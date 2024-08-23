火災逃生往上跑、關門躲浴室是對的嗎？保命必看火災逃生迷思破解
火災事故時有所聞，遇到火災時如何逃生，是每個人都應該學習的防災知識。究竟遇到火災該怎麼辦？哪些火災逃生方式其實是致命的迷思？Yahoo奇摩新聞編輯室帶您一起了解。
火災逃生迷思一：火災逃生方向往上跑？
火災發生時，不少人第一個反應是趕快往上跑。事實上，逃生時應採取消防口訣「小火快逃、濃煙關門」策略，並且千萬不能往上逃生，因為煙平均上升速度每秒3到5公尺，人平均往上速度每秒0.5公尺，人往上跑是跑不贏煙的。
而透天厝、樓中樓、公寓、高樓大廈等建築物，要特別注意煙囪效應，是造成火煙竄燒、吸入濃煙喪命的關鍵。煙囪效應發生時，在樓梯間等「垂直通道」，濃煙平均每秒鐘以3到5公尺的速度上升，流動速度會比「水平」時快上好幾倍，這時如果冒然向上逃避濃煙，反而致命。
內政部消防署表示，在火勢尚未蔓延前，假如建築物設有安全梯，首選經由安全梯快速往下逃生。若只有一般樓梯，應先確認樓梯間沒有煙霧，才能走下樓梯逃生；要是發現有煙霧從樓梯間下方蔓延上來，代表下方發生火災，是一個很危險的環境，這時候水平移動才是相對安全的方式，亞太消防工程師學會理事長唐雲明建議，如果第一時間判斷建築物是東邊燃燒，可先水平移往西邊避難，再從西邊安全處垂直逃生。
此外，逃生時應視情況隨手關門，阻擋火勢、濃煙往其他樓層延燒，以利其他房間或樓層的人順利逃生避難。
而平時為了避免火災發生時的煙囪效應，台北市建築管理工程處表示，安全梯間防火門（逃生門）在火災發生時，具有阻止火勢蔓延、防止煙氣擴散的作用，能有效避免煙囪效應，因此大家打開防火門之後，請一定要記得隨手關閉。
火災逃生迷思二：火災時躲廁所、冷凍庫等有水環境比較安全？
火場溫度極高，有些人可能直覺會往涼爽或有水的地方跑，居家環境中，浴室是許多人第一個想到可以躲藏的地方，然而浴室並不是個好的躲避場所，主要原因有以下四點：
浴室的門與天花板通常是塑膠或玻璃材質，不耐高溫，火場的高溫輕易就能讓塑膠門熔化變形。
為了通風，浴室的門下方普遍設有通風百葉，躲在浴室內無法有效阻絕濃煙，反而可能因濃煙侵襲傷亡。
浴室排水孔下方多半設有存水彎，以發揮隔氣作用，避免排水管的臭味進到室內。所以當火災發生時，照理來說，浴室內不會有新鮮空氣進去。
浴室大多沒有對外窗，無法對外呼叫，躲在浴室消防人員不易發現。
先前聯華食品廠意外，員工誤判安全區，在逃生時選擇躲進冷凍庫，同樣是一個錯誤的選擇。由於冷凍庫或冷藏庫不是完全密閉的空間，且設有換氣裝置，無法阻隔致命的高溫濃煙；加上沒有對外窗可供逃難，受困後很可能被迫在裡面等著濃煙嗆死人。
火災逃生迷思三：火災時先找溼毛巾摀住口鼻？
溼毛巾無法擋住濃煙中的一氧化碳和有害氣體，也就是說，過去用溼毛巾摀住口鼻就能穿越濃煙逃生的觀念，其實是錯誤的。有些人可能會發問，溼毛巾沒用，那用塑膠袋套頭是否就安全了？錯！塑膠套不僅無法裝到新鮮空氣，反而會因為呼吸讓塑膠袋產生霧氣，影響逃生時的視線及速度，塑膠袋還可能因火場高溫熔化黏在皮膚上，相當危險。
內政部消防署呼籲，火災發生時，絕對不要浪費寶貴時間尋找溼毛巾或塑膠袋等無法提供保護作用的物品，以免錯失逃生良機。
火災逃生迷思四：火災時把門關緊就沒事了嗎？
當屋內濃煙密布，已經找不到合適的逃生路線時，把自己關在門內等待救援，確實是比倉皇移動更加安全的選擇。但仍須注意的是，不是所有空間都適合「關門保命」，消防署建議，可從以下三個條件判斷：
建築結構：建築結構若為不具備防火時效的材料，像是鐵皮屋、木造房屋，遭遇火災時容易變形、倒塌，不適合關門避難。
室內裝修：若為易燃裝潢材料，就不適合關門避難。只有具耐燃等級的矽酸鈣板、岩棉板等裝潢材料裝修的隔間牆、天花板形成的空間，才適用關門避難的原則。
門的材質：不耐高溫的塑膠門、玻璃門等，一旦遇到高溫，很可能融化或破損，無法達到阻擋濃煙的效果。
把門關上以後，還要盡快以衣物或毛巾塞住門縫，避免濃煙從門縫竄入。在有選擇的情況下，最好躲在有窗戶的房間，等待救援時可以呼吸新鮮空氣、讓消防人員透過雲梯車救援。另需留意的是，如果要打開窗戶，應先塞住門縫後再開窗，避免空氣驟然進入，進而引發「閃燃」擴大火勢。
火災逃生迷思五：火災時在電梯要趕快開門逃生？
