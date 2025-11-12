北海道人最愛札幌還是函館？日本人最想住的北海道街道排行榜
北海道各地都超有魅力，但究竟誰是當地人心目中的第一名？由日本知名住宅SUUMO網站發表的「2020最想居住街道排行榜 北海道版」中，我們就能一探究竟！快來一起看看你常去的都市有沒有在榜上吧～
最想居住的北海道街道排行榜
由北海道人票選出來最想住的街道第1名，就是北海道中最大的都市「札幌」！第2名則是「函館」、第11名為「五稜郭」，皆為知名的觀光景點。第3名則是受歡迎的寧靜住宅街道「圓山公園」，第4名則是擁有地下鐵3條路線的「大通」，第5名為擁有許多新蓋好的出租公寓的「琴似」。
札幌市民票選！最想居住的札幌街道排行榜
接下來要介紹由札幌市民選出最想住的街道在哪裡？第1名為「さっぽろ（札幌）」，第2名的「圓山公園」及北海道綜合排行中的第1名，並同時為札幌街道排行榜的第3名的車站皆為人氣選項。而現正持續開發中的「琴似」也同樣並列第3名。
北海道民票選！想居住的行政區域排行榜
北海道人選出的第1名為「札幌市中央區」，因為交通便利及有豐富的商業設施，成為獲得高票支持的理由。另外第2名的「札幌市北區」、第3名的「札幌市豐平區」一直到第5名為止，都是位在札幌市區內的自治行政區。而札幌市外，則是第7名的「函館市」、第8名「旭川市」、第10位「小樽市」進入到前10名。
※參考資料：問卷調查概況
◆調查目的
・為了理解選擇北海道街道、自治單位的理由，以及受歡迎的排行。
◆調查方法 網路問卷
・「想居住的街道＆車站」中，依據沿線→車站來選答
・「想居住的街道＆車站」的回答選項中，為北海道所有車站
◆調查期間
事前調查：2019年12月17日（週二）～2020年1月16日（週四）
正式調查： 2019年12月27日（週五）～ 2020年1月20日（週一）
・事前調查對象人數：2957人
・正式調查問卷回收數：
北海道居住者：1068人
其中，札幌市居住者：439人
・實施機關：macromill公司（株式会社マクロミル）
