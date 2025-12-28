站在香爐旁邊要幹嘛？東京淺草那些讓觀光客驚訝的好玩新發現
東京・淺草是相當受到觀光客歡迎的一個觀光區，保留了復古街道風景的淺草在日本人眼裡也是特別具有日式風情。淺草的獨特令對於許多曾造訪的外國觀光客相當感動，不過除了正面肯定的印象之外，淺草也有不少特色讓人大開眼界。
這次邀請加拿大、美國及英國人現身說法，談談他們在淺草所感到驚訝、感動的事物，一起來看看淺草這世界級的人氣觀光地在大家眼中又是什麼模樣吧！
（本文內容為受訪者的個人意見）
在淺草去哪都是一堆人！要走到景點真不簡單！？
淺草最著名的景點就是擁有雷門的淺草寺，周邊還有許多手工藝品與美食商家、時髦咖啡廳，也有日式遊樂園「淺草花屋敷」，著名的東京最高地標「晴空塔」也是在淺草，吸引許多觀光客前來觀光走跳。因此觀光客來到人山人海的淺草通常第一個印象都是「人好多！」
「一走出淺草車站就發現人有夠多，不管哪個方向都一堆人，不知道該往哪走才好，隨波逐流迷路亂走一走就突然走到雷門前了，我自己都不知道自己怎麼走過來的。因此我也能明白為何淺草有這麼多的人力車了，畢竟外國人想靠自己在淺草散策遊還真的是有點困難呀」（加拿大／男性）
「雷門人多到嚇死我，想好好拍張照還真不容易啊」（德國／男性）
通常知名觀光景點肯定會碰到拍照都是人，或是需要抓時機、排隊才能好好拍照的窘境。而雷門作為淺草最具代表性的地標，人潮自然是頗為洶湧，想成功拍到一張滿意的照片絕對不容易。建議大家如果真的想要避開人潮，推薦早上前往會相對少人，如果行程安排方便的話不妨將淺草安排在早上會比較好哦。
為何大家都要聚集在淺草寺的香爐旁邊？
Pierre Jean Durieu / Shutterstock.com
「在淺草寺可以看到很多人都會站在香爐旁邊、沾染香爐的煙塵。對我來說是相當大的文化衝擊，因為這是我拜訪日本的寺社佛閣才第一次見到的景象，剛看到覺得超不可思議的，不懂大家為何都要聚集在煙霧旁邊」（英國／女性）
在佛教文化中會飄出煙霧的插香爐在日文中稱作「常香炉（じょうこうろ）」，這煙霧自古以來就有淨身的效果，沐浴其中可以去除己身厄運與晦氣。
在日本許多的神社佛閣中常能看見人們聚集在香爐旁的景象，但對西方人或是不熟悉佛教的人來說，一堆人擠在香爐旁讓煙霧在四週環繞的畫面肯定相當驚奇，也難怪會被視為一種文化衝擊了。而此行為本身也僅是一種習俗信仰的表現，外國人若是不排斥的話也可以入境隨俗、體驗一下這有趣的當地文化吧！
嚴謹的日本人就算遇到淺草店家大排長龍一樣循規蹈矩
除了文化本身的不同點之外，國民本身的素質或是路邊街頭的景象也能讓外國人印象深刻。
「淺草仲見世通商店街上有非常多人，但是無論哪間店大家都會好好地排隊，讓我頗為驚訝。我在這裡買了日式糰子吃，而且因為商家實在太親切友善，害我一不小心就買太多（笑）」（德國／男性）
在日本人的思維裡「排隊就是該遵守先來後到」這觀念是基本中的基本，但外國人每次看見都會驚訝日本人的嚴謹與守禮。在2011年發生東日本大震災時，受災民眾即使是領取救災物資也依然能井然有序地排著隊等待，這個畫面也出現在許多其它國家的媒體平台上，令世人相當驚訝。
淺草的設施入口超不起眼！不小心就會走過頭
MosayMay / Shutterstock.com
除了人民素質讓人驚訝之外，位在淺草的各項設施似乎也特別讓外國人印象深刻。
「我之前有去『淺草花屋敷』玩，當時因為『淺草花屋敷』的入口實在是太小了，一時之間還沒注意到直接走過去。不過在普通的街上有座遊樂園這回事本身就很讓人驚訝就是了」（加拿大／男性）
「淺草雖然是相當著名的觀光地，但很多店很早就會打烊，很少店家會營業到深夜，這點讓我滿驚訝的。能夠讓你慢慢消磨時間的咖啡廳也不多，我覺得不用特地安排過去踩點」（英國／女性）
淺草的景點或是商家似乎有時會讓外國人覺得很難找，不過其實不只淺草，日本只要是人口密集地的設施面積都會比較狹窄，招牌也沒辦法弄得太大，讓人一不小心就會錯過。而來日本自助常常會需要走很多路，有個能夠好好休息放鬆的地方也是很重要的呀。
而對日本當地人來說，就算設施招牌弄得比較小或是字跡褪色歪曲，只要是寫日文的話就能看得懂，但外國人就不一定了，若是沒有寫英文註記又換個字體之類的就會認不得，光從外觀也很難判斷該設施是否是自己想去的地方或是能夠久坐休息的咖啡廳。
淺草每間店家都超級親切
日本服務業的待客周到對於我們日本人來說再平凡不過，但總是能讓造訪日本的外國人印象深刻。
「日本人真的很溫謙有禮，且店家都會親切地用身體語言來為販售商品來做介紹讓我超感動，讓我不禁擔心自己會不會無意之間做了什麼失禮的舉動呀」（德國／男性）
