【台灣Prime Video訂閱攻略】訂閱方法、方案、畫質、中文字幕狀況一篇弄懂！
1. 台灣Prime Video方案？同時幾個裝置？畫質？
2. 目前Prime Video有無免費試用？
3. 訂閱、取消教學、中文字幕狀況與注意事項一次讓你搞懂
【文／Sophie Yeh】亞馬遜串流服務Prime Video獨家熱播韓劇《和我老公結婚吧》、《Siren》，砸天價拍《魔戒：力量之戒》、大尺度《黑袍糾察隊》、動作爽劇《神隱任務》、電玩改編《異塵餘生》部部引爆話題，累積忠實觀眾。
台灣觀眾若想看Prime Video追劇，如何訂閱？訂閱費多少？怎麼訂比較划算？有什麼好看的片單推薦？目前中文字幕多嗎？有什麼該注意的？一篇訂閱攻略文完整了解！
📌台灣訂閱Prime Video有什麼方案？多少錢？
台灣可以訂閱Prime Video，目前官方平台上，只有「月費」方案可選，不過透過「台灣大哥大」管道訂閱，可以有更優惠的「年費」方案。
「月費」與「年費」方案，畫質、音質與同時觀看裝置數皆相同，片頭偶爾會差播自家原創內容的預告片（可點選略過）。
＊如已經訂閱亞馬遜付費會員「Amazon Prime會員」本來就包含影音平台Prime Video服務，不用另外付費訂閱。
● Prime Video「月費」方案：169元/月
Prime Video官方提供台灣觀眾「月費」方案，可直接在官網以信用卡，或「Prime Video」應用程式App以Apple App store或Google play等線上方式付款。
月繳新台幣169元（會有國外刷卡手續費），每月自動扣款，取消需提前手動設定。
📌台灣大哥大Prime Video電信方案：
2026年台灣大哥大獨家推出Prime Video電信方案，台灣大哥大月租型用戶，透過台哥大管道訂閱，有「年訂月繳」或「月訂不綁約」兩種方案：
「年訂月繳」1,440元/年（平均每月120元）
「月訂不綁約」169元/月
「月訂不綁約」和官方月費價相同，不過年費方案平均每月只要120元（71折優惠），對於長期訂閱者非常划算，若與三位家人分攤費用（可同時三個裝置觀看）可省下不少錢。
📌最多可幾個裝置同時觀看？可建立多少使用者？
Prime Video每個帳號最多可建立6位使用者，紀錄不同的觀看紀錄，可用PIN碼鎖定，也可設兒童（12歲含以下）專用帳號。
目前Prime Video暫時還沒有嚴格打擊「非同住共享帳號」的行動，不過多人共享帳號仍有以下限制：
同時觀看裝置數：3台
同部影片同時觀看限制：最多2台裝置
可建立「使用者」數：6位（1位主使用者，5位額外使用者）
📌Prime Video畫質如何？
Prime Video影片畫質無關方案，主要差異是觀看裝置，觀看影片時，左下角時間碼旁會顯示畫質標示。
像《魔戒：力量之戒》很值得用4K畫質觀看，基本上只有智慧電視、數位電視盒（Apple TV、Chromecast）可達超高畫質（Ultra HD 4K），其他裝置則是一般高畫質（HD 720p / 1080p）。官網雖標示Android 行動裝置可達超高畫質，但實測發現仍以HD 1080p為主。
📌有沒有免費試用？
【Prime Video】以前提供免費7天試用，目前官網（primevideo.com）暫沒看到明確說明。（請以官網告示為準）
【亞馬遜Amazon網站】現階段到亞馬遜官網（amazon.com）申請付費會員（Amazon Prime會員）新手可享30天免費試用「free 30-day trial」優惠，其中包含旗下Prime Video串流服務，需先綁定信用卡，成功後有兩種方式觀看：（試用期過後自動扣款，必須手動設定取消）
