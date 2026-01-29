過年紅包怎麼包？2025父母、親友行情價多少？蛇年紅包要寫什麼？

過年紅包是華人社會常見的習俗，一般多由長輩包給晚輩予以祝福，部分人出社會或結婚後也會包給長輩以示孝順。不過準備紅包是一門不小的學問，要包多少錢才能避免荷包空空又不失禮節？Yahoo奇摩新聞小編整理超詳細紅包攻略，一次看懂親友行情價及勿踩禁忌，搭配蛇年紅包吉祥話，保證「金蛇騰達」迎好年！

過年紅包小至紅包袋、大至金額，處處充滿學問。示意圖來源：Getty Images

過年紅包由來為何？

長輩包給晚輩的紅包又稱「壓歲錢」，相傳漢朝就有給壓歲錢的習俗。「歲」最初代表古代怪獸「祟」，因此壓歲錢有著驅邪避獸、壓制災厄的意涵，習俗上也會讓小孩將收到的紅包壓在枕頭下直到元宵節，以期未來一年平平安安。

過年紅包小孩行情價多少？親友小孩也要包嗎？

如今紅包已演變為祝福之意，包給晚輩通常依年齡和關係親疏，有不同的金額。給自己小孩的紅包，可依年紀調整，例如國小以下包600元或800元，之後再按階段從1200元逐年加至3600元。

若要包給親戚、朋友的小孩，則可根據彼此交情，決定紅包金額，多半落在200元到1200元之間。建議包給晚輩的紅包金額盡量一致，大人間也可事先討論要包多少，避免孩子互相比較、感到不公平，減損了分享過年喜氣的美意。

過年紅包父母、長輩行情價怎麼包？

包給長輩的紅包，行情價通常6000元起跳，不過行動和心意往往比金額更重要，剛出社會的年輕人還是要考量自身經濟能力，可以從3600元開始包，父母、公婆優先包多一點，給祖父母的則可按出社會時間慢慢遞增。

需要留意的是，包給長輩的紅包是祝福長輩身體健康、延年益壽的「添歲錢」，紅包金額可以逐年增加，但盡量不要縮水。

過年紅包數字有含意嗎？哪些數字要避開？

確定紅包大概金額後，就要了解過年紅包禁忌有哪些，基本上只要掌握「數字」與「諧音」兩大原則，就能避免觸霉頭。依據習俗，紅包要包「雙數」才吉利。然而雙數不是單指可以被2整除的數字，而是指扣除尾數0之後要是雙數，像是3000元雖然是雙數，但扣掉0就變成奇數3，依照習俗不適合拿來包紅包。

想要求得好兆頭，包紅包時可以利用2、6、8等數字，2代表「福祿雙喜」、「好事成雙」，6有「六六大順」之意，8聽起來像「發」，6與8合在一起還會變成「一路發」，都是頗受歡迎的紅包數字。

特別注意的是，紅包應避免4，因為習俗上認為4音同「死」，屬於不吉利的數字。綜合以上規則，常見的紅包金額有200、600、800、1200、1600、2000、2200、2600、3600、6000、6600等。

過年紅包要封口嗎？蛇年賀詞要寫什麼？

紅包是許多家庭除夕夜的重頭戲，為傳達祝福心意、象徵新的開始，建議選擇當年度全新的紅包袋與新鈔，避免重複使用舊的紅包袋，並可將千元鈔票換成百元新鈔，增添紅色喜氣，讓紅包看起來更鼓。至於過年紅包要不要封口，基於「讓財氣得以流通」、「象徵年年如意順心」等說法，多數人以不封口為主。

由於2025年是蛇年，紅包可以寫上應景吉祥話，比方蛇來運轉（時來運轉）、喜蛇臨門（喜事臨門）。等，讓過年更加有趣。

還是不知道怎麼包嗎？讓紅包稱謂計算機給你建議！

