這些絕不能錯過！觀光客最愛買的日本伴手禮7選

到日本逛街買東西你最愛買哪些？日本的糖果點心、玩具、家電都是全球觀光客眼中的搶手貨，回國前不只幫自己買，當然也要幫親朋好友帶上好幾包！這一次詢問了曾經來過日本觀光的各國女性，詢問他們想買的日本產品有哪些？為什麼想買？一起來看看大家眼中的人氣伴手禮有哪些吧！



（以下內容皆為受訪者的個人意見）

1．就是超愛買便利商店的甜點！

「我最喜歡日本便利商店的甜點了！特別是超厚一片的巧克力蛋糕，價格超值也是一大魅力！每次回義大利的時候，總是要大量買很多回去分給大家。」（義大利/女性）



「日本便利商店甜點的品質超讚，我最喜歡銅鑼燒了！一口吃下包著滿滿紅豆餡的銅鑼燒之後，再搭配一杯紅茶實在太美好，日本的傳統甜點真是太好吃了」（英國/女性）



近年來，便利商店所販售的各式甜點，連日本人都趨之若鶩搶先關注，也難怪在觀光客中也造成旋風呢。如此美味的甜點卻非常平價，這也是讓人覺得感動的地方！



除了西洋甜點精緻的口感，還有不同季節也會推出的限定蛋糕，便利商店甜點果然是絕對不能錯過的商品啊！

2．一定要買爆的日本美容產品！

Milkovasa / Shutterstock.com

Milkovasa / Shutterstock.com

「說到要在日本買的伴手禮，那當然就是美容商品啦。只要走進藥妝店，無論高品質的乳液或是美容液都可以用便宜的價格買到，這一定要買爆！自從開始使用日本的美容產品之後，再也回不去其他國家所製造的商品了」（菲律賓/女性）



一直以來日本的美容產品作為伴手禮總是有著不敗地位，像是以前觀光巴士直達某些品牌化妝品直營店時，觀光客們也會下車搶購。實在讓人了解到「Made in Japan」的商品，真的超有魅力！

3．因為太有趣而不小心敗下去的可愛圍兜兜！

「這個是先前逛日本的雜貨屋時，看到印著金太郎、桃太郎圖案的小圍兜，覺得實在太可愛就一個衝動買下去了。居然有這麼有趣的設計，覺得想出來的人真的是很厲害啊！不僅如此，在日本的雜貨店中有著許多特別商品，去幾次都不覺得膩。」（義大利人/女性）



「這個是在日本雜貨店看到，就不小心買下的超真實荷包蛋造型的玩具。不管從哪個角度看，都跟真的荷包蛋完全沒有不同，真的好驚人，看起來就很好吃！送給朋友的話一定也會覺得非常有趣，於是就買來當作伴手禮。」（英國/女性）



將出現在日本民間故事的金太郎與桃太郎圖案印在小朋友用的圍兜（口水巾）上，這個商品到底在哪裡販售呢？實在讓人也想買來送朋友！

4．把整組大阪燒組合買回家！

「在日本吃到那大阪燒的絕頂美味至今仍無法忘記！原本看著各種食材混合在一起，像是黏黏的液體的樣子感覺不太好吃，但當我吃了一口之後，才發現居然是如此美味！這樣的反差實在讓我大吃一驚。如果再加上切碎的蔬菜搭配海鮮的話，美味程度絕對再升級，簡單就可以自己料理，給小朋友當作點心也非常適合。在義大利也想自己試著做看看。」（義大利/女性）



日本的大阪燒，是許多觀光客對日本美食的經典印象吧。只要有高麗菜跟雞蛋任何家庭都可以輕鬆完成，如果再搭配豬肉、魷魚還有蝦子等食材，還成創造出不同口感。可以這樣享受各種風味的大阪燒，也是讓許多人愛不釋手的理由。

5．被金平糖的美迷得頭暈目眩！

「在伴手禮店一眼吸引我的就是金平糖。一顆一顆裝在透明的玻璃瓶中，每一顆都有它的美。如果把它加在紅茶裡，浮在茶上的樣子實在太可愛了，根本一點也捨不得吃掉它。」（英國/女性）



金平糖雖然在日本十分常見，但可是代表日本的傳統糖果呢！看著擁有特別造型的金平糖也是讓人感到趣味十足，甚至有些彷彿就像是在夜空中閃爍的星星般相當可愛！不只是小朋友，更是受到許多女性喜愛的糖果。

6．日本醬汁一極棒！

TokyoTraveller / Shutterstock.com

TokyoTraveller / Shutterstock.com

「之前去逛日本超市的時候，醬汁跟果醬一定買來當作伴手禮帶回家！日本醬汁便宜又好吃，在家拿來做料理的時候也非常珍惜使用。我特別喜歡有芝麻味道的醬汁，是蔬菜沙拉裡不可或缺的一道調味。還有塗在麵包跟吐司上的果醬，更是絕佳好味也一定要購入！可以變換各種口味，不管怎樣都不會膩呢！」（菲律賓/女性）



原來許多觀光客會在超市選購醬汁跟果醬，並當作伴手禮帶回國，看來日本的醬汁真的是超人氣！

7．經典抹茶甜點也不能忘！

「雖然抹茶的經典，人人都知道，但無論如何還是不能忘記它。以前試吃濃厚抹茶味的磅蛋糕之後，覺得實在太好吃，爆買十個回去送給家人與親朋好友，大家都說那是用料扎實的美味。不過這個蛋糕只在日本才有賣，實在太可惜了。」（菲律賓/女性）



「抹茶口味的和菓子真的非常好吃！我都會買有抹茶口味的巧克力回家，因為實在太喜歡，每一次都不小心大量買回去當作伴手禮。說到抹茶就能聯想到日本和風，真的完全愛上。」（義大利/女性）



「每一次到日本超市的時候，一定都會買超值抹茶粉當作伴手禮帶回去。短暫停留京都的時候，都會去店內點抹茶跟烤糰子來吃，那個無法忘懷的滋味，讓人也想在家裡體驗充滿抹茶香味啊！」（義大利/女性）



果然抹茶口味的點心是觀光客們的最愛！正因為到日本旅行，所以一定要購買有著日本形象的甜點回去，讓旅行的感動更加延續！

結語

有許多產品、點心雖然在日本都很常見，但對觀光客來說卻是「只有在日本才能買到的獨一無二伴手禮」，也難怪大家到日本觀光時，總是想把行李箱裝得滿滿的帶回國，把在日本買到的超棒東西都分送給親朋好友～對你來說那些東西又是到日本絕不能錯過的呢？快快寫下清單，下次到日本絕對要爆買一輪！



Written by:

DALI CORPORATION Inc. なりかわ さやか

大學畢業後，曾擔任出版社的媒體企劃、品牌公司的網站營運主管之後，自行獨立創業。目前主要進行採訪、SEO文章與CSR內容製作等，同時也是育有一兒的媽咪。