火災逃生時，應該避免搭電梯才安全。但若火災發生時，不幸人就剛好就在電梯裡該怎麼辦？這時應謹記「不要慌張、不可開門、不會窒息、快點求救」的「三不一快」自救訣竅。先冷靜下來，慌張反而可能造成呼吸不順；不要嘗試打開電梯門，防止墜落或其他意外發生；電梯內非密閉空間，不會有缺氧窒息的危險；可以的話，立即按對講機、緊急按鈕，或用手機撥打119、110求救，提供24小時服務。倘若手機沒有訊號，請改撥112緊急電話按9，轉接所在地119，（部分手機在無SIM卡或沒訊號撥打119時，已有跳接112之功能）同時敲打電梯門製造聲響、大聲呼救，吸引他人注意。
火災發生在公共場所，該如何保命？
火災事故如果發生在公共場所，環境不比居家熟悉，除了避免上述逃生迷思，台南市政府消防局提醒，公共場所通常備有平面位置圖或逃生避難圖，建議民眾初訪時先觀察周遭環境，預設兩條緊急避難的逃生路線，並事先走過一次，確保路線暢通，降低受困火場機率。
其次，可觀察公共場所是否設有滅火裝置、是否正常運作，例如滅火器是否放在明顯且易取得的位置、室內消防栓箱上的紅色警示燈是否恆亮、逃生路徑上是否有避難方向指示燈、防火門是否能正常開關等。
火災時正在工廠、辦公室，怎麼逃生？
若是工廠或辦公室遭遇大火，勞工們該如何自保？消防員工作權益促進會顧問林佳瑋建議，遇到火災應選擇躲在具有防火能力且非塑膠門的空間，避開有對內氣窗、風扇或風管等會導致濃煙竄入的空間；為了利於逃生，要挑選有對外窗的避難空間，可以幫助煙霧排出，也便於消防人員透過雲梯車施行救援行動。消防署火災預防組警監祕書沈義哲另提到，工廠或辦公室平時應透過防災演練，讓員工熟悉避難梯位置與逃生路線。
要特別提醒大家的是，逃生原則中屢屢提及要「關門阻擋火勢，防範濃煙往他處蔓延」的原則，僅適用於具有防火時效的建築材料，例如由鋼筋混凝土建成的大廈或旅館等；並不適用於多數鐵皮、鋼材或木造建築物的工廠，因為這類建築物的建材容易因高溫燃燒變形、產生縫隙甚至崩塌，往往會造成嚴重傷亡。
因此，鐵皮屋、木造建築物最重要的策略就是要「即時逃生」。倘若工廠或住家環境屬於鐵皮或木造建築物，務必裝設早期預警的住宅用火災警報器，在火災初期時發出警報，及早發現、及早逃生。
火災時身上著火怎麼辦？
火災發生時，若身體局部小面積著火，可用手拍熄。要是四肢或身體大面積著火，則應謹記「停、躺、滾」口訣，第一步是避免慌張與亂跑，馬上停在原地，以防助長火勢；第二步是躺下來，立刻將雙手摀在臉上，減少顏面傷殘的機會；第三步是左右來回翻滾，直到火勢熄滅。
火災平時怎麼預防？
預防火災比什麼都重要，平時若能做好萬全的準備、建構居家防火環境，便能有效將災害發生風險降到最低。
事先規畫好兩條逃生路線：檢視家中、工作環境或公共場所，是否有兩個不同方向的出口以利逃生；若無則應確認是否有具防火時效、可待救的相對安全空間，並以有對外窗、陽台為優先選擇。
裝設住宅用火災警報器：住家用的火災警報器不必配線，只要電池就可獨立安裝於天花板上或牆壁上，一旦偵測到煙霧或熱氣，住警器就會發出極大的警報聲響，警告民眾應變逃生。
設置滅火器：當火勢還小、未延燒時，可視情況使用滅火器撲滅。平時應將滅火器放在明顯且容易取得的位置，並熟悉操作方法。
建構安全環境：內政部指出，平時應盡可能減少環境中的可燃物，避免在樓梯間堆積雜物，阻礙逃生。烹調時也應使用安全爐具、勿在開火狀態下任意離開爐火；電器插頭未使用時，亦應盡量拔除、用電不負載；並且注重吸菸安全。
落實消防演練：工傷協會專員劉念雲呼籲，平時應重視消防演練且具體落實，才能將火警發生時釀成的災害降到最低。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※救護，從鈴響開始!(完整篇)（內政部消防署）
※火災應變常見問題（內政部消防署消防防災館）
※【快分享「3不1快」電梯受困自救法則，快分享，功德無量】（消防署臉書）
※火場求生8字訣「小火快逃 濃煙關門」（台南市政府消防局）
※遇到工廠大火時，勞工可以怎麼自保呢？（林佳瑋臉書）
※如何防火保命 內政部提醒：預防7要點、逃生6要訣（內政部）
看更多相關新聞
台61線新豐段橋下4貨櫃「起火狂燒」濃煙沖天畫面曝光
台鐵「砸道車」火燒車 也燒毀200公尺電車線
台中惡火奪父女2命！市府火速慰問家屬、全力協助後續
台中惡火「父女躲浴室」釀2死！消防員揭5原因：火災絕不躲浴室
明揚大火促《工輔法》三讀通過 工廠危險品申報不實！最重可罰500萬
