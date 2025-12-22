PTSD是什麼？被「創傷」綁架的人生有機會好轉嗎？醫師來解答

創傷後壓力症候群（PTSD）常在地震、火災、隨機攻擊案等各大災害、社會案件發生後，成為社群媒體熱門的關鍵字。也許對一般人而言，這只是個醫學名詞；但夜夜惡夢纏身、不斷有重返創傷的錯覺、失去片段記憶⋯都是PTSD患者們經歷的日常。究竟PTSD是什麼？PTSD發作症狀有哪些？PTSD有自我測試量表嗎？Yahoo奇摩顧健康採訪新北市立土城醫院精神科醫師楊緯聖，帶您一起了解。

楊緯聖醫師簡介。（製圖／Yahoo奇摩顧健康）

PTSD是什麼？PTSD發作原因有哪些？

PTSD全稱Post-Traumatic Stress Disorder，中文名為創傷後壓力症候群，是指遭逢重大災害或創傷事件後，感受到強烈的痛苦、無助與恐懼，表現出超乎尋常的創傷心理反應。楊緯聖醫師說明，之所以稱為「症候群」，是因為PTSD是個相當複雜的疾病，患者在創傷發生後，可能出現各式各樣一系列的症狀，並非單一的生理或心理症狀可以解釋。

此處所指的創傷，必須有人身安全受威脅、目睹死傷悲劇等情況，像是強震、海嘯、火災、戰爭、發生爆炸等天災人禍，火車、汽車、飛機、船隻等意外事故，遭受攻擊、凌虐、性侵等倖存經驗，以及親近的家人或寵物離世等。因此2021年4月2日太魯閣列車出軌事故、2023年9月22日屏東工廠爆炸案，便都屬於創傷的範疇。楊緯聖醫師補充，PTSD的盛行率約6%～8%，經歷過特定重大創傷事件者中，高達四分之一以上的人可能發展為PTSD；換句話說，PTSD並不少見，且可能出現在任何人身上。不過，PTSD患者病識感普遍不高，大多是因身邊親友發現有異狀，才會進一步就醫。

讀者朋友或許會感到疑惑，為何同樣經歷創傷，有些人會發展成PTSD，有些人卻不會呢？事實上，一個人是否會發展為PTSD，受到許多不同因素的影響。楊緯聖醫師表示，PTSD的發生與否，和先天遺傳基因、個性特質、後天環境有關，尤其在創傷發生前已患有其他心理疾患或遭遇童年逆境（如雙親離世或入獄、同住親屬的虐待或忽略）者，更是罹患PTSD的高風險族群。值得注意的是，無論是自身經歷創傷或僅目睹創傷事件發生，都可能導致PTSD。楊緯聖醫師另提醒，除了災難中的倖存者，不少身處救災第一線的警消人員，在目睹慘絕人寰的災難現場後心理衝擊過大，也可能造成PTSD，不可大意。

PTSD症狀有哪些？何時該看醫生？

PTSD症狀包羅萬象，通常會在創傷發生後浮現，主要可分為以下四大核心症狀：

創傷經驗重現： 創傷事件過去後，患者會重複出現受創的感受。睡覺時容易做惡夢；清醒時則會陷入回憶裡（外人看起來類似於放空狀態），反覆想起創傷歷程。楊緯聖醫師形容，創傷事件如影隨形，會讓患者有被「綁架」的感覺，彷彿越不願觸碰的記憶，越會反覆地想起，讓患者非常痛苦。

逃避退縮： 創傷事件後，患者一般會逃避與事件相關的刺激，避免接觸可能誘發回憶的外界線索，例如地震受災戶在地震過後不敢搭電梯，因為上下起伏可能喚起患者對地震晃動的害怕。楊緯聖醫師另分享，曾有個案騎機車發生車禍後，長時間不敢再騎車，必須搭乘Uber上班，因為一騎上機車就會激起患者的恐懼感。

