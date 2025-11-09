不會日文也能逛日本藥妝店、百貨！化妝品日語單字簡易懶人包

許多台灣觀光客去日本時一定會把採購景點當作一個大重點來安排行程，在出發前也會先爬文列好想買的購物清單，像是JILL STUART、CEZANNE、CHIFURE、FUJIKO等等都是台灣女性愛買的日系彩妝品牌。



不過實際到日本藥妝店裡看見琳瑯滿目的商品架及讓人有看沒有懂的日文平片假名單字還是難免讓人驚慌失措，所以這一次LIVE JAPAN幫不會日文的台灣人整理了日本化妝品基本詞彙及相關描述用語，這樣實際到現場逛的時候也不怕看不懂用途及效果，讓大家都能快狠準效率逛日本美妝！

化妝品日文單字－基本＆底妝相關篇

化妝品日文－底妝類別、用品

化妝品

コスメ（cosume）

化妝

メーキャップ、メークアップ（me-kyappu、me-kuappu）

防曬用品

日焼け止め（hiyakedome）

底妝

ベースメイク（be-sumeiku）

隔離霜、飾底乳、妝前乳等打底產品

化粧下地（kesyousitaji）

BB霜

BBクリーム（BB kurimu）

CC霜、顏色修正霜

CCクリーム、コントロールカラー（CC kurimu、konntoro-rukara）

粉底

ファンデーション（fannde-shonn）

粉底液

リキッドファンデーション（rikiddo fannde-shonn）

粉底霜

粉餅

パウダーファンデーション、パウダリー（pauda- fannde-shonn、paudari-）

氣墊粉餅

クッションファンデーション（kusshonn fannde-shonn）

蜜粉

散狀蜜粉

蜜粉餅

プレストパウダー（piresuto pauda-）

遮瑕膏

腮紅

頰彩

陰影修容餅

シェーディング（she-dinngu）

化妝品日文－底妝的常見描述用語

自然系妝容

ナチュラルメイク（nachuraru meiku）

遮蓋毛孔

毛穴カバー（keanakaba-）

抗UV

UVカット（UV kaato）

不易脫妝

崩れない、崩れにくい（kuzurenai、kuzurenikui）

痘痘

ニキビ（nikibi）

黑眼圈

パンタ（panta）

毛孔

化妝品日文單字－眼唇化妝品相關

化妝品日文－眼唇化妝品類別、用品

眼妝

アイメイク（aimeiku）

眼影

アイシャドー、アイシャドウ（aishado-、aishadou）

眼線

アイライナー（airaina-）

眼線筆

ペンシルアイライナー（pennshiru airaina-）

眼線液

リキッドアイライナー（rikiddo airaina-）

眼線膠

ジェルアイライナー（jyeru airaina-）

睫毛夾

アイラッシュカーラー、ビューラー（airaxuka-ra-、byu-ra-）

睫毛膏

マスカラ（masukara）

假睫毛

つけまつげ（tsukematsuge）

眉妝

アイブロウ、アイブロー（aiburou、aiburo-）

眉筆

アイブロウペンシル（aiburou pennshiru）

眉液筆

リキッドアイブロウ（rikiddo aiburou）

眉粉

パウダーアイブロウ（pauda- aiburou）

染眉膏

アイブロウマスカラ（aiburou masukara）

染眉膠

眉ティント（mayutinto）

唇妝，多指口紅

リップ（rippu）

口紅

リップスティック（rippu sutikku）

唇蜜

リップグロス（rippu gurosu）

唇彩

リップティント（rippu tinto）

唇釉

リップグレーズ（rippu gure-zu）

護唇膏，多為條狀、質地較不油膩

リップクリーム（rippu kuri-mu）

護唇膏，多為盛裝在容器中的膏狀，質地較油潤

化妝品日文－眼唇妝的常見描述用語

有光澤的

艶やか／つややか（tsuyayaka）

亮片珠光

霧面珠光

ラメ（rame）

眼睛、眼神

目もと（memoto）

臥蠶

涙袋（namidabukuro）

防水

防油

オイルプルーフ（oirupuru-fu）

不易暈染

滲まず／にじまず、にじみにくい（nijimazu、niziminikui）

纖長

ロング（rong）

捲翹

濃密

ボリューム（boryu-mu）

氣色

血色（keshoku）

不黏膩

べたつかない（beta tsukanai）

化妝品日文單字－卸妝相關

化妝品日文－卸妝品、用具

卸妝產品

メイク落とし（meiku otoshi）

卸妝產品

クレンジング（kurenjinngu）

卸妝水

卸妝油

クレンジングオイル（kurenjinngu oiru）

卸妝乳

クレンジングミルク（kurenjinngu miruku）

化妝品日文－卸妝品的常見描述用語

用熱水即能卸除

お湯で落とす（oyudeotosu）

無酒精

アルコールフリー（aruko-ru huri-）

無油

オイルフリー（oiru huri-）

過敏測試

アレルギーテスト（arerugi-tesuto）

買日本化妝品不難！參考日文單字表就好啦

對於注重外表的日本女性來說美妝產品絕對是與日常生活密不可分的必要品，所以每年都能看見各家美妝大廠都會推出各種不同功能、效果的產品，讓台灣人每次去日本都能夠進新貨。這次所列出的詞語是較為常用及常見的說法，推薦不會日語的人可以先筆記起來當作參考，下次就能趁著去日本玩的機會將這些好用又效果卓越的日本美妝品給收編回家啦！



