～40歲盛行率為15～18%， 41～60歲為25～35%，嚴重程度因人而異，對生活品質及身心健康產生不小的衝擊。而勃起功能障礙不僅年紀愈大愈容易發生，中老年人也容易有心血管問題，甚至勃起障礙很可能就是心血管問題所引起。

勃起功能障礙恐為心血管疾病前兆？

俗話說牽一髮而動全身，男性的身體是否健康，有時從「小弟方」就可看出。男性要能成功勃起，血液必須順暢地灌入海綿體，若過程中出現血管阻塞，就有可能導致勃起困難。國外早期研究指出，血清膽固醇每增加1mmol/L，出現勃起功能障礙的機率可能增加1.32倍。據台灣男性學暨性醫學醫學會資料指出，50歲以上男性若有粥狀動脈硬化問題，合併勃起功能障礙的可能性也將上升。

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，男性陰莖動脈平均寬度為1～2mm，冠狀動脈寬度則約為3～4mm，若患者有高血壓、高血脂、高血糖等慢性病，很有可能先從陰莖動脈的小血管開始塞起。這也意味著，患者可能先出現勃起障礙，後續隨著血管阻塞程度增加而出現冠狀動脈阻塞情形。

因心血管疾病與勃起功能障礙之間有一定關聯，有勃起功能障礙的患者至泌尿科看診時，醫師多半會先詢問，並留意患者是否有心血管方面的疾病。若發現患者可能有心臟方面的問題，將先協助轉介至心臟科評估檢查。

治療勃起藥物與硝酸鹽藥物併用恐致命

針對生理疾病導致的勃起功能障礙，目前常見的藥物治療很多都屬於PDE5抑制劑，包括威而鋼（Sildenafil）、犀利士（Tadalafil）、賽倍達（Avanafil）、樂威壯（Vardenafil）等。

PDE5主要作用於周邊血管、呼吸道、胸腔、腸平滑肌與男性陰莖海綿體。當男性接受到性刺激時，陰莖海綿體內的內皮細胞與神經元會釋放出一氧化氮（NO），讓陰莖海綿體平滑肌放鬆，血液持續流入而勃起。因此，一旦一氧化氮的生成與代謝變差，就有可能產生勃起功能障礙。而PDE5抑制劑的作用機轉，便是透過讓陰莖海綿體平滑肌呈現放鬆狀態，讓海綿體內充滿血液。

然而《美國心臟病學會雜誌（JACC）》近期發表一項收集6萬名男性的回溯性研究指出，PDE5抑制劑與治療狹心症的硝酸鹽類藥物併用，可能有致命危險。該研究將罹患心血管疾病的病患，分為「單獨服用硝酸鹽類藥物」及「服用硝酸鹽類藥物且曾服用PDE5抑制劑」兩族群。回溯後續幾年受試者的身體狀況，發現曾使用PDE5抑制劑的受試者族群，有輕微偏高的死亡率。

臨床學理上，PDE5抑制劑若與硝酸鹽類藥物合併使用，可能引發致命的低血壓。因硝酸鹽類藥物與PDE5抑制劑皆會讓血管通透性增加，服用後將出現血壓降低的副作用，若兩者合併使用更可能讓血壓急速降低，導致患者可能出現頭昏、暈厥等症狀，甚至死亡。

不過，藥妝店執業藥師李易軒表示，硝酸鹽類藥物被列為治療勃起功能障礙藥品禁忌症已行之有年，因有已知風險，臨床上不會同時使用。在藥品仿單中，亦可見「有機硝酸鹽類絕對不可與威而鋼併用」的警語。

有勃起功能障礙的心血管疾病患者該怎麼辦？

謝昆霖表示，面對使用硝酸鹽類藥物的心血管疾病患者，除考量PDE5抑制劑風險、避免開立相關藥物外，也可改選擇以真空吸引器（VCD）、低能量體外震波等方式進行治療。若治療仍無效，則可考慮植入人工陰莖，協助患者「重振雄風」。

非藥物的勃起功能障礙治療選項：

1. 真空吸引器

2. 低能量體外震波治療（LIEST）

3. 高濃度血小板血漿（PRP）（目前仍非標準治療方法）

4. 人工陰莖植入手術

謝昆霖表示，勃起是男性健康的表現，如果身體狀況好，勃起功能也會好。針對患有心血管疾病的患者，性行為時應量力而為，過程中如果發現身體不適即應避免特定姿勢，或須降低性行為頻率。

同時，也應維持良好運動習慣及調整生活型態，維持健康飲食及睡眠，避免體重過重增加心臟負擔。若服用完PDE5抑制劑後出現心絞痛等心臟不適，應盡速至急診就醫，並告知醫師先前有服用相關藥物。