過度警覺： 患者在創傷事件發生後，持續處於緊繃戒備的狀態，任何風吹草動都可能激起恐慌感，使其注意力不集中、易對他人發怒，甚至進一步導致失眠、焦慮。以發生車禍為例，PTSD患者可能變得容易被車子聲音嚇到，或對突發聲響感到不耐煩。

負面情緒：泛指患者會有跟創傷事件相關的負向認知和負面情緒，可能出現聯想障礙。楊緯聖醫師強調，患者並不會真的「失憶」，而是無法回憶起創傷事件的細節；且對創傷事件的前因後果認知扭曲，可能有支離破碎的記憶片段難以拼湊，因而出現責怪自我或他人的情況。楊緯聖醫師並舉例，因車禍造成PTSD的患者，可能會知道自己發生車禍、知道自己當時要前往何處，但可能忘記肇事車輛從何而來，或是車禍發生當下紅綠燈狀態為何。不過，關於事件的細節資訊，未來有一天有可能會想起來；像在Me too事件中，偶爾會發現部分受害者被指責說法前後矛盾，便有可能是因為他們後來才回憶起關鍵的細節片段，這樣的現象可以被理解為疾病病程的一部分，不一定是被害者別有所圖。另外，PTSD患者也會有情緒低潮，對周遭事物失去興趣，且和他人產生疏離感，彷彿「隔著玻璃罩」，即便共處在同一個環境及氛圍，也感覺憂鬱而難以跟他人同享歡樂。

上述四大核心症狀之外，PTSD患者亦可能伴隨心悸、發抖、胸悶、氣喘、盜汗、頭痛、睡眠障礙等類似焦慮症的生理現象，不僅會導致患者的痛苦，也會大幅影響患者的生活能力。倘若以上症狀明顯造成人際社會功能受損，且持續超過一個月以上，很可能是PTSD；楊緯聖醫師站在鼓勵了解自己並面對困難的角度呼籲，當症狀持續兩周以上，或是自己開始覺得不舒服、身邊親友察覺異狀時，都建議盡快尋求醫師協助。

PTSD如何診斷？

診斷PTSD首先會藉由各種檢驗方式，初步排除患者身體疾病的因素，再由精神科醫師與個案進行詳細的診斷性會談，來評估患者遭遇的創傷、探討相關症狀和功能障礙，透過精神科醫師的專業及經驗，評判個案是否屬於PTSD。

個案症狀持續超過一個月，即可確診為PTSD；若相關症狀是在壓力事件過後六個月以上才出現，則屬於延遲型PTSD。楊緯聖醫師點明，在臨床上偶爾會遇到延遲型PTSD的患者，此時醫師的會談經驗就很重要，醫師們必須透過詳盡地問診，了解個案的生活與過往經歷，也可能需要經過多次會談，才有機會挖掘到個案經歷事發超過六個月以上的壓力事件。

PTSD量表是什麼？

假使不幸經歷創傷事件，你可能想知道，怎麼初步了解自己是否罹患PTSD？楊緯聖醫師提及，可以參考創傷後壓力症候群量表第5版（PCL-5）進行測驗。不過，切記這份量表要在經歷創傷事件後再填寫，在未經歷創傷事件前填寫時不具任何意義。

需要留意的是，儘管民眾能夠利用PCL-5，初步進行創傷壓力症候群自我檢測，但得分結果仍應交由臨床醫師來解釋。而PCL-5可以透過不同的方式來評分：

PCL-5總分範圍在0分至80分，加總後可得到「整體症狀嚴重程度」的分數。

根據《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5）所示，創傷後壓力症候群可分為四大症狀，對應到上表：題項1～5屬於B組（侵入）、題項6～7屬於C組（迴避）、題項8～14屬於D組（認知與情緒之負面改變）、題項15～20屬於E組（覺醒與反應改變）。透過組別內各題項的分數和，可初步評斷四大症狀個別的嚴重性評分。

