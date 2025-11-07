颱風天飛機延誤或停飛、民宿不退費怎麼辦？旅遊不便險可以理賠嗎？

颱風來襲，出國旅遊飛機航班延誤、停飛怎麼辦？如果在國內旅遊想申請退費可以嗎？民宿不退該如何自保？旅遊不便險又該如何申請？Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解。

颱風天遇到飛機航班延誤或取消，記得向櫃台索取「航班延誤證明」、「航班取消證明」，並收好「機票正本」，以利後續辦理相關理賠手續。（示意圖／Getty Images）

颱風天出國旅遊遇飛機航班延誤、停飛怎麼辦？

遇到飛機航班延誤或取消，第一時間應先到航空公司官網或是機場櫃台確認情況，向櫃台索取「航班延誤證明」、「航班取消證明」，並收好「機票正本」，以利後續辦理相關理賠手續。

如果延誤時間較長，建議旅客主動到櫃台詢問、隨時關注航班動態、廣播內容，聽從機場人員的指示，依照《民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法》規定，國內外航班延誤超過5小時，旅客若不接受航空公司安排，可選擇全額退票，航空公司不得收取手續費；如果班次確定停飛，則可以選擇取消行程或更改行程。

一般來說，在確定停飛的情況下，民眾如果決定取消行程，都能在免手續費的情況下順利退票，但如果是來回機票且已經用了去程機票的情況下，就會依各航空公司的規定而有不同；如果決定更改行程，通常航空公司會幫忙安排當天或隔天的替代航班。

颱風天飛機航班照飛，但我想改期、取消該怎麼做？

如果航班沒取消，但民眾決定改期的話，通常會被收一筆改票手續費，此外，也要記得提前取消原先的機位，否則可能又要多花一筆訂位未搭的罰金，由於作業需要時間，建議旅客提前24小時以上提出改期較為保險。

若航班照飛，但旅客擔心會因颱風影響旅遊安排和興致，而想取消行程的話，退回的費用會依原本的機票規定而有不同，通常會依照各航空公司規定，收取一筆手續費或罰金；但如果是不可退票的票種的話，就一律不退費，民眾應自行吸收費用。

人已在國外，回台時剛好遇到颱風怎麼辦？

若是飛機航班延誤，旅客應保持鎮定，等候航空公司通知進一步的消息；倘若飛機航班取消，民眾應盡快向航空公司申請候補機位，或詢問是否可以安排改搭其他航空。

颱風天國內旅遊若想申請退費該怎麼辦？民宿不願退費如何自保？

《定型化契約應記載及不得記載事項》明定，因不可抗力或其他不可歸責於旅客、業者的事由，導致契約無法履行時，業者應無息返還消費者已支付的全部費用。若已經發布陸上警報，業者卻拒絕全額退費，消基會建議旅客向消保官或逕上行政院消費者保護會網站線上申訴，以維護自身權益。

旅遊不便險是什麼？如何賠償？

遇到颱風、地震造成班機延誤、取消等突發狀況，行程全被打亂該怎麼辦？保險公司針對「旅客旅行中發生影響旅途的突發狀況」，像是班機延誤或取消、行李遺失或延誤、旅行文件（護照、簽證等）被偷或遺失，行程受天災、罷工、意外等影響更改或取消等等，推出了旅遊不便險，針對旅客可能額外產生的食宿、交通相關費用，進行理賠。

由於許多保險公司都有推出旅遊不便險，但每間理賠項目、內容都略有不同，建議民眾投保前應仔細確認內容是否符合需求，也要確認何時到期，如果人在國外遇到突發狀況，發現返台日期會超過原保險到期日的話，務必要在原保險到期之前，通知保險公司辦理延長保期，以免權益受損。

此外，許多信用卡公司提供優惠，只要卡友支付旅遊費用時，刷信用卡支付機票或團費八成以上，就會附加旅遊不便險，消費者不用額外申請或另外支付費用。不過由於保障額度、範圍會隨著卡片等級不同而有所差異，建議消費者可評估自身狀況，決定是否需要額外投保旅遊不便險。

撰稿記者：吳怡萱、陳昭容

核稿編輯：游婉琪

