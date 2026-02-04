6類「抗老食物」讓你凍齡更有效，想抗老你就該多吃「這些」 | Women's Health

PHOTO CREDIT: IG@goodal_official、getty images

明明每天都很認真擦抗老保養品，但感覺效果不大？很有可能是因為你缺了肌膚需要的微營養素！知名營養師高敏敏分享6種「抗老營養素」，教你吃對食物、補對營養，與護膚品一起雙管齊下，讓抗老保養更有感，維持肌膚好狀態，養出貴婦級美肌。

抗老營養素：鈣

膠原蛋白就像是肌膚的鋼筋，而鈣質就像水泥，尤其年過30後，鈣質會加速流失，而鈣質和肌膚的代謝息息相關，若缺鈣會使皮膚粗糙，所以想要年輕、抗皺紋，鈣質也是很重要的營養素。建議可從豆乾、小魚乾、莧菜等食物來補充鈣質。

抗老營養素：鎂

鎂有刺激皮膚組織再生的功效，可以促進皮膚消炎、幫助止痕修復，尤其鎂也有舒緩壓力、幫助睡眠的效果，睡眠品質好，當然也有助於肌膚抗老、抗發炎。像是黃豆、香蕉、菠菜都是富含鎂的食物。

抗老營養素：鉀

鉀可維持肌膚彈性、幫助肌膚保濕，有維持皮膚滲透壓平衡的功效。像是紅豆水、釋迦、奇異果等都是很好的鉀來源。

抗老營養素：銅

銅能刺激膠原蛋白形成、幫助傷口癒合，也可改善皮膚的彈性和厚度。像是龍蝦、腰果、羽衣甘藍都是很好的補銅食物。

抗老營養素：鋅

鋅有抗菌活性，能幫助降低壞菌數量、支持皮脂腺正常功能、修復受損組織，也可以保護皮膚不受太陽的有害紫外線傷害。像是生蠔、牛肉、小麥胚芽等都是富含銅的食物來源。

抗老營養素：維生素E

維生素E不僅是抗氧化的關鍵營養素，更可以提供保護屏障、改善皮膚的彈性和光澤。像是酪梨、堅果、植物油等都是補充維生素E很好的食物來源。

除了吃夠上述的「抗老營養素」，以外，想要抗老，充足睡眠和運動習慣也很重要。另外，紫外線會導致肌膚老化、曬傷、長斑、增加皮膚癌風險，所以做好防曬更不能少。

