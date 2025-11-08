日本人的有薪假使用率全球最低？！但日本人卻不覺得累的原因大公開
旅遊預訂網站Expedia在全球11個地區，進行了「國際有薪假比較調查」。結果發現，在全球11個地區中，日本的有薪假使用率是最低的，不過日本人卻不覺得自己缺乏休假？是因為日本人太熱愛工作嗎？還是背後有什麼祕密？馬上揭曉原因報你知！
首圖來源：PIXTA
日本有薪假使用率全球最低！
照片來源：Expedia・Japan
2023年，在日本工作的人的平均有薪假天數為19天。而實際使用率為63%，平均時間為12天。這是全球11個地區中排名最低的。
而不使用有薪假的原因，日本的受訪者最常見的回答是「因為勞動力短缺等工作環境造成使用困難（32%）」，第二個最常見的答案是「為了緊急情況而保存有薪假（31%）」。
雖然不用有薪假，日本人卻是世界上最不覺得缺乏休息的族群？！
照片來源：Expedia・Japan
儘管日本有薪假使用率是世界上最低的，但近一半（47%）的日本勞動者卻表示，他們並不覺得自己缺乏足夠的休假時間，而這是世界上最高的比例。
照片來源：Expedia・Japan
日本的勞動者有這種感覺的秘訣，在於他們使用有薪假的頻率。 30%的日本勞動者回答，他們每個月都會使用有薪假，這也是世界上最高的比例。
儘管日本勞動者使用有薪假的比例較低，但他們可能會因為能「定期短時間」休假而感到精神煥發，因此並不覺得自己缺乏休息時間。
日本人也同意假期對於心理健康＆幸福很重要！
照片來源：Expedia・Japan
56%的日本勞動者表示，他們在最近的假期中感到神清氣爽，這是11個地區中比例最高的。此外，近90%（86%）的日本勞動者回答：「假期對心理健康和幸福很重要」。
照片來源：Expedia・Japan
日本一項給人「努力工作，休息時間很少」的印象，而在這項調查中，放有薪假的比例確實低於世界其他地區，但人們休假的方式則有些不同。而相信「適當休息有助於恢復精神」的想法，更是世界共通的！
▼你還會有興趣
其他人也在看
暖暖 Sunshine 協會，一個讓倖存者安心說話的地方，不再獨自承受創傷 | BAZAAR
因為親身走過，更懂復元之路的各種寂寞與艱辛，暖暖Sunshine協會創辦人湯淨遭性侵後經長期沉澱與省思，召集有志者創辦全台首個由性暴力倖存者與關心議題者自組的非營利組織，致力於大眾性暴力防治知識教育與陪伴倖存者，讓世界擁抱倖存者的過去。Harper’s BAZAAR TW ・ 2 天前
用手感受美沉浸式體驗展！手部SPA串珠手作手感日常新肌霓美感旅程
秋冬來臨，手的保養與滋潤更為重要！台灣質感保養品牌新肌霓INGENI，秉持「剛剛好的選擇，讓生活美得更有感」的品牌理念，推出沉浸式體驗展，預約就能到現場親自『用手感受美』，2025年初全新推出的美手霜上市後更突破銷售紀錄造成搶購熱潮，而與馬來貘合作推出的聯名美背計劃亦成為收藏焦點！都是讓消費者緊緊跟隨新肌霓INGENI保養的契機！八年來打造多款熱門明星產品，從首創「穿的背膜」、專業身體養護系列到經典美手霜，皆以臉部等級高規格成分研製而成，讓身體保養成為一種生活風格。2025年初全新推出的美手霜上市後更突破銷售紀錄造成搶購熱潮，而與馬來貘合作推出的聯名美背計劃亦成為收藏焦點，再創話題。景點+ ・ 1 天前
華信航空ITF推出「秋冬好時光 離島慢旅行」旅展限定優惠
