日本人也愛吃這一道？日本人喜愛的台灣美食TOP5

近年來台灣餐廳在日本越開越多，日本人不只是嚐嚐台灣菜而已，甚至對台灣料理有透徹理解，或是跑去台灣巡迴美食的日本觀光客也大有人在！這次要介紹日本人大推的「台灣料理排行榜」，除了常見的小籠包、滷肉飯之外，還有一道連台灣人也未必能接受的美食，也在榜上！馬上來看看囉～



大家的排行榜（みんなのランキング）推薦你各種日本人氣話題！

「大家的排行榜（みんなのランキング）」，是一個提供從娛樂訊息到生活訊息的各類主題的排行榜網站，將日本網友投票、留言的結果做成排名，讓人一眼就能知道現下的流行趨勢！



這次參考的是其中的台灣料理主題，看看日本人最喜愛哪幾種，可以說台灣美食實在太強啦～

日本人氣No.1：小籠包

說起在日本最具知名度的台灣美食，應該非小籠包莫屬了。從好久以前，台灣的小籠包店前就能看到許多觀光客排隊，走近一聽，好多人都是講日文呢！而且許多日本觀光客對小籠包也是頗有研究，排行榜中不僅提到知名的鼎泰豐，甚至連中正紀念堂旁的杭州小籠湯包都知道喔！

日本人氣No.2：芒果冰

台灣被稱作水果王國，其中香甜多汁的芒果，當然更是人氣水果之一啦～對日本人來說「台式刨冰」更是十分有特色，和僅淋上調味料的日式刨冰不同。台式刨冰甜蜜蜜的冰上，放滿了新鮮水果、冰淇淋、煉乳或各種配料．天氣熱時吃上一碗，真的超過癮！

日本人氣No.3：餃子

第三名是日本拉麵店常見的「餃子」，不過日文中的餃子，其實是台灣的「煎餃」而非水餃，如果在日本想吃水餃的話，那就需要找看看菜單上有沒有「水餃子」囉！



從排行榜中的留言可以知道，台灣煎餃和日本餃子不同之處就是，台灣煎餃肉超多！對愛吃肉的人來說，吃到台灣煎餃應該會覺得超開心吧～小編另外好奇，如果日本觀光客去台灣，品嘗到水餃的話，會不會也被驚艷到呢！

日本人氣No.4：滷肉飯

這幾年台灣的滷肉飯在日本人氣很旺，有的便利超商還會推出冷凍滷肉飯，讓人輕鬆就能品嘗到台灣美味！不過在台灣吃的話，最棒的就是各家味道都不同，讓人可以到處吃也不膩～像留言中的日本人，還有心目中的台灣愛店喔！

日本人氣No.5：麺線

台灣人從小吃到大的美食中，一定會有的就是麵線啦～對同樣也習慣吃麵的日本人來說，台灣麵線的麵條口感及湯頭的味道，和拉麵、蕎麥麵十分不同。加上麵條愛用的大腸，對日本人來說也是比較新鮮的搭配。

日本人氣No.11：鹹豆漿

鹹豆漿在排行榜上為第11名，儘管沒有進入到前十，但小編還是很驚訝鹹豆漿的高人氣！在台灣人中也分為喜愛鹹豆漿＆討厭兩派，沒想到在日本，因為多樣化的食材＆調味組合，所以獲得高人氣，更在地是在日本也吃得到，未來搞不好有機會排名上升喔？

對台灣人來說，這些都是平常吃慣的食物，沒想到日本人也超愛，甚至還有自己的愛店名單，看來真的是有下工夫在了解～如果有日本朋友去台灣，你又會想推薦哪一道美食給他們呢？

