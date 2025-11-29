和別人坦誠相見泡澡我不行！外國人無法理解的日本泡湯文化4大現象

「風呂」是浴缸的日文漢字，但因為日本人可以說是全世界最愛泡澡的民族，幾乎每家每戶浴室都一定會有浴缸，還有錢湯、三溫暖、溫泉、岩盤浴等其它類型風呂，從此衍生出的「風呂文化」更是日本特有，體驗這風呂文化更是外國觀光客前來日本的必訪樂趣。



但這次LIVE JAPAN訪問了居住在日本的外國人對於日本泡澡文化的感想，沒想到有相當多外國人都在泡澡這件事上感受到了相當大的文化衝擊，說不定大家到日本泡溫泉時也曾經有過一樣的感想！？

※本文為受訪者的個人意見

難以置信居然要和一堆人一起泡澡！

廣告 廣告

「和許多人一起裸體泡澡」這點在本次的主題「受到衝擊」中獲得壓倒性多數的支持。



「我很喜歡泡溫泉，但是和朋友甚至不認識的人一起泡我真的不能接受！即使是同性別我也會覺得很不好意思」（印尼／二十多歲／男性）



「美國人從小就是自己洗澡、泡澡，所以就算是和自己的媽媽或姊妹一起泡也會覺得很羞恥」（美國／三十多歲／女性）



「沒有私人露天風呂的飯店我完全不會想住」（新加坡／二十多歲／女性）



「一開始真的會覺得很羞恥，雖然多經歷幾次就漸漸習慣了，可是在習慣之前真的超級害羞啊！」（台灣／三十多歲／男性）



「我在加拿大有一位朋友是跨性別者，他們公司員工旅遊要來日本，我朋友因為泡溫泉要裸體而感到非常苦惱，結果最後乾脆就不參加員工旅行了」（加拿大／二十多歲／女性）



「和上司一起去溫泉旅行的時候，上司曾問我要不要一起去澡堂，結果被我拒絕了。我很驚訝日本人好像不管對方是誰都能很自然地邀對方一起去泡澡。」（越南／二十多歲／女性）



就算不是出生在日本的外國人也都能理解泡湯的舒適與暢快，但是幾乎很少外國人一開始就能接受和別人坦誠相見泡澡這回事。這也難怪，畢竟日本人都是從小就有趣溫泉或錢湯等大眾風呂設施的經驗，所以外國人會覺得害羞也是很正常的。值得慶幸的是最近日本也越來越多設置私人風呂的溫泉旅館，讓外國人也能無所顧忌地自在體驗日本的泡澡文化。

到底為什麼刺青不能去大眾澡堂？

「我因為身上有刺青的關係好幾次被錢湯之類的大眾風呂設施給拒絕。我真的不懂為什麼有刺青不行？」（德國／三十多歲／女性）



「想要積極推動外國人來日本觀光的話，應該要多增加能夠接受身上有刺青的外國人使用的設施才對吧」（美國／三十多歲／男性）



因為數十年前的日本黑社會常會在身上刺青，導致許多日本人看到刺青就會認為對方不好惹而心生畏懼，所以日本的錢湯、溫泉設施才會有不接受刺青者使用的規定。隨著時代演進，現在在日本也越來越多一般人也會因為時尚而去刺青，但這些風呂設施不收刺青者的規定依然留存就顯得有些落後、不近人情了。希望日本的大眾風呂設施能夠對刺青規定做出改變，讓從世界各地遠道而來的外國人也能順利體驗泡湯的美好。

泡澡水還能有香味和顏色？日本的入浴劑太厲害！

像入浴劑這種因為日本的風呂文化而誕生的商品似乎也讓外國人相當驚訝。



「日本的入浴劑除了有各種效果之外還有顏色跟香味，我覺得滿令人驚喜的。現在我很喜歡在泡澡的時候嘗試不同的入浴劑」（中國／三十多歲／女性）



「日本有很多可愛的入浴劑，很適合拿來當作禮物送人。雖然我還滿意外入浴劑也能變成禮物選項之一呢」（越南／十多歲／女性）



從泡澡衍生而出的入浴劑看來現在也成為了日本的特殊文化之一了，現在日本的藥妝店或是生活雜貨店裡也常販賣各種可愛又多彩的入浴劑，大家來日本玩的時候也可以買幾個回去試試看哦。

日本的浴缸實在太多功能反而讓人有點困惑…

日本家中的浴室時常搭配各種機能，親身居住在日本的外國人也因此有了特殊的想法。



「日本浴室有好多機能，像再加熱、浴室乾燥、暖房…之類的，但是功能太多反而無法熟練運用」（中國／四十多歲／女性）



「我的浴室好像也可以拿來晾衣服，但因為太麻煩了我都直接曬在外面，結果完全沒派上用場」（西班牙／二十多歲／男性）

結語

泡澡的放鬆與舒適雖然是不分國籍都能理解的美好，但是日本自身有相當多特殊的風呂文化，外國人難以理解也是情有可原。不過為了讓外國人在日本也能好好體驗並享受泡澡的樂趣，有些日本特有的規則或禮儀還是不要太過於強硬地要求對方接受，尊重並顧及他人自身的價值觀與感受才是最重要的哦！



Written by:田中RAN



▼你還會有興趣

▶東京近郊溫泉專屬指南：十大推薦溫泉勝地！