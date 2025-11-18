食物過敏、乳糖不耐不是小事，居然會增加心血管疾病風險？

食物過敏和乳糖不耐症是很常見的問題，令人意想不到的是，新研究顯示，長期下來竟會增加罹患心血管疾病的風險。

乳糖不耐症會導致腹瀉、腹痛，食物過敏則可能引發氣喘、蕁麻疹，除了這些症狀，新研究指出，長期接觸過敏原更增加罹患心血管疾病的風險。

研究追蹤5,400人，乳糖不耐症患者風險最高

美國北卡羅來納大學教堂山分校的研究團隊從兩個資料庫：美國國民健康調查（National Health and Examination Survey）及多族裔動脈硬化研究（Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis）中篩選了近5,400個有食物過敏或有乳糖不耐的受試者，檢驗過敏原並追蹤他們10年的心血管狀況。

10年中，有約290人因為罹患心血管疾病而死亡，對至少一項食物過敏就會增加罹患心血管疾病的風險，而有乳糖不耐症的人風險最高，但吸入性的過敏原如灰塵、塵蟎則沒有明顯增加。且研究團隊指出，食物過敏、乳糖不耐症所增加的心血管疾病風險，與吸菸、糖尿病或風濕性關節炎相近。

腸道壞菌增加，代謝物影響心血管健康

過去這方面的研究大都屬於觀察性研究、沒有背後的可能因素。不過近年開始有研究探討腸道菌與心血管疾病的關係。

該篇研究作者威爾森博士（Jeffrey Wilson）指出，這些受試者血液中持續存在過敏因子，且大都沒有明顯的急性過敏症狀。雖然這些人的免疫系統反應沒那麼激烈，但實際上仍在發炎，長期下來就會導致心血管問題，「以往只關注外在的過敏症狀，其實體內正持續悶燒，即使沒有症狀也是如此。」

林口長庚紀念醫院 風濕過敏免疫科講師級主治醫師蔡昀臻指出，食物過敏、乳糖不耐症這類問題都會增加腸道發炎機率，進而影響腸道菌相，壞菌增加、好菌減少，這些腸道菌的代謝物會影響心血管健康，「有的人抽血發現有食物過敏，卻沒有明顯症狀，以往認為這些人不用特別避免過敏原，但這篇研究推翻了這個說法，即使沒有明顯症狀，接觸到過敏原，體內還是處在發炎的狀態。」

過敏人要提防心血管疾病？醫師：不用太擔心，少碰即可

那麼每一位食物過敏、乳糖不耐的人，都需要特別注意心血管健康嗎？蔡昀臻指出，食物過敏或許會影響，但生活習慣與心血管疾病的關聯性更高，且已經證實是致病因子，所以與其盡可能避開過敏原，不如養成良好生活習慣，健康飲食、多運動，避免抽菸飲酒等等。

因此有食物過敏的人也不用太過擔憂，沒症狀的人只要定期檢查即可；有症狀的人例如腹脹、腹瀉、起疹子或氣喘，表示發炎情況更嚴重，可以先避開導致過敏的食物3個月。

