與8隻貓咪共處的美好日常！獨到的設計讓貓屋完美融入居家，開展療癒生活

如何讓主人與愛貓都能擁有舒適的生活空間，一直是愛貓人士追求的答案，此案是最佳範例，一家四口擁有8隻貓咪，原本格局產生一條過長的走道，無法有效利用空間，設計師打破迷思調整格局，並將8隻愛貓的貓屋規劃於居宅中心點，讓貓屋自然而然融入主人生活情境中，人貓共享療癒的美好日常。



藍色玄關區與地面鋪設的六角磚，型塑活潑視感，轉角圓弧設計避免碰撞的危險，也具有導引動線的效果。公領域以純白為基調，結合跳色的牆面與軟裝，創造和諧感受。吧台區鑲嵌一道圓弧的實木餐桌，在吊燈映照下，猶如餐廳的用餐氛圍，輕食小酌富有情調，白色收納櫃與黑色展示櫃，黑白交錯創造層次感。摒除空間的意識形態，調整原始格局，將客廳與其中一間臥房對調，避免長型廊道造成空間浪費，同時也破除傳統將貓咪生活空間安插於邊陲角落的迷思，取而代之的是將貓屋規劃於居家的中心點，透過巧妙設計完美融合於居家裝潢中，給予貓咪最有溫度的質感生活，客廳電視牆後方的貓屋依據功能上下分層，結合貓跳台滿足需求，牆面設計透明圓孔洞，貓咪與主人能隨時互相關照或玩耍，比較特別的是貓屋與陽台連結，增加空氣對流避免臭氣產生，貓咪也能從屋內直接走到陽台透氣。

主臥圍塑放鬆的寢臥空間，沿壁面規劃的整面衣櫃收納機能十足。次臥床頭櫃整合書桌與連續性衣櫃，整體感一致坪效超放大，開放層架擺放收藏品或書籍，挹注人文質感。



設計師創造一個主人與貓咪各自安好的最佳生活狀態，令人耳目一新。

