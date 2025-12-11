【2025】防水背包推薦｜13 款高防水等級 + 選購技巧全解析

午後雷陣雨讓人防不勝防，就算撐著雨傘也一身濕，再加上近年Urban Outdoor的風格盛行，戶外裝備和都市時尚的結合更是既滿足戶外活動需求，又不失時尚感，除了功能外套、防水鞋帽之外，本次編輯一次推薦的幾款防水背包與挑選技巧給大家。

絕對要入手一款好看的防水包款

防水背包越來越受到大家的喜愛，不僅因為它們實用，還因為在很多場合都派得上用場。就算遇到突如其來的暴雨，防水背包能保護你的物品不被淋濕。這些包款通常由高強度材料製成，不僅防水，還非常耐用。在露營、自行車旅行和水上運動等戶外活動中，防水背包能讓你無憂無慮地享受陽光和大自然。在都市生活中，騎車或步行上班時遇到雨天也不少見，也能保護你的電子設備、重要物品不被弄濕，無論是日常通勤還是戶外運動，都能提供可靠的防水保護和時尚的搭配選擇。

追求實用性能，認識防水包款選購要點！

防水包款的挑選，其實大有學問，除了在製作的布料材質上，或是拉鍊接縫密合度，都對包款的防水性有影響。

布料材質：

防水背包的材質直接影響到防水效果和耐用性，如果你經常需要背著包，可以選擇輕便的TPU材質或是防水的尼龍材質。

廣告 廣告

PVC：強韌而且完全防水，但比較重。

TPU：輕便又耐用，適合長時間使用。

尼龍和聚酯纖維：經過防水處理後有優秀的防水性能。

拉鍊與接縫：

防水背包會不會漏水進去，魔鬼就藏在細節裡。選擇普通車縫接縫，水分就會滲著接縫進去，要注意車縫接縫裡面有沒有防水貼條，或者可以選焊接接縫的背包，就完全不用擔心了。拉鍊也是很容易滲水的地方，要注意是不是防水拉鍊，或者可以捲口設計的背包，能更有效地防止水分滲入。

防水等級：

不知道大家在購買防水產品時會不會注意防水標示，也就是「IPXX」數字，這些數字代表什麼呢？「IPXX」是「Ingress Protection Rating」（異物防護等級）的縮寫，本篇以防水產品為，重點就在於數字所代表的防水認證與測試方式都不同，而日常城市通勤可能只需要IPX4，而如果是遠足或玩水上運動，可能就需要IPX7或IPX8了。

IPX4：防潑水，輕度雨水和濺水。

IPX6：能防大雨和水流。

IPX7：短時間內完全防水，可以浸泡在淺水中。

IPX8：長時間浸泡也不會進水，適合極端環境。

3款防水包款常見款式

防水包款除了有各種不同的包型之外，在背法與搭配方式上也有很多不同的選擇。

後背包：

這是最常見的防水包款式，適合各種戶外活動，如遠足、露營、騎行等。有捲口設計的防水背包可以確保內容物乾燥。

側背包：

這種包款式通常容量介於背包和腰包之間，適合城市通勤或日常使用。

腰包：

這種包款式小巧輕便，適合短途旅行或日常使用，可以存放手機、錢包和其他小物品。

13款防水包款推薦：

品牌1：Bitplay

這款側背包有IPX7等級的防水，另外有可觸控的手機袋，讓你在也不用拿出手機也能輕鬆使用。

官網點這邊

品牌2：Mystic

簡約輕巧的腰包設計，帶上它日常生活中也能展現帥氣態度。車縫線有做防水貼條設計，遇到下雨也不用擔心進水。

官網點這邊

品牌3：Hunter

特殊的聚酯面料製成，摸起來有柔軟的防水橡膠觸感。有頂部提把還有肩帶，既能當後背包也可以當手提包。放得下13吋筆電，非常適合通勤族的時尚造型。

官網點這邊

品牌4：The North Face

戶外裝備大牌The North Face包款不會少，這款包有排氣閥口設計，攜帶衣物時可以很方便的壓縮空氣增加行李空間，搭配上可拆卸的扣帶，可以自由變換手提、單肩、斜背，三種背法。

官網點這邊

品牌5：Rains

來自丹麥的經典雨衣品牌，帶有軍裝感的包包設計放得進13-15吋的筆電。有多種顏色可以選擇，無論男女都適合，尤其推薦少女感的灰藕紫。

官網點這邊

品牌6：Thule

包內的鑰匙繩讓你能快速拿到鑰匙，不怕弄丟。旅行時，外面有隱藏拉鍊口袋，非常適合放護照、身分證或現金。

官網點這邊

品牌7：Stream Trail

特殊的密封拉鍊達到很好防水效果，除了日常使用，也非常適合登山運動，有多個帶環可以掛三腳架、登山杖或是睡袋。

官網點這邊

品牌8：Ortlieb

Ortlieb跟非營利組織Rider Resilience合作推出的設計款防水背包，有符合人體工學的舒適背墊，特別適合自行車運動。

官網點這邊

品牌9：Arc'teryx

包型圓潤，搭配防水貼條增加機能性，內裡還有多個口袋和一個透氣背板輕便舒適，日常、週末踏青都很適用！

官網點這邊

品牌10：Seal Line

小巧的防水腰包，使用焊接縫設計防進水效果顯著，不僅在出遊活動時能空出雙手，也適合日常搭配。

官網點這邊

品牌11：Hyperlite

專業級的登山防水背包，頂部有捲帶封口設計，可以根據旅行天數調整背包的大小，可以透過上下收捲來收縮包包大小，在容量上做增減。

官網點這邊

品牌12：Exped

正面的Z型彈性繩設計不僅可以調整包型，也增加造型感，在登山中也能掛頭盔、外套等裝備，很適合戶外露營活動。

官網點這邊

品牌13：Tumi

精品行李箱品牌近年推出日常包款，這款與麥拉倫NEOM Extreme E團隊合作推出全新膠囊系列中，輕盈防水的背包很適合都會日常使用。

官網點這邊

無論在都市或戶外，都需要一款適合自己的防水包款，無論是穿搭造型或實用度上都可以搭配！





延伸閱讀：

8雙防水運動鞋推薦！Nike、愛迪達清爽白色系，Palladium全包覆梅雨季也能輕鬆乾爽

10款品牌外套推薦！保暖防風防水，千元內就可以入手

梅雨季穿搭必備！Barbour 油布帽、防水外套、雨鞋...單品盤點





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● HOII「2026 熙怡」系列亮相，張鈞甯演繹光能時尚新風貌

● AAA2025韓星同款珠寶腕錶找到了！IU、朴寶劍、李俊昊、張員瑛