在其它國家似乎服務態度與商品定價會成正比，不是到高級商家消費一般很少會獲得特別周到的服務。但日本無論價格或是店家類型，幾乎所有行業的服務態度都非常好，像日本這樣注重待客之道的國家似乎也是特別稀有，即使是從先進國之一的德國前來日本的觀光客也相當有感。不過受訪的德國男性說店家的服務態度好到讓他擔心自己會不會做錯事，看來淺草的服務業人員訓練又是更上一層樓啊…。
淺草當地的現代＆傳統兼容並蓄令人感動
也有外國人對於淺草當地的景色特別印象深刻。
「在淺草看見東京晴空塔時我真的超感動！我還站在淺草的路上拍了晴空塔的照片，雖然因為晴空塔太高沒辦法整個照下來，但能夠將淺草當地的日本街道風景和充滿現代感的晴空塔一起同框合影我覺得很讚，拍起來超漂亮」（加拿大／男性）
在淺草能同時看見充滿復古風情的日本街道以及東京最著名的現代地標晴空塔，這樣帶點衝突感的對比對外國人來說是相當值得一瞧的美麗風景，在這裡所拍下的照片更是充滿日本當地文化風采，即使回到自己的國家也能拿來與親友分享旅途的美好呢。
在淺草無論是誰都能玩得很開心！
Boris-B / Shutterstock.com
「雖然淺草花屋敷的面積不大，但是裡頭也有雲霄飛車之類的遊樂設施，無論大人小孩都能玩得很開心。也正因為淺草花屋敷小小的，不用花太多時間就能夠制霸所有設施」（加拿大／男性）
「我在淺草和朋友一起搭了人力車，車夫僅憑一人之力就能拉動載了兩位成人的人力車真的很厲害，乘坐時也很穩又舒服，能一邊享受微風一邊巡遊淺草非常開心」（英國／女性）
有許多外國人都提出了類似上述兩種回答的意見，表示淺草是一個無論旅伴年齡或身份都能開心玩的地方，這或許也是淺草能夠成為人氣觀光勝地的主要原因呢。
淺草的魅力無遠弗屆！
許多日本人可能不懂為什麼外國人這麼愛去淺草，但正是因為外國人能用不同的角度來看待淺草，更能體會淺草的迷人與特色。未來淺草肯定還會吸引更多外國人前來觀光，希望大家都能在好好地享受淺草的復古街道風情與美好，創造屬於自己的回憶！
Written by:DALI CORPORATION, Inc. 宮下高明
※本文為2020年6月採訪、製作時之資訊
▼你還會有興趣
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 9 小時前 ・ 16
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 12 小時前 ・ 9
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 17
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 12
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 10
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 161
規模7.6地震撼台 宜蘭最大7級、北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日晚間發布地震速報，指出東北地區發生芮氏規模7.6地震，震央位於北緯24.62度、東經121.94度，地震深度...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 32
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 8
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 8
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 65
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 31
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
強震驚魂！板橋社區降「磁磚雨」 住戶淚控：都更再慢恐出人命
昨（27）日深夜 23 時 05 分，宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 強震，雙北地區震度達 4 級。強烈搖晃不僅驚醒民眾，更再度震出老舊建築的居住安全危機。新北市板橋區一處社區大樓在地震當下發生嚴重外牆剝落，大片磁磚夾雜混凝土塊從高空墜地，目擊住戶餘悸猶存，形容這場「磁磚雨」是與死神擦肩而過的 60 秒生死瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 14
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 79