2025 ITF台北國際旅展7日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲首日親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天熱鬧的旅展活動。秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩GO台灣之美。七逗旅遊網 ・ 1 天前
玩沙戲水天地，漫步觀景平台享受放鬆時刻～台中大安濱海樂園
大安濱海樂園就是(大安海水域場)，有分泳池區和玩沙戲水區。泳池區在有白色尖屋頂，向海那漾的建築裡，需要付費(一人100元)並著泳衣和戴泳帽；對面的沙灘則是免付費就可以進場的玩沙戲水天地，現場有救生員守護，但還是要遵守規定，才能玩得開心又安心。親子就醬玩 ・ 1 天前
婚緣列車誤點了？從生命靈數解讀晚婚機率
婚姻大事，無論是早婚適婚還是晚婚，其實都是一個人性格造就的，只要找到適合自己的人，就是最好的。以下科技紫微網從生命靈數來看你結婚是早還是晚。科技紫微網 ・ 1 天前
牛肉麵美味圖鑑 驚豔世界的常民好滋味
戰後遷徙來台的家庭，將家鄉的不同飲食風貌一併帶入台灣，孕育出許多融合地方風味的美信傳媒 ・ 1 天前
最美老宅燒肉聖誕大景來了！粉紅派對9大聖誕樹限定活動必看
聖誕節,聖誕樹,台中市,台中景點,台中聖誕節,台中美食,台中燒肉,粉紅派對,瓦庫燒肉 最美老宅燒肉聖誕造景開跑了！冬季都會推出聖誕造景的台中人氣美食「瓦庫燒肉」，每年都有新創意注入其中，今年打造「粉紅派對」主題造景，快將現場9大聖誕樹美圖、限定活動筆記起來，把握節日期間前往踩點！景點+ ・ 1 天前
新光三越新櫃位！總裁牛肉麵必吃得獎套餐，耗時8小時熬煮的濃厚湯頭，搭配入口即化的厚切牛肉太銷魂
自從台中新光三越重新開幕後，每次到用餐時間總是人潮洶湧。這次來12樓的美食區，品嚐一下新開的『總裁牛肉麵』，感受一下曾贏得台北牛肉麵節，十大優選廠商之一的食物。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
長榮航空前進ITF台北國際旅展 這個世界就是我的遊樂園
二○二五ITF台北國際旅展登場，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，現場展示長榮航空全新第四代豪華經濟艙座椅，可親身感受「類比商務艙」的客艙體驗，並展示長榮航空與MaisonKitsune全新聯名的機上服務備品，另還有「AI生成拍照區」及超人氣「扭蛋抽抽樂」獨家體驗。「二○二五長榮航空線上旅展」已經開跑，即起至十一月十六日二十三時五十九分止，旅客於長榮航空官網或EVAAIRAPP購買從台灣地區出發之指定航線機票，還可參加線上旅展限定「購票抽好禮」活動，獎項有三星智慧型手機GalaxyZFold7與百夫長二十九吋旅行箱等好禮，另外還特別為「無限萬哩遊」會員量身打造專屬的搭機、哩程購買、訂房、購物等好康優惠，請立即上網（https://r ...台灣新生報 ・ 17 小時前
不會日文也能逛日本藥妝店、百貨！化妝品日語單字簡易懶人包
許多台灣觀光客去日本時一定會把採購景點當作一個大重點來安排行程，在出發前也會先爬文列好想買的購物清單，像是JILL STUART、CEZANNE、CHIFURE、FUJIKO等等都是台灣女性愛買的日系彩妝品牌。 不過實際到日本藥妝店裡看見琳瑯滿目的商品架及讓人有看沒有懂的日文平片假名單字還是難免讓人驚慌失措，所以這一次LIVE JAPAN幫不會日文的台灣人整理了日本化妝品基本詞彙及相關描述用語，這樣實際到現場逛的時候也不怕看不懂用途及效果，讓大家都能快狠準效率逛日本美妝！LIVE JAPAN ・ 1 天前
大阪旅遊住哪裡？這間心齋橋飯店好評爆棚！步行可逛PARCO、道頓堀，2千初平價搞定住宿
