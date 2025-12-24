看《黑白大廚2》被他的魅力折服！10件事認識評審「安成宰」：米其林三星主廚、曾支援伊拉克戰爭 | ELLE

PHOTO CREDIT: NETFLIX、mosu

紅遍全網的Netflix綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》推出第二季，你開追了嗎？ 《黑白大廚2》刺激又充滿創意的料理對決，讓人追得欲罷不能。於節目擔任評審的知名美食家白種元和米其林三星主廚安成宰，兩人對料理的見解不同，不時產生意見碰撞，成為《黑白大廚》引發討論的看點之一。立刻來了解「安成宰」安主廚的故事！

《黑白大廚2》廚師亮點

Netflix《黑白大廚2》

Netflix《黑白大廚2》副標題為「料理階級戰爭」，顧名思義，是將「階級」概念套用到料理對決上。第一季找來共計100名廚師，當中20位本身已是餐廳主廚、特定料理專家的菁英廚師，取名「白湯匙」；另外80位則是來自民間、不見得受過正規訓練的無名廚師，取名「黑湯匙」。「白湯匙」和「黑湯匙」將進行多次料理對決，並邀請兩位評審——韓國知名美食家白種元和韓國唯一米其林三星主廚安成宰，評選誰能成功晉級。

而第二季賽制有些微改變，有18白湯匙與2位隱藏的白湯匙，2位隱藏白湯匙需在第一階段同時讓白種元和安成宰滿意，才能通過考驗進到下一階段。

除了「白湯匙」和「黑湯匙」的料理對決，評審意見紛爭也是《黑白大廚》的看點。相較大眾知名度高、擁有多家餐廳的資深美食家白種元，安成宰年紀較輕，於大眾之間知名度似乎也不及白種元，卻勇敢衝撞白種元，意見分歧時，火藥味十足！白種元還曾於採訪透露，「差點就要抓著衣領或是開嗆了。」而「安成宰」廚師的經歷，你可能也會大吃一驚！

《黑白大廚2》評審安成宰，曾是韓國唯一米其林三星主廚

安成宰於首爾經營一家餐廳「Mosu Seoul」，當時是韓國唯一一家米其林三星餐廳，於2023-2024米其林拿下三星。「Mosuseoul」於2016年開幕，是一家預約制餐廳，於料理界頗具知名度。

安成宰大蒜泡麵

因一起合作《黑白大廚》而登上白種元YouTube的安成宰，也在節目中分享自己私下喜歡在家煮泡麵來吃，更偷偷分享讓泡麵好吃的秘訣就是加入烤過的「大蒜」，這款米其林三星主廚「大蒜泡麵」更興起模仿風潮，試過的人都說湯頭變得濃郁且更加好喝！

《黑白大廚2》安成宰主廚1：12歲隨家人移民美國

安成宰曾登上白種元的YouTube，簡短分享了他的過往。安成宰於韓國出生，12歲便和父母舉家移民美國。安成宰表示，自己待在美國的時間，遠比在韓國的時間還長。

《黑白大廚2》安成宰主廚2：父母經營餐廳

安成宰父母經營餐廳，小時候的他經常到餐廳幫忙。但令人意外的是，安成宰並沒有因家裡經營餐廳而想成為廚師，從他後來的分享可以推測，是因為當時的他並不知道有廚師這種專門的職業。

《黑白大廚2》安成宰主廚3：成為軍人，曾支援伊拉克戰爭

安成宰於美國成為了一名軍人，他透露，自己曾支援過伊拉克戰爭，主要負責裝填汽油的工作。軍人的經歷，使他一直以成為一名裝備師為志向。

《黑白大廚2》安成宰主廚4：了解到廚師原來是一種職業，報名烹飪學校

23、24歲的某天，安成宰無意中看見一位穿著白色衣服的人走在路上，跟著對方走才發現原來那人是名廚師。他第一次了解到有專門做料理的職業，立刻產生了興趣，並馬上報名烹飪學校。

《黑白大廚2》安成宰主廚5：為負擔學校開銷，當過洗碗工

烹飪學校課程為期一年半，當時的安成宰沒有錢負擔生活開銷，他到處打工，當過洗碗工、剝過生蠔，也當過服務生。安成宰表示，當時真的很辛苦，他想過放棄，不過秉持「就走到最後吧」的心情，咬牙撐了下來。然後，就在料理路上一直走到了現在。



《黑白大廚2》安成宰主廚6：師從日式料理主廚，為學技術甚至不拿薪水

學習完烹飪，安成宰到了美國西岸最高檔的日式料理餐廳當學徒。他表示，為了讓餐廳收下他，他甚至跟對方說不必給薪水。後來，一位來自美國納帕谷知名餐廳的主廚到訪，誇讚安成宰的手藝很好，安成宰於是到對方的餐廳工作。窮困的他，當時甚至住在葡萄園中間的小屋裡。

《黑白大廚2》安成宰主廚7：餐廳Mosuseoul開業

安成宰的餐廳「Mosuseoul」於2016年正式開業，開幕約9個月，便獲得米其林一星肯定，2019年獲得二星，2022年底獲得2023三星肯定。安成宰當時是韓國唯一獲得米其林三星的主廚，在料理界享有盛名。



《黑白大廚2》安成宰主廚8：重視料理完成度

Netflix《黑白大廚》一次對決中，白種元認為該料理的辣椒醬調味很不錯，安成宰卻不同意。安成宰表示，他對料理的要求是加入「테크닉（technique）」和idea之餘，完成度也必須講究，而該料理沒有做到這點，因此他並不滿意。可見，安成宰對於料理的整體完成度很重視。

《黑白大廚2》安成宰主廚9：有兩個可愛的孩子

安成宰育有一兒一女，經常在IG曬出孩子的照片，記錄成長點滴。安成宰說，餐廳之所以取名為「Mosu」，是為了將自己感受到的幸福經驗和客人分享，而對安成宰來說，最幸福的經驗便是和家人一起在波斯菊花園玩耍的記憶。

《黑白大廚2》安成宰主廚10：獲得三星後，為釋放壓力接觸格鬥

安成宰分享，「Mosuseoul」獲得米其林三星之後，曾有位外國客人到訪，對方和安成宰說，這家餐廳美味與否將影響他對韓國料理好吃與否的評判。安成宰感受到史無前例的壓力，為了釋放，他開始接觸格鬥。安成宰說，運動時可以什麼都不想，待體力達到上限，他便不會再感受到壓力，身心都能得到放鬆。漸漸地，他培養起格鬥的興趣，至今依然維持著。



