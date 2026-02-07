【了解路權-汽車上篇】科技執法導正用路觀念！你清楚汽車路權嗎？

民眾近來在路上越來越常看到「科技執法 違規取締」的告示牌，顧名思義即是利用道路監視器取得畫面，經由解析度超高的AI系統解讀，自動判別違規的車籍資料，取締超速、違規停車、未依規定轉彎、跨越雙黃線或闖紅燈等項目；可以全時段自動偵測有沒有違規行為發生，不需要仰賴警察無時無刻緊盯。

對於警方增設這麼多的科技設備，不少民眾在網路上相互提醒要多加注意，以免傷荷包，也有人批評警方搶錢。其實交通事故的成因，約有九成以上皆屬於人為因素，台北市警局表示，啟用科技執法後，111年10月取締違停共1,840件，較測試期間平均每月件數減少90％，成效顯著。

當然，引進科技執法的一大目的，就是為了遏止民眾錯誤的用路觀念，當車禍事故發生時，雙方當事人往往各執一詞，而且會摻雜一些似是而非的錯誤觀念，例如「大車撞小車，一定是大車的錯」以及「被撞一定是對方的錯」，但交通事故的責任歸屬，最主要的判斷標準就是「路權」！以下使用示意圖來說明車輛行駛的優先順序：

除了車輛行駛的優先順序，行車管制號誌也是判定路權的依據之一，例如閃黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全、小心通過；閃紅燈則表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後，才可以繼續行駛。另外，如果路口設有「停」或「讓」等標誌的方向也屬於支道，通過路口的方式就跟看見閃紅燈一樣。

安全是回家唯一的路，如果每個用路人都能遵守路權、執行禮讓的義務，就能大幅降低事故發生率，即便未來全台每個路口都裝設科技執法，也不必擔心違規被開罰的問題啦！