（1）可在www.amazon.com觀看，該網頁提供美國區片源，只能免費試用觀看Prime Video原創影集，其他電視台影集需要額外訂閱或購買。
（2）也可直接透過Prime Video網站（primevideo.com）或Prime Video應用程式觀看，網頁會詢問是否要轉換為台灣地區（只能一次），轉換後就能看台灣區較多片源，除原創作品，有更多他們另外向其他發行商與電視台購買的影集與電影，像是《This Is Us》、《流氓醫生》、《辦公室瘋雲》、《好漢兩個半》與《驚嚇陰屍路》等劇。
＊注意：Amazon Prime付費會員，月費是$14.99美元（約480元台幣）若沒有購物需求，單獨訂閱Prime Video較划算，如果沒有要續訂，記得期間內回到亞馬遜官網（amazon.com）取消付費會員（帳戶清單>Prime>管理會員資格>取消會籍）。實測取消過程若網頁碰到問題無法順利完成，必須以英文聯繫線上客服，請客服設定停止自動扣款。
【日本亞馬遜Amazon.co.jp網站】
日本亞馬遜（Amazon.co.jp）與美國亞馬遜帳號不同，台灣網友可另外申請日本亞馬遜帳號，購買付費會員（Prime會員）新手同樣也有30天免費試用，包含Prime Video服務。
日本亞馬遜Prime會員方案，價格較便宜，月費¥600日元（約124元台幣），年費¥5,900日元（約1,218元台幣），但系統若自動偵測在「非日本地區」僅部分Prime Video原創電影、影集可看（操作頁面為簡體，字幕語言可選繁體），片單有限制的情況下，選擇少很多，像是《黑袍特攻隊》、《刺客旅館：捍衛任務世界》或《傲骨博斯》...等無法觀看，韓劇《和我老公結婚吧》、《死期將至》…都無法觀看，是需要注意的。
📌Prime Video如何訂閱？
從Prime Video官網或應用程式訂購，以亞馬遜帳號登入，也可選「建立您的Amazon帳戶」註冊一個新的：
（1.）登入Amazon帳號 或 註冊新帳號
（2.）填入姓名、電子郵件與自己設定的密碼
（3.）回答拼圖驗證問題
（4.）驗證電子電子郵件
（5.）新增手機號碼（下拉選單選擇Taiwan+886）
（6.）登入帳號
（7.）輸入信用卡資訊、帳單地址（需填英文）
📌Prime Video如何取消訂閱？
【Prime Video網站】點選右上角會員頭像>帳戶與設定>點選「結束會員資格」按鈕>選擇確定結束日期的按鈕。
【Prime Video應用程式】點選右上角會員頭像>點選右上角像齒輪的「設定」按鈕>下拉選擇「管理帳戶」>點選「結束會員資格」按鈕>選擇確定結束日期的按鈕。
＊若以Amazon Prime付費會員方式觀看，請回亞馬遜官網取消Amazon Prime付費會員的訂閱。
📌Prime Video看什麼？推薦片單
Prime Video 主打歐美電影和影集，安海瑟薇 2024 主演愛情電影《關於你的想法》與BL浪漫電影《王室緋聞守則》都曾引起訂閱熱潮。
電視劇方面，亞馬遜砸重金打造爆紅影集，購入不少無線電視台的高收視率長壽美劇，像《超感警探》（The Mentalist）、破產姊妹花（2 Broke Girls）、《辦公室瘋雲》、《超自然檔案》（Supernatural）、《芝加哥烈焰》與《芝加哥警署》系列等。
Prime Video 近期也重視亞洲市場，推出獨家韓劇和日劇，像朴敏英 2026 最新韓劇《Siren》、《春日狂熱》以及成功引爆話題《和我老公結婚吧》，究竟哪些是訂閱 Prime Video 後必看的獨家片單呢？
🍿【韓劇、日劇】
