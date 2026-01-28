68坪透天別墅中古屋依彈性隔間，打造無限可能

編輯 張若蓁│圖片提供 長城室內設計

坪數高達68坪的透天別墅，為一家四口與毛孩共同居住的空間，為因應三代同堂，不同年齡層的生活需求，選擇將中古屋重新翻修，先將玄關與樓梯梯踏拆除改為收納，再置入全熱交換系統，讓中古屋重生成一年四季都超舒適好住的訂製美宅。



位於一樓的公共空間，以玻璃隔屏與天花高低明確場域分野，通透的空間感打開空間尺度，使窗外日光能灑落每一隅。入室玄關將原缺少的收納沿樑下置入，再透過沉靜的灰色調門片修飾，門面設計靜謐簡潔。客廳縮小原臥榻占比顯化方正格局，搭配上電視牆立面的異材質拼接，使視線聚焦於中央水藍色部分，觀影體驗更舒適。廚房隱於玻璃拉門之後，在保留原始管線的基礎上將空間重塑，先拆除不必要機能，後增設大量收納，便利性與安全性皆有感提升。



主臥室睡眠區於天花配置ㄇ字型LED燈條，使光線更均勻分布，再搭配上木質與暖白色調，給予屋主更溫馨舒緩的休憩氛圍。主衛浴將動線重塑，利用中央洗手台化分為左右兩側，融入三分離概念後的空間乾溼分明，地板再也不會濕濕黏黏，沐浴時光有如五感饗宴。寶寶房以鵝黃色跳色，簡約中挹注活潑童趣，而家具部分多採用可移動式，以因應孩子成長過程的變動。



位於頂樓的多功能空間，考量線上會議與居家辦公的需求，於中央配置一道拉門，讓使用者能在獨立與開放間自由調整；另一側閒置空間，在親友來訪時還能作為臨時客房使用，為日常生活保留充足彈性。