臨時的PTSD診斷，依據DSM-5診斷規則，至少須有1個B組、1個C組、2個D組、2個E組的題項評分為2分（含）以上，才能視為認可的症狀。

初步研究表明，PCL-5切點分數在31～33分之間，代表個案可能患有PTSD；但仍須進行額外研究。由於篩檢對象及目的有所差異，也可能會有不同的切點分數，鼓勵使用者在選擇切點分數時，應將這兩個因素納入考慮、謹慎使用。

PTSD治療方式有哪些？有機會根治嗎？

PTSD治療，可分為藥物治療、非藥物治療兩大類，非藥物治療又可分為支持性心理治療、認知行為治療（CBT）、EMDR眼動減敏及藝術治療。

藥物治療： 楊緯聖醫師坦言，現階段沒有任何藥物可以「治癒」PTSD，臨床上大多使用各類精神科藥品，像是抗憂鬱劑，來改善PTSD的某些症狀。

支持性心理治療： 醫師與心理治療師會傾聽個案的說法，給予正向鼓勵，幫助穩定個案不安的情緒，並且達到改善自我功能和適應技巧的目標。

認知行為治療： 由醫師或心理師進行心理衛教，讓患者認知創傷對自己的意義、並且能夠重構創傷造成的負面認知。治療過程中，醫師或心理師會評估患者的特性及可施行的資源，擬定未來可行的治療策略，且會因創傷本身的壓力源不同而有所差別。楊緯聖醫師表示，目前有大量的研究都證實，認知行為治療對於PTSD有顯著改善效果。

EMDR眼動減敏與歷程更新治療： 這是一種透過眼睛運動治癒創傷的心理治療技術，簡單來說，就是把儲存在情境記憶中的痛苦記憶，調整為想起來不會難過的語意記憶。有研究指出，動眼的過程可以促進個案大腦資訊傳遞與重整，對於重建記憶有一定的幫助。

藝術治療：面對無法開口說話或不願意開口說話的個案，治療師可讓藝術作為溝通的橋梁，透過繪畫、雕塑、黏土、寫字、拼貼、戲劇、音樂、舞蹈等方式，讓個案放下戒心，專心創造。治療師再藉由個案作品提供的蛛絲馬跡，解讀個案心理狀態並給予適當的治療。楊緯聖醫師提到，藝術治療有助於重建個案對創傷事件的理解、增加其韌性，也重建對社會的信任和安全感。

有些民眾可能好奇，究竟PTSD有沒有機會治癒？對此，楊緯聖醫師說道，患者是否能夠痊癒，需視創傷的形式及個案情況而定。研究顯示，有三成的個案在接受治療後，可以復原到幾乎沒有症狀；另有三成個案在接受治療後，能獲得顯著改善，雖有殘存症狀，但已不影響日常工作與生活；其餘個案可能持續有嚴重症狀或是惡化。但楊緯聖醫師直言，無論如何，就醫診治都是有益的，個案經藥物控制身體的不適症狀後，會更有掌控權來調整心態和想法，重新建構創傷的意義，讓自己逐漸好轉。

我的親友有PTSD，可以怎麼幫助他？

對於經歷創傷事件的患者而言，痛苦的感受難以名狀，復原的過程亦是備受煎熬。身為患者身邊最親近的家人、朋友，應給予真心的支持，陪伴他們前往醫院就診、找心理師諮詢，幫助患者早日脫離創傷帶來的不適。「我們可以把PTSD，想像成一個失控的害怕反應」，楊緯聖醫師提醒，切勿怪罪PTSD患者不勇敢，更不要逼迫他們去面對創傷，因為任何人都無法明確體會，患者內心的痛苦究竟多麽猖狂。

日常相處上，楊緯聖醫師則建議把選擇權交給患者，其他人可以提供個人看法，但務必尊重患者的想法、了解患者真正的需求。比如在關心患者前，可以事先主動詢問患者的意見，像是「想聊聊嗎？」、「要不要出去走走？」、「一起吃飯好嗎？」等，以避免高頻率、直接或過度的關心，帶給患者不舒服的感受。當然，如果患者有異常的反應，例如關在房間的時間太長，親友應該要多加留心，必要時應立即陪伴患者就診。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