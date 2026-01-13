行人優先區時速21公里重罰3.6萬？網瘋傳限速裁罰 查核中心揭真實「價目表」

​社群平台近來流傳一段影片，內容宣稱看到「行人優先區」告示牌或藍色路面，時速只要超過20公里，就會被罰3萬6000元。對此，台灣事實查核中心進行查核指出，行人優先區超速的確會被處罰鍰，但影片中誇大違規金額，另外藍色路面是用來提醒駕駛減速慢行，並不代表一律限速20公里。

社群平台日前流傳一段影片，內容宣稱只要在學校、醫院、商圈、政府機關、兒少福機構、大眾運輸站，看到「行人優先區起點」告示牌或藍色路面，時速只要21公里，就被罰3萬6。​

不過，事實查核中心查核表示，行人優先區超速的確會被處罰鍰，但傳言誇大違規金額，超速80公里（時速100公里）以上才會被罰款3萬6000元。「行人優先區」是行人步行優先，車輛須緩速通過，速限20公里，並禁止鳴喇叭，也會有專用標誌、標線，車輛降速設施等，且在路段兩端地面得採用不同顏色或材質鋪面，提醒車輛駕駛人減速及注意行人。

​事實查核中心指出，「藍色路面」只是台北市行人友善區的入口提醒設計，用來提醒駕駛減速慢行，並不代表一律限速20公里，也沒有全面禁止按鳴喇叭，速限仍依原道路規定。



​事實查核中心提到，車輛若在行人優先區違規超速，將視情節嚴重性，依道路交通管理處罰條例開罰。若在速限20公里的行人優先區以時速21公里行駛，屬一般超速，機車罰鍰為1200元、汽車1600元，並非3萬6000元。傳言宣稱罰款「3萬6000元」，須為超過速限80公里以上的最嚴重超速情形，以行人優先區速限20公里計算，須時速達100公里以上，才會適用。因此行人優先區超速依照不同情節有不同罰鍰，網傳「3萬6千元」僅適用超速80公里以上。傳言誇大處罰金額，為「部分錯誤」訊息。