《和我老公結婚吧》、《和我老公結婚吧: 日本版》
朴敏英 主演《和我老公結婚吧》是 Prime Video 獨家上架的爆紅韓劇，結合最容易上癮的「重生」、「復仇」和「霸總愛情救贖」三元素，女主角回到10年前，手撕渣男老公，做局小三閨密，與霸總雙向奔赴，扭轉自己悲慘命運，還有自我成長的正能量故事線，絕對是紓壓爽劇首選！
《和我老公結婚吧: 日本版》改編同一個故事，故事背景換成日本，日本男星 佐藤健 和 小芝風花 主演，故事更注重細節，人設刻劃更完整，節奏偏日劇風格稍慢一點，兩版都值得一看，打破日本收視成績，又一次成為 Prime Video 獨家上架的亞洲爆火劇。
🍿【動作、諜報驚悚爽劇】
Prime Video 有很多拿得出手的「動作爽劇」，想看快節奏、刺激帶感的打鬥、爆破、槍戰大場面，亞馬遜有很多深得影迷心的選擇！
《神隱任務》
◆ 季數：目前3季，第四季 2026 播出
◆ IMDb 評分：8.0
Prime Video 動作爽劇代表作，硬漢退伍憲兵「傑克·李奇」遊歷美國調查案件，一言不合就開打，動作場面保證過癮，誰能拒絕有腦又幾乎無所不能的硬漢英雄呢？
《湯姆克蘭西之傑克萊恩》
◆ 季數：共四季（已完結）
◆ IMDb 評分：8.0
驚悚諜報劇迷必看！《噤界》約翰卡拉辛斯基 化身中情局分析師「傑克萊恩」阻止恐攻、破解國際危機，故事扎實，動作場面給力，多國取景大製作，看了會停不下來。
《終極名單》+ 衍生劇《終極名單：暗夜之狼》
◆ 季數：
《終極名單》共一季（已完結）
《終極名單：暗夜之狼》目前1季（第二季尚未續）
◆ IMDb 評分：
《終極名單》7.9
《終極名單：暗夜之狼》7.6
「星爵」克里斯普瑞特 主演《終極名單》是好評「復仇動作爽劇」，爛番茄觀眾指數高達94%，爆破、飆車、戰鬥大場面通通有，緊張刺激到腎上腺素爆表，那些壞人最好祈禱自己不在男主的復仇名單上。
衍生劇《終極名單：暗夜之狼》屬於前傳，以另一位海軍海豹部隊成員「愛德華茲」為主角的故事，同樣深受影迷的口碑支持，值得一看。
🍿【警匪破案推理劇】
《絕命警探》
◆ 季數：共七季（已完結）
◆ IMDb 評分：8.5
不可錯過的警探推理神劇，改編 麥可康奈利 暢銷小說，兇案組警探「哈里·博斯」抽絲剝繭追查兇手，同時也離深淵越來越近，案件推理細節環環相扣，緊張刺激，人物塑造出神入化，你會因為案件精彩而留下，更會因為喜歡角色看完整整七季，為它有續作而感到幸福！
《傲骨博斯：傳奇再現》
◆ 季數：共三季（已完結）
◆ IMDb 評分：8.4
《傲骨博斯：傳奇再現》是《絕命警探》續作影集，原班製作團隊 與 男主角回歸，講述「哈里·博斯」警探退休後改當私家偵探的故事，同樣精采絕倫，讓推理劇迷欲罷不能，可惜只有三季。
《巴拉德》
◆ 季數：目前1季（第二季已續）
◆ IMDb 評分：7.5
《巴拉德》是《絕命警探》的衍生劇，聚焦兇案組女警探「芮妮巴拉德」專門追查塵封多年的懸案，女星 Maggie Q 主演，延續原系列世界觀與人物，劇本雖然不到原系列那麼驚艷，但同樣很夠水準，成功開啟新章節。
🍿【喜劇】
《漫才梅索太太》
◆ 季數：共五季（已完結）
◆ IMDb 評分：8.6
Prime Video 台柱美劇，擁有超高口碑，抱回20座艾美獎，必看大女主喜劇，女星 瑞秋布羅斯納安 詮釋女主「米菊梅索」太討人喜歡了，她鼓起勇氣離開舒適圈，成長為獨當一面的脫口秀演員，重新找到自我價值的故事，打動全球觀眾。
🍿【超級英雄影集】
《黑袍糾察隊》
◆ 季數：目前4季，第五季最終季 2026 開播
◆ IMDb 評分：8.6
