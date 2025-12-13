日本人道別時其實不說「莎喲娜啦」？正確的日文道別常用說法一次告訴你！

在台灣由於影視娛樂與日本文化時常有所關聯，因此許多台灣人即使沒特地學習日語也能理解一些簡單辭彙，例如「卡哇伊（かわいい，可愛）」、「喔依西（おいしい，好吃）」、「阿哩嘎多（ありがとう，謝謝）」等等。對於不諳日語的一般台灣人而言若是要用日語來向他人道別說「再見」時，許多人第一都會想到「莎喲娜啦（さようなら，SAYOUNARA）」這個詞，但你知道其實日本人很少甚至不說「さようなら」的嗎？這次要介紹「さようなら」的背後含意及日本人很少使用的原因，並且加碼告訴您想和日本人道別的話說什麼才會顯得自然又不失禮喲！

莎喲娜啦（さようなら）的涵義

「さようなら（SAYOUNARA）」雖然可以直譯為「再見」，但其實在中文裡比較近似於「珍重再見」的感覺，因為在古時候日本交通不便，一但分開就不知下次會面是何時了，延伸到現在這個詞也變成會有很長一段時間不會再見到對方，甚至永遠不會再相見的涵義。對於日本人來說大概只有在幼稚園放學的時候會講「さようなら」來向老師道別，長大之後就幾乎很少會再用到這個詞。也因為這樣「さようなら」換個角度思考也隱含著「不想再見到這個人」的感覺，所以除非是像分手之類的關係決裂，不然大部份日本人很少使用到這個詞了喔。

日本人常用的道別說法

那麼日本人平常聚會要分開的時候都會說什麼來道別呢？想和日本朋友說再見的時候又該說些什麼好呢？其實嚴謹的日本人在不同場合、不同對象常講的道別用語也會不同，以下就案對象及場合為您介紹日本人平常的道別用語。

◆和朋友道別時

和較為熟識的朋友相約的時候氣氛自然，不用顧忌太多，道別時當然也以輕鬆為主，不需太注意些小細節。一般來說年輕人和台灣一樣都常會講英語的「バイバイ（bye bye／掰掰）」或是「じゃ（jaa／先這樣）」、「じゃあね（jyaane／先這樣啦）」、「またね（matane／下次再約）」等說法來替代「さようなら」。

或者是現在也有很多直接講「また連絡するね（matarennrakusurune／之後會再跟你聯絡的）」、「お元気で（ogennkide／多保重）」的日本人。如果已經有確定下次相聚時間的話則可以說「またあした（明天見／mataashita）」、「またらいしゅう（mataraisyuu／下週見）」、「また今度（matakondo／下次見）」等等。

◆離開工作場所時

如果是在職場上的話道別時的用語可就得多加小心了，因為就連平輩同事都不能像和朋友對談一樣隨便講「またね（matane／下次再約）」或是「バイバイ（bye bye／掰掰）」之類的。

下班時如果要向同事或上司打聲招呼再離開，可以說「お先に失礼します（osakini-shitsureishimasu／不好意思我先走了）」，也可以簡化為「お先です（osakudesu／我先走了）」，或是可以說「おつかれさまでした（otsukaresama-deshita／您辛苦了）」。



若自己是上位者，對象是下屬的話，則可以說「ご苦労さまでした（gokurousamadeshita／辛苦你了）」。若有在日本職場打拼的話千萬要注意一下對象的位階級別，以免失禮啦。

◆在日本觀光要告別時

不少人到日本觀光時，會順便拜訪日本的朋友，聚會完道別時就可以用上面提到的「バイバイ（bye bye／掰掰）」或「またね（matane／下次再約）」。

不過一般觀光客的話則大多不太需要會用到，除非是特殊場合或是遇到比較熱情的民宿老闆、店家之類的，這時候講再見可能又顯得有些感傷，講下次見可能又太過裝熟，所以建議可以講「ありがとうございます（arigatou-gozaimas／十分感謝）」、「楽しかったです（tanoshikatta-desu／我很開心）」來表達感謝及自己愉快的心情。如果對方盛情邀約下次再來玩的話，也可以回「また是非（matazehi）」，表示自己有機會一定會再次到訪。

其實「さようなら」就像中文的「再見」一樣，很少聽到生活口語中有人使用，日本人生活中則大多喜歡講「下次見」或是「之後再約」之類的表示後會有期之意。所以如果到訪日本時注意到週遭路人怎麼都不會說「莎喲娜啦」來向對方道別，誤以為彼此很不熟，其實只是換了個說法而已，同時也更新一下自己的腦內日語辭典，以後要向日本人道別時別再講「さようなら」啦！