「VIA INN 心齋橋」（VIA INN SHINSAIBASHI）距離心齋橋地鐵站僅需步行約2分鐘，道頓堀也在步行範圍內，一樓就是7-11，地點超級方便！而且我這次在 agoda 訂 VIA INN SHINSAIBASHI，10月連假的週六假期，雙人房含早餐約台幣2447元，不含早餐只要2千初，CP值超高。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
禍從天降! 民眾險遭"掉落磁磚"砸破頭 嚇壞喊:幸好跑得快
社會中心／吳玟誼 吳培嘉 台北報導真的是禍從天降！昨天晚上，有民眾在台北市大安區買晚餐，突然聽到「砰」的好大一聲，趕緊拔腿狂奔，回頭一看，滿地都是掉落的磁磚，瞬間人生跑馬燈都出來了，直呼自己跑得快，否則頭破血流。北市建管處初步調查，掉落磁磚的大樓，屋齡四十幾年，疑似年久未修，如有掉落情形，將依法開罰6萬到30萬，並限期改善。地面上大大小小磁磚散落一地，店家的遮雨棚上方也有碎石塊，到底怎麼回事，8號晚間，這裡大樓的磁磚，突然從天而降，讓等餐點的民眾快嚇死，直呼腎上腺素爆發、拔腿狂奔，瞬間人生跑馬燈都出來了，還好沒被波及，不然可能頭破血流。禍從天降! 民眾險遭"掉落磁磚"砸破頭 嚇壞喊:幸好跑得快。（圖／民視新聞）下方通通都是做生意的店家，回想起來，依舊心有餘悸，這棟住商混合大樓就位在台北大安區安東街，屋齡大約四十幾年，疑似年久失修，高樓層處的女兒牆磁磚、水泥瞬間剝落。事實上，類似的情況已經不是第一次發生，轉個彎，來到這棟樓後方。禍從天降! 民眾險遭"掉落磁磚"砸破頭 嚇壞喊:幸好跑得快。（圖／民視新聞）只見後方人行道上，拉起了好幾公尺長的封鎖線、擺放三角錐，貼上警語，一旁還有用布袋把磁磚蒐集起來，原來這裡過去就發生過磁磚掉落，有人甚至見怪不怪。對此，北市建管處回應，經過通報，本處會派員現場勘查，如有掉落情形，將依建築法91條裁罰6萬至30萬，並限期改善。這裡的店家、住戶們都希望管委會、相關單位趕緊處理，否則誰能住的安心。原文出處：禍從天降! 民眾險遭"掉落磁磚"砸破頭 嚇壞喊:幸好跑得快 更多民視新聞報導深夜沙灘驚魂！宜蘭壯圍傳男子呼救「疑落海」 海巡連夜出動無人機全面搜救討錢不成怒揮刀！信義區63歲男刺傷同居女友遭警逮捕美國前AV女星涉「斬首男友」 嫁禍與她亂倫的死者兒子民視影音 ・ 22 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 20 小時前
昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人
香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 2 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
冠軍教頭奪冠後卸任非首例！古久保健二、陳金鋒退位寫聯盟「一歷史」
體育中心／綜合報導今年在中職季後賽上演驚奇的樂天桃猿隊，9日交流賽後隨即震撼宣布與率領團隊、拿下樂天易主後首座冠軍的日籍教練古久保健二不續約將更換主帥，此決定讓球迷相當錯愕，網友紛紛熱議「拿了總冠軍還要換總教練？」不過這並不是中職首度出現球隊奪冠後總教練卸任，包過這次古久保一共曾發生過4次；除此之外，在例行賽敬陪末座的富邦悍將，日前宣布陳金鋒請辭下台，這也是中職歷史上第一次出現「奪冠」和「墊底」總教練都請辭的特殊狀況。FTV Sports ・ 3 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 14 小時前