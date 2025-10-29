不只英國皇室愛用Barbour，5個擋風又擋雨防風外套品牌盤點
5個防風外套品牌盤點
The North Face
adidas by Stella McCartney
Rains
Hunter
Barbour
The North Face
雖然是以登山用品起家，但約莫從90年代開始，The North Face外套漸漸變成嘻哈掛的標準配備，更在這幾年與時裝品牌混血生出越來越多的聯名系列，讓品牌發展出更多元的外套版型。
有扎實的機能面料底蘊，The North Face除了竹科工程師鍾愛的羽絨衣，防風外套也是許多機車族首選，尤其聯名檔一波接著一波，有許多時髦的印花與剪裁供各位時尚迷挑選。
adidas by Stella McCartney
adidas旗下有許多與設計師、明星的合作支線，隸屬於adidas Performance的adidas by Stella McCartney是其中之一，而此支線最吸引人的原因在於Stella McCartney的時裝設計背景，把像是防風外套如是的機能服做出潮流個性；再者，Stella McCartney身為永續時尚先驅，與愛迪達合作維持一貫的環保堅持，本系列服裝的用材皆為100%再生材質。
Rains
誕生於丹麥的Rains，低溫與寒風本來就是日常。敢把雨水直接當作品牌名稱，說足了Rains對於自家防水材質的信心。加上北歐高冷的極簡美學基因，所推出的防風外套別具俐落個性。
Hunter
說到Hunter，你或許以為他們只有在賣雨鞋，然而，品牌鮮少宣傳的防風／防雨外套卻有可觀的好評與擁護者！本著英倫時常綿綿細雨的基因背景，Hunter的防風外套主打極佳的防水效果，質輕且透氣，下回到店上逛的時候，不妨也試穿看看。
Barbour
以油布聞名的Barbour，扎實的擋風、防水功能應該無需再贅述，不僅圈粉英國皇室的黛安娜與凱特王妃，就連GD、貝克漢一家也都是支持者，雖然單價不低，高質感及其歷久彌新的經典設計，絕對很值得投資一件。
