日本人咖啡冠軍的咖啡美味秘訣＆東京咖啡廳推薦！
東京街頭有許多咖啡廳，從知名連鎖咖啡廳到個人獨立店鋪，實在是喝也喝不完阿～不過對於愛好咖啡的粉絲來說，也許會想更深入了解不同流派的咖啡。下面請到2018年贏得世界知名賽事「世界盃烘豆大賽」，丹麥區冠軍的松井宣明先生來介紹北歐風格的咖啡。
他目前仍在丹麥哥本哈根的「Democratic Coffee Bar」（民主咖啡吧）工作，究竟為什麼身為日本人的他會跑去丹麥工作？北歐淺焙咖啡又有哪裡不同？初學者該怎麼沖泡？除了這些問題外，他也介紹了在東京就能喝到正宗北歐咖啡的咖啡廳，想要深度進入咖啡世界的讀者們～快快看下去囉！
松井宣明先生為什麼會去丹麥的「Democratic Coffee Bar」？
松井宣明先生任職的「Democratic Coffee Bar」
——在大眾印象裡，包括丹麥在內，北歐有許多風格獨特的咖啡館。松井先生選擇離開日本，去丹麥工作的原因？
松井先生表示以前在日本的義大利和法國餐廳等地方，做過服務生、調酒師和咖啡師。當想更專注於咖啡師一職時，開始有了「想到國外挑戰」的念頭，而不是留在日本的老字號店家工作。
選擇丹麥的原因，是因為在被稱為咖啡師競技賽事的最高殿堂——「世界盃咖啡師大賽」上，便有四位世界冠軍咖啡師來自丹麥，這在業界內引起了不少注目。
當松井先生實際到了丹麥後，在著名的咖啡館「Coffee Collective（咖啡合作社）」買了咖啡豆沖泡，嚐到了前所未有的風味。
「Coffee Collective」店面所陳列的咖啡豆
——讓人好奇的精品咖啡香氣！
松井先生接著表示．當時那杯咖啡帶著花香，伴隨著藍莓風味的果香，讓人十分震撼。北歐頂尖的烘豆大師們所喜歡、烘焙出的淺焙（※）咖啡特點在於擁有果香、不需依靠砂糖就有的均衡甜味，但在當時的日本，找不到令自己滿意的淺焙咖啡。
不過一到丹麥，松井先生馬上就遇到了一杯無論是誰都可以嚐出藍莓風味的咖啡。能夠達到這種境界的的咖啡就是精品咖啡。後來松井先生利用打工度假簽證前往丹麥尋找定居機會，也很幸運地在這間啡館就職，並一直工作到現在。
（※）指短時間烘焙的咖啡豆。
——松井先生也曾在咖啡師比賽中得獎過
在「世界盃烘豆大賽」的比賽中，松井先生在2018年獲得了丹麥冠軍，2019年則獲得了丹麥第三名的成績。這個比賽首先會在每個國家選出代表選手，然後各國代表再參加世界冠軍競賽。
——令人驚訝的丹麥冠軍實力！
如果無法適當地處理淺焙咖啡，酸味會變得十分明顯
——「精品咖啡」這個詞，指的是什麼樣的咖啡呢？
松井先生個人偏好的解釋是，「精品咖啡」應該是一種可以讓消費者透過咖啡的風味特性直接感受到生產過程中高品質的管理、精煉方法、品種、以及風土條件（產地特性、氣候、土壤等）的咖啡，並且能夠以不同的濃度（例如義式濃縮咖啡或濾泡咖啡）來沖泡。
——在丹麥，「精品咖啡」通常被認為是淺焙咖啡嗎？
松井先生表示無法說一定都是這樣，但在已知範圍內，丹麥頂尖的焙豆大師們似乎十分熱衷於淺焙咖啡，而且偏向極淺焙。
為什麼這麼熱愛淺焙呢？因為他們認為淺焙是最能發揮咖啡豆本身風味的最佳方式。深焙可以改變咖啡豆的味道，而淺焙的方式則可以保留咖啡豆本身的風味，將咖啡豆最原始的風味完整呈現。但需要注意的是，如果沒有正確地烘焙和萃取，咖啡的酸味就會被強調出來。該如何正確適當地萃取超淺焙的咖啡，便是松井先生自身在這方面的挑戰。
如果能夠適當地淺焙和萃取，不需要加糖或牛奶，直接飲用就可以品嚐到一杯充滿果香和甘味、令人十分滿足的咖啡。
——有時在咖啡店裡會喝到很酸的咖啡，這是因為咖啡師的技術不足嗎？
「精品咖啡」這塊領域的歷史只有大約50年左右，相對於啤酒和葡萄酒等，這部分的歷史還很短。因此，即使是頂尖的焙豆師，仍然在不斷學習知識和技術。
松井先生說若有人喝到標榜為淺焙或精品的咖啡，卻因為太酸不好喝，讓人印象不佳、不願再嘗試，真的會讓覺得很遺憾。希望大家能夠知道真正美味的淺焙咖啡的風味。
接下來嚐嚐丹麥第一名的松井先生沖泡的咖啡
機會難得，松井先生為小編沖泡了一杯卡布奇諾。這是「Democratic Coffee Bar」（民主咖啡吧）店內的義式濃縮咖啡機。
松井先生優雅靈巧地將牛奶倒入杯子中，小編在拍攝的時候不由自主地看到了出神。
看起來只是將牛奶倒入杯中，卻迅速完成了可愛的拿鐵藝術！至於令人在意的味道，正如松井先生所說，真的充滿了果香呢！ 完全沒有不自然的苦味或酸味，即使不加糖，也能感受到足夠的甜味。對於咖啡素人的小編來說，對這個完美和諧的味道感到驚嘆，心想「只有熟練的技術才能達到這種味道吧」。
松井先生近期計劃離開「Democratic Coffee Bar」，挑戰新的人生道路。期待他未來的表現與成就！
初學者也能簡單地沖出一杯好喝的淺焙咖啡
松井先生教了小編連初學者都不容易失敗的手沖淺焙咖啡的方法。大家在家裡也試著沖出一杯「最完美的咖啡」吧！
＜步驟1＞準備淺焙咖啡豆
當然可以使用自己喜歡的咖啡店的咖啡豆，但不妨透過網購等方式找找北歐的烘焙師所販售的咖啡豆吧。
以北歐風格咖啡來說，位於東京澀谷的咖啡館「Fuglen Tokyo」是挪威老字號咖啡館「Fuglen」的首家國外分店，在這裡可以購買到北歐風格的咖啡豆；此外，據說被稱為「世界第一餐廳」的丹麥著名餐廳創辦人雷內·雷澤皮 (Rene Redzepi) ，很喜歡在目黑一家名為「SWITH COFFEE TOKYO」的咖啡館。這裡有精心挑選的咖啡豆可供選購。
