颱風防災準備要到位！7大防災用品千萬不能少

颱風防災準備要準備哪些東西？面對颱風來襲，許多民眾早已養成好習慣，總是會在颱風登台之前，提早出門採買防颱用品，但回家後又不免擔心漏買東西。Yahoo新聞編輯室替你列好防颱用品清單，讓你細心採購、寬心防颱！

防颱用品清單，你準備好了嗎？（示意圖／Getty Images）

沙包

為了避免大雨導致家中、室內淹水，堆沙包是台灣最常見的防颱準備工作之一，桃園防災教育館提醒，在沙包最內層的地方，應先鋪上防水布，如果沙包裡的沙子有硬塊要先拍打、搓碎。堆置單排沙包時袋口應朝內；堆置雙排沙包時，則要把袋口朝中間，以防袋口被水沖開。此外，沙包應堆在進出大樓通道口、地下停車場出入口和地下室氣窗外，堆置高度以過去曾經淹水高度的1.5至2倍為準。

至於沙包堆疊的方式，可分為「人字形」和「磚牆形」。人字形上、下排分別以左右交叉排列，如果第一層從右邊開始堆疊，第二層就從左邊開始堆疊，相鄰的沙包重疊三分之一；磚牆形上下排沙包，則以重疊三分之一的面積向上堆疊。

盆栽架、盆栽綁線

不少人喜歡在陽台或庭院種植花花綠綠的盆栽，但颱風來襲時，平時賞心悅目的盆栽抵不住強風，恐怕成了危險凶器。為防範盆栽遭強風吹落，碎裂傷及無辜，小型盆栽應該改放到盆栽架的下方，並用綁線繫牢，或拿至室內；大型盆栽則要先簡單修剪枝條，並將其倒下橫躺，降低傷害。

泡麵、乾糧

颱風天風強雨驟，考量自身與他人的安全，應避免外出覓食或叫外送，最好的方式就是在颱風侵襲前先屯糧，準備能簡易食用或方便烹調的食品，像是微波調理包、泡麵、麵包土司、餅乾、巧克力等乾糧，度過颱風天。

桶裝飲用水

過去曾發生颱風期間，因豪大雨導致河川原水濁度飆高，影響民眾用水的情形。有鑑於此，颱風前最好儲水備用，或準備桶裝飲用水，以確保停水或發生濁水問題時，能有乾淨的飲用水解渴。

緊急照明工具

颱風挾帶的強風暴雨，經常導致停電，建議家中備有緊急照明工具，如手搖手電筒、照明燈、蠟燭等，以免停電時摸黑行動發生意外。另外，若使用燭火照明，應該要遠離可燃物或易燃物，才不會釀成火災。

電池、行動電源

若不幸因為颱風停電，即便台電人員冒險搶救，也無法準確保證電力何時重新供應，所以除了照明用具，也要記得準備適用的乾電池。此外，現在有不少人習慣將手機或智慧型載具當成照明工具，多準備一顆高容量行動電源，能讓手機保有足夠電力，不僅能照明，還能和外界保持聯繫。

雨衣、雨鞋

颱風侵襲期間，若住家是安全的，沒有特殊必要，就應該待在家中；但若不得已要出門，最好穿著雨衣、雨鞋代替雨傘，免得雨傘被強風吹得「開花」造成危險。颱風過後通常會伴隨著豪大雨，各式雨具仍是不可或缺的必備品。

撰稿記者：吳怡萱、陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞、沈孟燕

