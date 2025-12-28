Jennie領獎也戴上！Vivienne Westwood大土星項鍊泰勒絲、甜茶、蕾哈娜都愛，5推薦款一次看

2021年開始，一眾歐美韓國的時髦女星們紛紛都戴上Vivienne Westwood土星真著項鍊亮相，自此掀起一陣珍珠熱潮，到了2025年依舊主宰著時髦飾品的潮流，在泰勒絲的世紀巡演造型、蕾哈娜私服、現在Jennie在2025MMA領獎台上也戴上，本篇帶大家回顧近期珍珠項鍊的時髦造型之外，同步推薦更適合日常的土星項鍊給大家！

Vivienne Westwood三環土星珍珠項鍊

近年在時尚圈搶盡風頭的Vivienne Westwood三環土星珍珠項鍊，最初在1990 年「Portrait」系列中亮相，項鍊以三排手工打結的施華洛世奇珍珠打造，並搭配上Vivienne Westwood標誌性的土星標誌，近年陸續在推出單圈與雙圈的不同設計。

明星加持的時髦趨勢

2021年開始，歐美日韓許多女星們都紛紛戴上珍珠項鍊，這樣的造型在泰勒絲、蕾哈娜、甜茶等人身上都看得到，在近期剛落幕的2025MMA頒獎典禮上，Jennie又再度戴著大土星項鍊上台領獎！

Jennie

以首張個人專輯《Ruby》拿下三個獎項的Jennie，除了讓人驚艷的韓文造型表演服登台之外，更以一身白色禮服搭配Vivienne Westwood大土星項鍊上台領獎，讓這個熱潮更加熱烈！

泰勒絲

泰勒絲在《The Era Tour》巡迴演唱會送上許多精彩亮眼的造型，在這之中泰勒絲輪流換上了白色與黑色款式的Vivienne Westwood三環土星珍珠項鍊，也坐實了珍珠項鍊的流行將會繼續延燒。

「甜茶」提摩西夏勒梅

「甜茶」提摩西夏勒梅在2022年電影《Bones And All》首映記者會上，穿上了Vivienne Westwood的灰色愛心針織毛衣，選擇搭配的是雙圈骨頭造型珍珠項鍊。

蕾哈娜

一向打扮時髦有型富有個人風格的Rihanna，在過去也以充滿時尚街頭感棒球帽，搭配毛呢外套與珍珠項鍊，其中矣以多條長短不同的珍珠項鍊混搭的方式，在視覺感上份量感非常強，而且更加強調了珍珠項鍊的奢華感。

宣美、太妍、孝淵、CL

過去在宣美、太妍、孝淵以及CL陸續回歸之際，都不約而同的在脖子上看到三環珍珠鍊，無論是活潑、性感、優雅的造型，珍珠項鍊都能駕馭！

Cortis 趙雨凡James

近期帶起古著混搭穿搭熱潮的新晉大勢男團Cortis成員趙雨凡James，在分享的多套私下造型中也時常戴上Vivienne Westwood的經典土星耳環，而且大、小款式都有，也再次展現這款標誌性的設計在不分男女的適配性！

Vivienne Westwood珍珠項鍊推薦

Vivienne Westwood三環珍珠項鍊

經典的三環珍珠項鍊搭配大土星標誌，有銀色與金色可以選擇。

Vivienne Westwood三環土星珍珠墜鍊

寬鬆的三環珍珠項鍊，搭配上珍珠垂墜土星標誌，較長的珍珠鏈，層次感更豐富。

Vivienne Westwood土星珍珠項鍊

單圈的土星珍珠項鍊，更適合是常配戴。

Vivienne Westwood繞頸珍珠項鍊

以繞頸飾設計的珍長項鍊，在末端以土星墜飾搭配，華麗感十足。

Vivienne Westwood愛心珍珠項鍊

全新款式的設計，運用Vivienne Westwood同樣經典的愛心圖樣設計，風格甜美！