松井先生推薦非洲產地的咖啡豆，非洲出產的許多咖啡豆種類都具有華麗的香氣和柑橘風味。
＜步驟2＞準備軟水礦泉水
為了沖泡出美味的北歐咖啡，試試使用講究一點的水吧。含有少量礦物質的軟水礦泉水比自來水更適合手沖咖啡。請準備適量的水，然後將其煮沸。
＜步驟3＞沖泡咖啡
這個步驟的技術要求比較高，但如果使用像圖片中的法式濾壓壺會比手沖濾杯更容易成功。特別是由品牌ESPRO所推出的「ESPRO PRESS」法式濾壓壺系列，由於使用金屬製作過濾網，因此能夠充分萃取咖啡；而且相對於其他品牌的法式濾壓壺，它的過濾網孔更小，因此咖啡口感會更加細緻。以上兩點是松井先生的強烈推薦ESPRO PRESS的理由。有興趣的讀者，不妨研究看看吧。
萃取的時間約為4分鐘左右，但對於優質的淺焙咖啡，也許可以再延長一些時間。松井先生建議：「稍微讓水的溫度降低一點，能夠呈現出最好的味道」。
如果沒有法式濾壓壺，也可以使用碗或其他容器，將焙豆師建議用量的咖啡粉和熱水倒入，依照個人喜好的萃取時間浸泡，最後用濾網過濾掉渣滓，這個方法也可以。
雖然淺焙咖啡可能需要多費一些工夫，但如果使用比平常講究一點的原材料和設備，在步驟上多加點心思，就可能嘗到一杯從未體驗過的極致咖啡。不妨把「北歐風格的淺焙咖啡」加到在家中享受生活樂趣的名單內吧。
Fuglen Tokyo
〒151-0063 東京都渋谷区富ケ谷１丁目１６−１１
營業時間：
週一～週四：7:00～10:00
週一～週日：7:00～12:00
最後點餐：17:30
SWITCH COFFEE TOKYO
〒153-0063 東京都目黒区目黒１丁目１７−２３
營業時間：10:00～18:00
＜採訪協助＞
松井宣明先生
於丹麥哥本哈根的咖啡館「Democratic Coffee Bar」工作的咖啡師
曾在世界知名烘豆賽事「世界盃烘豆大賽」中獲得丹麥冠軍（2018年），擁有卓越的實力。
Democratic Coffee Bar
※本文為2020年6月採訪時的資訊，最新消息請至官網、SNS等網站確認
※Written by：小林香織
筆者：https://love-trip-kaori.com/
Facebook 、 Instagram 、 Twitter
▼你還會有興趣
其他人也在看
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 72
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 89
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 6
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 7
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 41
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 35
多吃魚變聰明？譚敦慈「最推薦這種魚」 少吃4種大型魚類
譚敦慈日前在節目《健康2.0》中表示，國外曾有研究指出某地區孩童的智商普遍偏低，雖然他們同樣以魚類為主食，但主因可能與他們多食用大型魚種有關。譚敦慈強調，大型魚體內可能積存較多重金屬或污染物，長期食用恐影響健康，並點名鮪魚、旗魚、油魚與鯊魚這四類魚種應減少攝...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 7
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 22 小時前 ・ 123
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 116
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 40
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 267
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 11
香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎
天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」 香油vs麻油到底差在哪？ ．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。．純麻油（黑芝麻油）黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！ 純麻油其實很營養？ 中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。 吃麻油容易燥熱？ 因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。 麻油的營養價值？ 1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。 ．油酸常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 發起對話