在家就能體驗大自然生活！融入山形與露營靈感，中古屋蛻變人文北歐宅

編輯 JeanRu｜圖片提供 穆豐空間設計有限公司

26坪中古屋啟動翻新計畫，將不適用的基礎工程予以替換、梳理動線與格局整頓；開放格局規劃，利用窗戶引入充沛自然光，形塑開闊的生活氛圍；以白色為基底，揉合栗子色、棕色及木質調妝點室內色彩，創造出溫潤、柔和的北歐質感，且強化櫃體設計，打造兼具親子互動與機能滿點的親子宅。



玄關區利用水磨石造型花磚鋪陳地坪，兩側透過衣櫃與鞋櫃的收納設計，圍塑出落塵區，且自然劃分內外場域；櫃體造型以白與木質色調銜接，並輔以山造型的靈感詮釋，呼應北歐風的純淨與自然，立面搭配三角形的鏤空設計取代手把機能，功能性的設計細節兼具輕盈與舒適感。客廳電視牆以水泥粉光襯底，搭配栗子色櫃體、木質層板設計，交織溫潤的生活質感。



沙發後方存有樑柱結構，低矮天花鋪設木紋材質，至側邊立面轉為棕色的磁性板，形塑一道劃分客廳與書房的場域界定。書房以矮牆界定形成半開放式空間，同時兼具小朋友的遊戲室；背牆規劃收納與展示機能，櫃體持續融入山造型，創造活潑的場域氛圍。餐廳打造灰綠色調備餐櫃，門扇融入雲朵造型，伴隨植栽與物件妝點出自然質感；內側透過玻璃拉門圍塑廚房空間，料理時可關閉門扇，避免油煙飄到公領域，維持清新的空氣質感。



主臥以莫蘭迪色調詮釋出浪漫、柔和的休憩氛圍，床尾打造整道木質櫃體，利用頂天的櫃體高度強化收納量。小孩房的牆面延續自然的山形美學，並結合遊戲帳篷的元素，滿足小孩的探險與好奇心。

穆豐空間設計有限公司／王淑樺

地址：新北市板橋區中山路2段89巷5號

電話：0911338811、02-29581180

Email：moodfun.interior@gmail.com