大尺度美劇《黑袍糾察隊》在激烈的超級英雄題材賽道裡，以獨樹一格的「反英雄」諷刺手法殺出重圍，暴力血漿滿天飛，18禁情節，每季都能震撼三觀和感官，重口味劇迷必看，2026即將迎接最終季。
《V世代》
◆ 季數：目前2季，第三季尚未續
◆ IMDb 評分：7.6
《V世代》是《黑袍糾察隊》衍生劇，屬於同一時間線，聚焦超能力大學生的青春校園劇，但別搞錯了，情節同樣荒誕、大尺度且出乎預料，《黑袍糾察隊》劇迷別錯過，兩部劇有連動。
🍿【奇幻、科幻影集】
《魔戒：力量之戒》
◆ 季數：目前2季，第三季已續
◆ IMDb 評分：6.9
Prime Video 旗艦大劇《魔戒：力量之戒》史上最昂貴的奇幻影集，講述反派「索倫」與魔戒的起源，世界觀格局大，人物多，如果用數位電視觀看，保證能讓觀眾沉浸式體驗氣勢磅礡、場景美輪美奐的中土世界。
《異塵餘生》
◆ 季數：目前2季，第三季已續
◆ IMDb 評分：8.3
亞馬遜有自己的《最後生還者》！電玩改編傑作《異塵餘生》台灣排行榜 No.1，劇迷、電玩迷都叫好，獨特的復古未來主義風格，搭配恰到好處的配樂，吸引人的角色刻畫，輕而易舉讓人愛上末日題材影集！
📌Prime Video目前中文字幕狀況？首播是全球同步？
● Prime Video原創電影、影集：幾乎都有中文繁體字幕
像是《黑袍糾察隊》、《漫才梅索太太》、《傑克萊恩》、《傲骨博斯》、《魔戒：力量之戒》、《時光之輪》、《好預兆》、《神隱任務》、《終極名單》等，也都是台灣與全球同步上架（小概率曾發生影片先上，中文字幕隔幾天才有的情況。）
● 其他電視台影集：多數有中文繁體字幕，少數只有英文字幕。
Prime Video近期上架不少經典、人氣美劇，陸續補上中文繁體字幕，某些美國尚未劇終的影集，因版權關係，最新幾季台灣不一定會上架。
舉例目前有中文繁體字幕的話題影集《流氓醫生》（House M.D）、《辦公室瘋雲》、《The Mentalist》（超感警探）、《Supernatural》（超自然檔案）、《2 Broke Girls》（破產姊妹花）、《Mom》（極品老媽）、《好漢兩個半》、《Chuck》（宅男特務）、《驚嚇陰屍路》、《陰屍路：劫後餘生》《Mad Men》（廣告狂人）、《This Is Us》（這就是我們）。
尚未完結《法律與秩序：特殊受害者》（目前只到22季）、《芝加哥烈焰》（目前只到9季）、《芝加哥警署》（目前只到7季）、《芝加哥醫情》（繁體字幕目前只到5季）等。
● 電影較多沒有中文繁體字幕：
像《魔戒》電影三部曲（The Lord of the Rings）、《Wrath of Man》（玩命鈔劫）只有簡體字幕、《Uncharted》（秘境探險）無中文字幕，還是要等他們陸續更新。
📌如何看這部片有沒有中文字幕？
Prime Video介面尚未完全中文化，部分片名和敘述可能是英文的，但它可能有中文繁體字幕，可以點開影片頁面，選擇「詳細內容」查看字幕類別有無標註「中文（繁體）」，若有觀眾就可以選擇。
📌家長能否建立「兒童專用」帳號？
若家中有小孩，新增子帳號時，選擇開啟「設定孩子的個人資料」，就可以把帳號設為兒童專用（12歲含以下），記得其他大人帳號要使用PIN碼鎖定，避免小孩看到不合適影片。
📌訂閱Prime Video有什麼要注意的？
（1） Prime Video雖有中文介面，但服務據點在海外，沒有台灣客服單位，若碰上問題聯繫線上客服，得使用英文溝通，較不便利。
（2） 有些影片沒有中文片名（可能有中文字幕），搜尋時使用「英文劇名」比較準確。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
