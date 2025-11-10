颱風闖警戒區罰多少？救援費用誰出？颱風出遊不聽勸罰則一次看

每到颱風天，偶有民眾無視颱風警報發布，冒險登山、觀浪、戲水而遇難。2021年甚至曾發生16名遊客在颱風天出遊，受困神祕沙灘海蝕洞，最終出動空勤直升機才救援成功的案例。究竟颱風天海陸相關規範是什麼？颱風闖警戒區罰多少？出遊受困搜救費用由誰買單？Yahoo新聞編輯室提醒大家，颱風天注意安全，切勿以身試法！

👉颱風最新動態｜停班課｜即時新聞一次看

2021年神祕沙灘海蝕洞16名遊客，在颱風天出遊受困，海巡署獲報後派員搶救，但受天候影響，搜救過程艱辛，最終出動空勤直升機才救援成功。圖片來源：中央社

颱風天以身涉險有罰則嗎？颱風闖警戒區罰多少？

颱風期間，根據災害防救法第27條規定，各級政府災害應變中心指揮官，於災害應變必要範圍內，可畫定警戒區域，製發臨時通行證，限制或禁止人民進入或命其離去；亦可在指定道路區間、水域、空域高度，限制或禁止車輛、船舶或航空器通行。

廣告 廣告

對於違反規定進入警戒區域的民眾，執法人員將以言詞或開具勸導單進行勸導；勸導無效時再逕行舉發。萬一遭遇緊急危難狀況，無法採言詞或開單勸導時，會等緊急狀況解除後舉發，依災害防救法第55條，處5萬至25萬元罰鍰。新竹縣消防局臉書提醒民眾，注意各級政府公告畫定的警戒區域，勿隨意闖入，以免受罰。

中央災害應變中心何時成立？

由上方敘述可知，當各級政府成立災害應變中心，並畫定相關警戒區域後，就可開罰違法民眾。而按災害防救法第13條規定，當重大災害發生或有發生之虞時，中央災害防救業務主管機關首長，應視災害的規模、性質、影響層面等狀況，決定中央災害應變中心開設的時機與分級。同時，也應依據災情，通知直轄縣市政府成立地方災害應變中心。

颱風海陸警報如何定義？災害應變中心開設時機為何？

氣象預報警報統一發布辦法中指出，當預測颱風的七級風暴風範圍，可能侵襲台灣本島、澎湖、金門或馬祖100公里以內海域時之前24小時，應即發布海上颱風警報；可能侵襲台灣本島、澎湖、金門或馬祖陸上之前18小時，應即發布陸上颱風警報。之後將針對可能受侵襲的各海域、直轄市或縣市行政區列入警戒區域，每隔三小時發布一次，必要時得加發。

而開設應變中心的時機，依據海陸警報的發布時機有以下三個：

第一級：發布海上與陸上颱風警報，預測颱風暴風圈將於18小時內接觸陸地時。

第二級：發布海上颱風警報後，研判後續發布海上陸上颱風警報機率較高時。

第三級：發布海上颱風警報後，研判後續發布海上陸上颱風警報機率較低，經內政部研判有開設必要時。

民眾因自身涉險致災 搜救費用誰來出？

颱風肆虐期間，常有民眾不聽勸阻，執意登山、海邊、觀浪等活動，導致受困釀災，並由政府動用救災體系救援，付出可觀的成本。

為遏止這樣的情形，違反規定進入警戒區域者，除依災害防救法第55條，可處5萬至25萬的罰鍰之外；若因招致危難，並由各級災害應變中心進行搜救而獲救者，執行機關可按災害搜救費用繳納辦法第3條，開具處分書，要求獲救者繳納搜救費用。

颱風天該注意什麼？

颱風海上、陸上警報發布後，應避免到海邊戲水、觀浪，到沙洲搶收農作物，或者進行登山等活動，這些行為除了可能釀成意外，還可能會吃上罰單。由於風災來得突然且難以預測，當意外發生時後悔也無濟於事，因此為保自身安全，不造成社會成本，千萬不要以身試險！

核稿編輯：廖梓鈞、羅芋宙

參考資料

※災害防救法（全國法規資料庫）

※災害搜救費用繳納辦法第3條（全國法規資料庫）

※颱風天錢也被吹走了?（新竹縣政府消防局臉書）

🌀颱風防災不可不知

颱風最新路徑、氣象署即時說明點這裡

颱風天出遊會被開罰嗎？防颱完整版懶人包

颱風假薪水怎麼算？老闆不放假改在家上班可以嗎？

颱風來襲，室內室外要注意哪些防颱措施？

颱風洪水險是什麼？泡水車可以理賠嗎？

旅遊遇颱風，民宿不退費、飛機延誤或停飛怎麼辦？

颱風天停電不要急著報修！這些事該注意