【了解路權-汽車下篇】未禮讓直行車釀車禍 千萬賠償金怎付得出來？

上篇幫大家複習了汽車路權，雖然這些觀念身為駕駛人的你應該都知道，畢竟駕照不是拿雞腿去換的嘛，但實際上路時，這些規則很可能會被貪圖一時方便的僥倖心態給拋在腦後。

曾經發生過這樣一起車禍案例：一名A男開車行經高雄市楠梓區土庫一路與清豐二路口時，與騎車行經該處的B男發生擦撞，B男人車倒地，腦部受創，右足踝開放性骨折，雖然無生命危險，但意識不清，生活無法自理。車禍原因經事故鑑定委員會調查後，認定是A男「轉彎車未禮讓直行車」，B男無肇事因素，刑事部分依過失傷害判A男6個月徒刑，得易科罰金；事後B男父母提民事求償，包含醫藥費、看護費等向A男求償1千多萬。

廣告 廣告

高雄地方法院審理後，認為B男要以輪椅代步，且有終身接受專人全日照護的必要，判A男需給付看護費與醫藥費等合計1千多萬。或許每個人都可能是無心的加害者，但對他人造成無法挽救的傷害，又面臨巨額賠償金之際，如果可以提早做好保險規劃，將風險轉嫁，至少可以減輕不少財務壓力。

以上述案例來看，A男被求償的醫藥費、看護費與精神慰撫金，分別可以透過哪些險種來支應呢？根據新安東京海上產險的險種簡介，以法律強制領有牌照的車輛應投保的「強制險」來說，提供每人最高20萬的傷害醫療費用給付，以及每人最高200萬失能給付，另外，若A男有投保「第三人責任險」及其附加險種「超額責任險」，就可以針對不足的醫療費用、看護費用以及精神慰撫金等等來cover。

其中特別要注意的是，強制險所保障的「傷害醫療給付」並不像一般的醫療實支實付，而是分項目理賠的，而且每個項目都有不同的理賠上限，總計理賠最高20萬元。

開車上路一定有風險！因此除了強化自己的路權觀念，開車族必備的強制險、第三人責任險、超額責任險保單記得要先買好買滿，就能有效轉嫁車禍對第三人造成的醫療開銷。



👉立即投保試算GO



看更多【汽車第三人責任保險】

看更多【車體損失險】



延伸閱讀：【了解路權-汽車上篇】科技執法導正用路觀念！你清楚汽車路權嗎？

延伸閱讀：超額責任險有三種 你保對了嗎？

延伸閱讀：連環車禍的「追撞」或「推撞」，保險該怎麼賠？