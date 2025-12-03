12/4「國際獵豹日」跑贏賽車的飆速高手 原來大鼻孔是獵豹跑得快的祕密武器？

野生獵豹目前僅存約7000隻。圖片來源：Getty image

獵豹，是世界上跑得最快的動物，但牠再怎麼風馳電掣，卻依舊逃不過人類的獵殺。據調查顯示，野生獵豹數量出現雪崩式下滑，比起20世紀初少了90%，目前僅存約7100隻。每年的12月4日，是「國際獵豹日」，用來提醒世人正視獵豹的生存困境，發揮群眾監督作用，遏止非法交易持續氾濫。

延伸閱讀》長大後現況曝光！小獵豹、拉布拉多一起養

「國際獵豹日」是由美國動物學家Laurie Marker所創辦，他曾參與一項動物培訓計畫，教導自動物園出生的獵豹Khayam如何狩獵，並將其野放回草原。過程中，他發現野生獵豹正面臨非法捕獵的嚴重威脅，因而創辦「獵豹保育基金會」，並在2010年成立「國際獵豹日」，12月4日，就是獵豹Khayam的生日。

延伸閱讀》非洲大型貓科動物狩獵衝突 因極端高溫加劇

獵豹，是出了名的賽跑高手，3秒內就能達到最高時速100公里，比專業賽車更快。除了歸功於寬大的鼻腔，讓牠在奔跑時能吸進更多的氧氣；加大的心臟與肺部，使其承受高速衝刺帶來的心肺負荷。此外，獵豹的脊椎是大型貓科動物中最長、最富彈性的，可以產生最大跨步幅度，甚至就連牠們的腿部肌肉纖維，也是專為競速而生。

延伸閱讀》動物園內一隻「打工豹」正賣力地幫一隻老虎踏踏 園方：可能把老虎當媽媽

責任編輯：黃婉婷