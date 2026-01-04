車站人潮太多了吧！觀光客這樣看池袋

位於東京的池袋，是一個擁有太陽城Sunshine City、西武百貨、東急手創館等多間商業設施的繁華鬧區，也是許多外國人來到日本指定前往的街區。那麼外國人對於池袋都抱有怎麼樣的印象呢？這次訪問了實際去過池袋的外國人們對於池袋的感想，一起來看看池袋在他們心中是個什麼樣的地方吧！ （本文以下內容為受訪者的個人意見）

人有夠多！池袋車站也複雜到嚇死人！

「雖然東京其它地方好像也是這樣，但車站和路上的行人真的都好多。尤其是從車站到太陽城那條路，我感覺不管什麼時間去永遠都這麼多人。」（義大利／女性）



「我被池袋車站的電車線如此之多給嚇一跳，完全不知道哪條路會通到哪條電車線去，要完全搞清楚還真的有點困難。」（澳洲／男性）



池袋位於東京的都心地段，車站周邊有多間大型商業設施、餐廳，因此在日本國內也是人潮數一數二密集的地方。尤其池袋車站更是山手線三大副都心之一，有JR、東武鐵道、西武鐵道、東京Metro等電車路線交會，根據JR東日本的統計資料顯示，2019年平均每日乘車人數約56萬人，為JR東日本區域內的亞軍，人潮之洶湧可想而知。



池袋車站的東西兩側與擁有大規模地下商場的西武百貨、東武百貨直接連通，除了住在池袋的當地人之外，也有許多觀光客會來，也許這就是池袋人會這麼多的原因之一。此外池袋車站西口還有提供音樂、戲劇、舞蹈等各種藝術表演的複合文化設施「東京藝術劇場」，也同樣吸引許多人前來。



也因為池袋站是一個交通大站，車站構造相當複雜，肯定能聽到不常來池袋的人覺得來池袋常找不到路。且東武東上線的池袋站是位在JR池袋的西口，而西武池袋線則是在JR池袋的東口，顛覆一般人覺得「東」在「東口」、「西」會在「西口」的觀念，不知道這件事情而不小心迷路的人似乎也是不少。

有水族館又有天象儀館…娛樂景點多到玩不完！

「池袋有水族館、主題樂園、天象儀館，甚至還有寶可夢中心等等，遊樂景點超多，能逛街購物的商業設施也不少，整個就是方便，讓我非常喜歡。雖然我沒有實際去過，不過池袋還有劇場或是表演廳的樣子，聽說很像以前古早的小電影院，所以我還滿想去看看的呢。」（加拿大／女性）



「有很多時髦的商業設施讓我很驚訝，就算沒有買東西而只是逛逛也很開心。」（加拿大／女性）



太陽城Sunshine City是池袋的代表性複合商業設施，各個樓層各自有許多設施、商家展店，每天都吸引無數人次前往。而太陽城內最有名的設施就是Sunshine水族館了，即便其設點在都市中心鬧區，還是有海獅表演秀或是各種珍稀的水中動物展示，相當引人入勝。



此外同樣在太陽城World Import Mart大樓頂樓的「柯尼卡美能達天象儀館」，能夠365天不分晝夜欣賞到滿天的璀璨星空，尤其在2018年翻新後引進雷射投影機械後，更是能體驗前所未有的臨場感及鮮豔影像畫面。



除了水族館、天象儀館之外，太陽城還有能從海拔251公尺、60層樓高處瞭望池袋街道的展望台、販售各種寶可夢周邊的寶可夢中心等等，一個太陽城就能滿足你全方位休閒娛樂。

簡直是動漫世界具現化！不輸秋葉原的宅宅次文化聖地

「我第一次去池袋時發現有很多動漫相關的商店，讓我受到堪稱文化衝擊的驚嚇。因為距離車站走路就能到的地方竟然會有一個宅店林立的區域，現在回想起來依然雀躍興奮呀。」（義大利／女性）



池袋作為漫畫、動畫、遊戲等日本次文化聖地而獲得不少外國人池袋作為漫畫、動畫、遊戲等日本次文化聖地而獲得不少外國人好評，尤其是東池袋有一條被稱作「少女之路（乙女ロード）」的商店街，店家主要是以女性為客群取向，甚至還有氣氛、裝潢都相當講究的執事喫茶咖啡廳，讓人可以一秒穿越到二次元世界，使得少女之路以「少女聖地」之名特別受到喜歡日本次文化的國外女性推崇，甚至被譽為一生一定要來一次的地方。



在池袋要是逛累了，到「少女之路」的執事喫茶咖啡廳當座上賓享受美味的午茶及糕點，體驗一下被服務的微微心動感也很不錯呢。

內行人才知道的池袋中華街？！

「池袋最讓我印象深刻的莫過於中華街了。雖然我曾去過橫濱的中華街，不過池袋中華街給我的感覺和那裡有很大的不同，沒有那麼商業觀光化。雖說要找自己想找的店不是很容易，但我在那邊的餐廳吃到的四川料理超好吃的。」（澳洲／男性）



池袋車站的北口有很多中華料理店，應該有很多人就像這次受訪的澳洲男性一樣，在實際到訪過之前是完全想像不到池袋竟然有這一面的吧。池袋這區中華料理店林立的地方又被稱作「池袋中國城」，如今也是池袋代表性觀光景點之一，說不定未來有機會看見池袋和橫濱並駕齊驅，成為日本中華街的代表之一呢。

日本屈指一數的拉麵激戰區！便宜美食也數不盡

「池袋的大學、高中之類的教學設施也很多，所以我對池袋的印象就是路上很多學生，非常活潑、熱鬧，給人充滿朝氣生機的感覺。池袋還有很多好吃的拉麵店，每間店的味道都完全不一樣，吃幾次都不會膩，要是有朋友來日本我一定要帶他們去吃拉麵。」（加拿大／女性）



「雖然和中華街好像沒什麼關係，但池袋的拉麵店也是多到讓我嚇一跳。」（澳洲／男性）



池袋的拉麵店競爭相當激烈，又有「東京代表性拉麵激戰區」的稱號，每間拉麵店都是對自家味道有相當自信才敢在池袋設店，有屹立不搖至今的老字號拉麵，也有充滿特色的創意拉麵等等，在池袋就能吃到各式各樣的拉麵。對於日本人已是國民美食的拉麵在外國人之間也是頗受好評，如果是像這次受訪的加拿大女性一樣是個拉麵控的話，池袋肯定會是一個宛如天國一樣的地方呢。

購物、觀光齊聚的魅力繁華街－池袋

池袋除了有眾多現代化娛樂設施、宅宅次文化景點，還有許多提供平價美食的餐廳，無論是要逛街、玩樂、吃美食，外國人所追求的日本觀光樂趣都能獲得大大滿足。未來的池袋想必依然會繼續發光發熱，用池袋特有的魅力擄獲大家的芳心，吸引日本國內外觀光客前來踩點一波！



※本文為2020年10月的受訪資訊整理而成



Written by:Written by:DALI CORPORATION, Inc. 佐藤 祐



