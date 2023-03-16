電動自行車納管！掛牌投保全攻略

過去曾有電動自行車的廣告：代言藝人Sandy吳姍儒被警察攔查，但因電動自行車免牌照、免駕照，警方無奈放行，但從2022年11月30日開始，這個情境不一樣囉！

因電動自行車屬於慢車，之前不需申請牌照及投保強制險，但後續衍生改裝、超速、交通事故增加等問題，光是2022年1-8月，全台與電動自行車有關的事故就有5,800件之多，礙於電動自行車沒有牌照、也無強制險，大多事故都無法理賠。因此，立法院修正通過《道路交通管理處罰條例》，將電動自行車更名為「微型電動二輪車」，簡稱「微電車」，增加須登記領用懸掛號牌、投保強制險及行駛道路管理等規定，違反規定可罰新台幣1,200以上、3,600元以下罰鍰，至於之前已買車的舊車主，有兩年的緩衝期可申請掛牌作業。

所謂的「微型電動二輪車」是指最大行駛速率在時速25公里以下，且車身重量不含電池在40公斤以下，或含電池重量在60公斤以下的二輪車輛；騎乘人員雖然不用駕照，但需年滿14歲，且要戴安全帽，另外，與一般機車不同的是，微電車不能載人，如有載貨需求，貨物重量不得超過20公斤、高度要低於駕駛肩膀等規定。

民眾辦理微電車領牌時，需準備國民身分證（或僑民居留證）正本、印章，以及購買微電車的統一發票、出廠證明、有效期間30日以上的強制汽車責任保險證等文件；交通部為了鼓勵現行的微電車可以儘早掛牌納管，在2023年底前免收450元的牌照和行照規費，所以微電車的車主不妨可利用這段時間，趕緊到監理站申請掛牌。

新安東京海上表示：已使用中的車輛，可依據出廠年月來計算強制險保期，使用1年以上，可投保1~3年期；使用未滿1年，可投保2~3年，若為全新車輛，則必須一次投保3年期。此外，車主最關心的理賠項目與金額，新安東京海上產險則強調，強制險理賠項目與金額不會因為車輛種類不同而有差異，在遵守交通安全相關法規的前提下，強制險每一個人傷害醫療費用給付最高20萬元、失能給付按失能等級最高200萬元、死亡定額給付200萬元。



